Points à retenir de l’audience de mardi par le comité du 6 janvier

L’organisatrice du rallye, Kylie Kremer, a écrit: «Il ne peut pas sortir de la deuxième étape parce que les gens vont essayer d’en installer une autre et la saboter. Il ne peut pas non plus sortir de la marche parce que j’aurai des problèmes avec le service des parcs nationaux et toutes les agences, mais POTUS va simplement l’appeler “de manière inattendue”.

D’autres SMS envoyés à cette époque ont montré que les militants de droite pensaient également que M. Trump se joindrait à eux alors qu’ils se massaient au Capitole.

“Trump est censé nous ordonner d’aller au Capitole à la fin de son discours mais nous verrons”, a déclaré Ali Alexander, qui a mené la campagne “Stop the Steal”.

Le comité a également cité une déposition de la photographe de la Maison Blanche, Shealah Craighead, qui était présente à un rassemblement du bureau ovale dans la soirée du 5 janvier, lorsque M. Trump et certains de ses collaborateurs ont pu entendre une foule de ses partisans qui étaient réunis. tout près d’ici. Mme Craighead a témoigné que M. Trump disait : « Nous devrions monter au Capitole. Quel est le meilleur itinéraire vers le Capitole ? »

Un affrontement épique dans un bureau ovale

Quatre jours après que les États ont voté au collège électoral, mettant essentiellement fin à toutes les contestations judiciaires de la victoire de Joseph R. Biden Jr., un groupe de conseillers extérieurs de M. Trump a été précipité dans l’aile ouest pour rencontrer M. Trump dans le bureau ovale. . Les conseillers – y compris l’avocat Sidney Powell et Michael T. Flynn, le général à la retraite qui avait brièvement servi comme conseiller à la sécurité nationale de M. Trump – sont venus armés de projets de décrets qu’ils voulaient que M. Trump signe et qui auraient utilisé le ministère de la Défense pour saisir les machines à voter pour tenter de prouver des allégations sans fondement de fraude électorale.

Peu de temps après le début de la réunion, l’avocat de la Maison Blanche, Pat A. Cipollone – qui ne croyait pas que l’élection avait été volée et avait poussé M. Trump à concéder – l’a appris et s’est précipité dans le bureau ovale si vite que Mme. Powell a déclaré qu’il avait établi “un nouveau record de vitesse sur terre”.