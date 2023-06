Points à retenir de l’acte d’accusation: les stratagèmes et mensonges présumés de Trump pour garder des papiers secrets

MIAMI (AP) – L’acte d’accusation fédéral contre Donald Trump accuse l’ancien président d’avoir illégalement accumulé des documents classifiés dans son domaine de Floride après avoir quitté la Maison Blanche en 2021, puis d’avoir comploté et menti pour contrecarrer les efforts du gouvernement pour les récupérer.

Les procureurs du ministère de la Justice ont porté 37 chefs d’accusation contre Trump dans l’acte d’accusation, en s’appuyant sur des photographies de Mar-a-Lago, des vidéos de surveillance, des SMS entre membres du personnel, les propres mots de Trump, ceux de ses avocats et d’autres preuves.

« Cela apparaît évidemment comme un cas très solide, si cela peut être prouvé », a déclaré Mark Zaid, un avocat basé à Washington, DC, qui travaille sur les questions de sécurité nationale. « Je suis surpris de l’implication personnelle de Trump en ce qui concerne les documents », a-t-il ajouté.

Un assistant de Trump, Walt Nauta, a été accusé de co-conspirateur de six chefs d’accusation.

Trump dit qu’il est innocent et a dénoncé l’affaire pénale – le deuxième acte d’accusation contre lui en quelques mois – comme une tentative de ses adversaires politiques d’entraver sa campagne de 2024. Il devrait faire sa première comparution devant le tribunal mardi à Miami.

Voici les principaux points à retenir de l’acte d’accusation non scellé vendredi:

QUELS SONT LES FRAIS ?

Trump fait face à 31 chefs d’accusation de rétention délibérée d’informations sur la défense nationale en vertu de la loi sur l’espionnage. Les autres chefs d’inculpation comprennent : complot en vue d’entraver la justice ; dissimulation par corruption d’un document ou d’un dossier ; dissimulation d’un document dans une enquête fédérale; et faire de fausses déclarations.

Chacun des comptes de rétention volontaire se rapporte à un document classifié spécifique trouvé à Mar-A-Lago marqué « SECRET » ou « TOP SECRET ». Les sujets abordés dans les documents incluent des détails sur les armes nucléaires américaines, les capacités nucléaires d’un pays étranger et les activités ou capacités militaires d’autres pays.

Les accusations de complot portent sur les prétendues tentatives de Trump de cacher des documents à son avocat ou à des enquêteurs fédéraux. Les accusations de fausse déclaration découlent du fait que Trump a poussé son avocat à dire au FBI qu’il n’y avait plus de documents classifiés à Mar-a-Lago – mais le FBI a ensuite trouvé plus de 100 documents lors d’une perquisition en août 2022.

Les accusations les plus graves sont passibles de peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans chacune. Mais les juges ont un pouvoir discrétionnaire et, s’ils sont reconnus coupables, les délinquants primaires s’approchent rarement de la peine maximale. Être un ancien président serait également probablement une considération majeure dans toute condamnation.

QUELLE EST LA CONSPIRATION ALLÉGUÉE POUR ENTRAVER LA JUSTICE ?

L’acte d’accusation accuse Trump et Nauta d’avoir conspiré pour cacher les documents secrets au grand jury, qui en mai 2022 lui a délivré une assignation à comparaître pour qu’il les remette.

L’allégation de complot comprenait une suggestion de Trump selon laquelle son avocat aurait faussement dit aux enquêteurs que l’ancien président n’avait plus de documents classifiés à Mar-a-Lago. Cela impliquait également de déplacer des boîtes pour cacher les documents secrets à l’avocat de Trump et de suggérer que l’avocat de Trump cache ou détruise les documents recherchés par les enquêteurs.

L’acte d’accusation indique que, sous la direction de Trump, Nauta a déplacé environ 64 boîtes de documents d’une salle de stockage de Mar-a-Lago à la résidence de l’ancien président en mai 2022. Il a ensuite renvoyé « environ 30 boîtes » dans la salle de stockage le 2 juin – le même jour, l’équipe juridique de Trump est venue examiner les boîtes et rechercher des documents classifiés à retourner au gouvernement, indique l’acte d’accusation.

Nauta a eu un bref appel téléphonique avec Trump avant de rendre ces boîtes, selon l’acte d’accusation. Ni Trump ni Nauta n’ont dit aux avocats de l’ancien président que Nauta avait déplacé le contenu de la salle de stockage, selon l’acte d’accusation.

TRUMP EST-IL ACCUSÉ DE PARTAGER DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES ?

L’acte d’accusation allègue que Trump a montré des documents classifiés à des personnes qui n’avaient pas d’habilitation de sécurité à deux reprises.

Les documents judiciaires détaillent une réunion que Trump a eue en juillet 2021 avec un écrivain et éditeur au sujet d’un livre à venir. Trump a dit au couple « regardez ce que j’ai trouvé » et leur a montré ce qu’il a décrit comme le « plan d’attaque » d’un haut responsable militaire, selon un enregistrement audio de cette conversation obtenu par les enquêteurs.

Trump a reconnu lors de cette réunion que le document était « hautement confidentiel » et « secret », indique l’acte d’accusation. Il dit aussi qu’il aurait pu déclassifier le document s’il était encore président.

« Maintenant, je ne peux pas, vous savez, mais c’est toujours un secret », a-t-il déclaré, selon l’acte d’accusation.

Quelques mois plus tard, Trump a montré à un représentant de son comité d’action politique une carte classée d’un pays étranger tout en discutant d’une opération militaire dans le pays qui ne se passait pas bien, selon l’acte d’accusation. Trump a reconnu qu’il ne devrait pas montrer la carte à la personne et lui a dit de ne pas s’approcher trop près, selon les procureurs.

DE QUELLES PREUVES LES PROSECTEURS DISPOSENT-ILS ?

En plus de l’enregistrement audio, les procureurs se sont également appuyés sur des messages texte entre les employés de Trump, des photos de boîtes de documents stockées dans diverses pièces de Mar-a-Lago et des détails sur les conversations entre Trump et ses avocats qui ont été commémorées par l’un d’eux.

Lors d’une conversation avec ses avocats, Trump a déclaré: « Je ne veux pas que quiconque regarde dans mes boîtes. » Trump a également demandé à l’un de ses avocats s’il serait préférable « que nous leur disions simplement que nous n’avons rien ici », indique l’acte d’accusation.

Les photographies de l’acte d’accusation montrent des boîtes empilées sur une scène dans une salle de bal ainsi que dans une salle de bain. Un autre montre des boîtes qui se sont renversées dans une salle de stockage, y compris un document portant la mention « SECRET / REL TO USA, FVEY », ce qui signifie des informations ne pouvant être divulguées qu’aux membres de l’alliance de renseignement « Five Eyes » d’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis. Royaume et les États-Unis.

OÙ L’AFFAIRE SERA-T-ELLE ENTENDU ?

Alors que la première comparution de Trump devant le tribunal devrait avoir lieu mardi devant un magistrat à Miami, l’affaire a été déposée à West Palm Beach, à environ 70 miles au nord. L’affaire a été confiée à la juge Aileen Cannon, une personne nommée par Trump, qui a rendu des décisions favorables à son égard l’année dernière et a exprimé à plusieurs reprises son scepticisme à l’égard des positions du ministère de la Justice.

Cannon a été largement critiqué l’année dernière pour avoir accédé à la demande de l’équipe juridique de Trump d’un maître spécial pour mener un examen indépendant des centaines de documents classifiés saisis dans sa propriété en Floride l’année dernière. Cette décision, qui a temporairement interrompu les principaux aspects du travail d’enquête du ministère de la Justice, a été annulée des mois plus tard par un panel de trois juges d’une cour d’appel fédérale.

____

Les journalistes de l’Associated Press Michael R. Sisak à New York, Bill Barrow à Atlanta et Gary Fields à Washington ont contribué.

Alanna Durkin Richer, Associated Press