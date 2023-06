Points à retenir de la visite de Blinken à Pékin

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken (à gauche) serre la main du directeur chinois du Bureau de la Commission centrale des affaires étrangères Wang Yi au Diaoyutai State Guesthouse à Pékin le 19 juin 2023. (Photo de Leah MILLIS / POOL / AFP) (Photo par LEAH MILLIS/POOL/AFP via Getty Images) Léa Millis | AFP | Getty Images

Le président américain Joe Biden a déclaré que le secrétaire d’État Antony Blinken « avait fait un sacré boulot » à Pékin. Ses commentaires sont intervenus après la mission diplomatique de haut niveau de Blinken en Chine, visant à apaiser les relations tendues avec Pékin. « Nous sommes sur la bonne piste ici », a déclaré Biden lundi. Lors d’une réunion surprise, Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping pour une réunion de 35 minutes vers la fin de sa visite de deux jours. Il est le plus haut responsable américain à visiter la Chine en près de cinq ans. Lorsqu’on lui a demandé s’il estimait que des progrès avaient été réalisés lors de la réunion Blinken-Xi, le président américain a répondu: « Vous n’avez pas à demander cela. Vous pouvez demander combien de progrès ont été réalisés. » Blinken a également rencontré le haut diplomate chinois Wang Yi ainsi que le ministre des Affaires étrangères Qin Gang lors de sa visite. Voici d’autres plats à emporter du voyage de Blinken en Chine.

Progrès réalisés

Biden n’était pas le seul à voir des progrès dans les pourparlers. « Les deux parties sont convenues de respecter l’entente commune que le président Biden et moi avions conclue à Bali », a déclaré Xi dans une vidéo diffusée par le média d’État chinois CCTV. Les deux parties ont également « fait des progrès et sont parvenues à un accord sur certaines questions spécifiques », a-t-il déclaré sans donner plus de détails. « C’est très bien. » Xi a appelé à des relations stables avec les États-Unis, affirmant que le monde a besoin que les relations entre les deux géants économiques soient « généralement stables ». Le Département d’État américain a qualifié les pourparlers de « francs, substantiels et constructifs ».

Porte à de futurs pourparlers

La réunion de Blinken pourrait ouvrir la voie à Biden pour rencontrer Xi en novembre. « Les deux parties se sont mises d’accord sur des engagements de suivi à Washington et à Pékin pour maintenir des lignes de communication ouvertes », selon le département d’Etat. Le secrétaire d’État a invité Qin à se rendre aux États-Unis et ils ont convenu de planifier une visite réciproque à un moment mutuellement approprié, selon le communiqué. Bien qu’aucune date n’ait été annoncée, ils ont convenu de maintenir des interactions de haut niveau, selon le Gouvernement chinois. Les conversations entre Qin et Blinken ont été « largement positives » sur la base des lectures des deux pays, a déclaré Mark Hannah, chercheur principal à la Fondation Eurasia Group. « Bien que beaucoup de choses soient laissées de côté dans ces comptes rendus officiels, le langage choisi par chaque partie pour caractériser les réunions est une indication du ton qui a été donné », a déclaré Hannah à CNBC.

Rivalité

Médias d’État chinois a cité Xi disant: « La concurrence entre les grandes puissances n’est pas conforme à la tendance de l’époque, et encore moins résoudre les propres problèmes de l’Amérique et les défis auxquels le monde est confronté. » Bonnie Gasler, directrice générale du programme Indo-Pacifique au German Marshall Fund, a déclaré que ce point du discours de Xi était « problématique ». « À mon avis, il ne sera pas possible de stabiliser les relations bilatérales à moins que Pékin n’accepte que la concurrence soit désormais la caractéristique dominante des relations américano-chinoises et nécessite une gestion active et efficace », a déclaré Gasler à CNBC. L’administration Biden a tenté de convaincre les Chinois d’accepter la concurrence comme pilier de la relation et de reconnaître qu’il est essentiel de travailler ensemble pour gérer la concurrence et « empêcher la concurrence de dégénérer en conflit », a tweeté Gasler. La rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine s’est également intensifiée ces derniers mois, les États-Unis bloquant l’accès de la Chine à la technologie des puces avancées et la Chine interdisant aux principaux opérateurs d’infrastructure d’acheter les produits du géant américain de la technologie Micron. Selon un Communiqué du Quotidien du Peuple, Wang a demandé aux États-Unis d’abandonner leur soi-disant «théorie de la menace chinoise», de lever les sanctions contre la Chine et de cesser de supprimer le développement technologique de la Chine. Le Département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la déclaration de la Chine. Robert Daly, directeur du Kissinger Institute du Wilson Center sur la Chine et les États-Unis, a reconnu que la probabilité d’une guerre était faible, mais a déclaré que la rivalité se poursuivrait. « Il y a une décision commune, une prise de conscience commune que nous ne devons pas entrer en guerre, mais les deux pays vont continuer à rivaliser dans tous les indices de puissance partout dans le monde, par tous les moyens à court de guerre », a déclaré Daly à CNBC avant la réunion de Xi. avec Blinken.

Statu quo à Taïwan

Blinken a également déclaré qu’il s’inquiétait des « actions provocatrices de la Chine dans le détroit de Taiwan, ainsi que dans les mers de Chine méridionale et orientale ». Mais il a cherché à rassurer Pékin : « Sur Taiwan, j’ai réitéré la politique de longue date des États-Unis » une seule Chine « . Cette politique n’a pas changé. » La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire qui doit être réunifiée avec le continent. Pékin n’a jamais renoncé à l’usage de la force contre Taïwan et a utilisé une rhétorique de plus en plus agressive envers l’île. « Nous ne soutenons pas l’indépendance de Taïwan. Nous restons opposés à toute modification unilatérale du statu quo par l’une ou l’autre des parties. Nous continuons d’attendre la résolution pacifique des différends entre les deux rives », a déclaré Blinken, ajoutant que Washington restait attaché au Taiwan Relations Act, y compris s’assurer que Taïwan a la capacité de se défendre. Lors de sa rencontre avec Blinken lundi, Wang a souligné que « la sauvegarde de l’unité nationale sera toujours au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine ». Il a ajouté que les États-Unis doivent « respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine et s’opposer clairement à » l’indépendance de Taiwan « ».

Des tensions peuvent encore subsister

Les tensions géopolitiques pourraient toutefois rester élevées. « Les évaluations des menaces d’aucun des deux pays ne baissent. Ils n’ont pas changé leurs évaluations des menaces. Nous n’avons pas changé nos intentions. Nous n’avons pas changé nos tactiques », a déclaré Daly à CNBC avant la réunion Xi-Blinken. « Ces dialogues sont formidables, plus nous en avons, mieux c’est – mais rien n’indique à ce jour que l’une ou l’autre des parties change vraiment l’une de ses évaluations de l’autre », a déclaré lundi Daly à « Squawk Box Asia » de CNBC. Le département d’État a déclaré que Blinken a souligné que les États-Unis défendront toujours les valeurs américaineset a abordé les « pratiques économiques déloyales et non marchandes de la Chine et les actions récentes contre les entreprises américaines ».