Points à retenir de la victoire 80-76 de l’Iowa contre Virginia Tech

Le numéro 3 de l’Iowa a eu un peu peur jeudi contre une équipe persistante de Virginia Tech, classée huitième, mais les Hawkeyes sont repartis avec une victoire de 80-76 derrière une performance de 44 points de la star Caitlin Clark.

Il ne faisait aucun doute que l’Iowa, fraîchement sorti de sa toute première participation au match de championnat de la NCAA, allait être une bonne équipe cette saison. Cependant, affronter un adversaire du Top 10, en particulier un adversaire aussi expérimenté et talentueux que Virginia Tech, n’est jamais facile. Le match de jeudi a été un bon test pour les deux équipes, et elles ont pu le faire devant une foule de 15 196 personnes – la plus grande foule pour un match de basket-ball féminin en Caroline du Nord – dans le cadre de l’Ally Tipoff à Charlotte.

Voici quelques points à retenir pour l’Iowa :

Caitlin Clark continue de dominer

Dans le paroles de la légende de la NBA Dwyane Wade, “Caitlin Clark est tout simplement douée au basket ! C’est tout…”

Clark a accepté chiffres historiques la saison dernière et il semble qu’elle ne ralentisse pas de si tôt. La garde senior a enregistré jeudi son 38e match en carrière avec plus de 30 points. Cela égale le record de Kelsey Plum pour le plus grand nombre de matchs avec 30 points au cours des 25 dernières années.

Elle a connu des difficultés au début du match, avec un score de 6 sur 15 sur le terrain, dont 1 sur 7 au-delà de l’arc, au cours de la première mi-temps. Cependant, elle était toujours la seule marqueuse à deux chiffres de son équipe avec 18 points, ce qui a permis à l’Iowa de prendre une avance de 33-32 à la pause. Clark a fait monter la pression et a terminé la soirée avec 44 points, huit rebonds et six passes décisives. Même lors d’une soirée où elle ne tirait pas de son mieux, elle s’est assurée d’aider son équipe avec des points de toutes les manières possibles et a réussi à obtenir un total de 17 lancers francs.

Après le match, Clark a déclaré que ce n’était pas “la plus belle victoire”, mais qu’elle était fière des efforts de son équipe. Tout ce qui l’intéressait, c’était de gagner l’Iowa, mais elle sait aussi ce qu’elle veut améliorer.

“Je pense que nous aurions pu exécuter un peu mieux notre attaque de transition ce soir”, a-t-elle déclaré après le match. “Je pense que nous aurions pu gérer un peu mieux l’offensive secondaire ce soir. Parfois, ce n’était pas très propre. C’est ma faute, c’est la faute du meneur.”

Hannah Stuekle pourrait être une bonne arme offensive

Ce qui a fait de l’Iowa la meilleure équipe offensive du pays la saison dernière, c’est le fait que Clark soit un buteur constant, mais aussi le fait qu’elle a mené le pays en termes de passes décisives parce qu’elle avait d’autres buteurs autour d’elle. La dynamique de cette équipe a changé cette saison car Clark ne compte plus avec Monika Czinano et McKenna Warnock, mais il y a des signes que l’Iowa ira très bien.

Même si Clark a marqué plus de la moitié des points de l’Iowa contre Virginia Tech, d’autres joueuses montrent un potentiel pour des matchs plus importants plus tard cette saison, et l’une d’entre elles est Hannah Stuekle.

La sixième joueuse de l’année Big Ten 2023 a récolté en moyenne 6,5 points en environ 12 par match lors de sa première année, mais elle est maintenant prête à passer à l’étape suivante. Jeudi, Stuelke a inscrit 12 points à 6 sur 8 sur le terrain, et il est important de souligner que l’attaquante de deuxième année n’est restée au sol que pendant 17 minutes parce qu’elle a commis une faute. Son tir contre les Hokies a prouvé que son match contre les FDU plus tôt cette semaine, où elle a réalisé 9 sur 10 et obtenu 22 points, était un aperçu de ce qu’elle peut faire cette année.

Les statistiques ne montrent pas tout, notamment en défense

L’offensive est généralement le principal sujet de discussion lorsqu’il s’agit de l’Iowa, mais les grandes équipes jouent bien des deux côtés du ballon. Ce qu’a fait le garde de cinquième année Gabbie Marshall jeudi n’est pas apparu sur la feuille de statistiques, mais cela a certainement aidé les Hawkeyes à gagner. Marshall était sans but alors qu’elle passait 0 sur 6 au-delà de l’arc, mais elle a déployé beaucoup d’efforts pour défendre la star de Virginia Tech, Georgia Amoore.

Amoore a atteint un sommet en carrière de 31 points sur 10 tirs sur 23, et elle a également enregistré sept meilleurs tirs à 3 points en carrière. Mais elle a dû faire 7 sur 14 sur une plage de 3 points, et 50 % est 1) irréaliste pour chaque match et 2) nettement meilleur que ses 34,5 % de l’année dernière (même si elle a battu un record du tournoi NCAA). En d’autres termes, Amoore a réalisé un match fantastique et aurait facilement pu le gagner pour les Hokies, même si sa co-vedette Elizabeth Kitley a connu une soirée plus calme avec 16 points.

Marshall n’a permis à Amoore de passer 1 sur 4 sur le terrain qu’au troisième quart, lorsque les Hawkeyes trouvaient leur élan et essayaient de s’éloigner. Marshall, connu comme un spécialiste défensif, a dû passer 38 minutes sur le terrain malgré son absence de points. Les fans sur les réseaux sociaux se sont mobilisés pour la soutenir et son rôle dans l’équipe. Même Clark a dû saluer sa coéquipière lors de son entretien d’après-match.

“Elle devait garder l’un des meilleurs gardes du pays”, a déclaré Clark lors de l’émission. “Elle a travaillé d’arrache-pied et je suis si fier d’elle.”

Ensuite, l’Iowa affrontera les Panthers du nord de l’Iowa dimanche à 15 h HE.