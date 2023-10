Interrogé sur les difficultés de son ancienne équipe la semaine dernière lors de son apparition hebdomadaire au Pat McAfee Show, Aaron Rodgers a un peu dévié et a plutôt souligné les Vikings du Minnesota et leur victoire de la veille contre les 49ers et la rapidité avec laquelle la saison d’une équipe peut changer dans ce domaine. ligue de semaine en semaine. Il pourrait tout aussi bien faire valoir le même argument après la semaine 8, les Vikings enregistrant l’une des plus grandes victoires à la Pyrrhus de la saison contre Green Bay dans un match qui a vu Kirk Cousins déchirer son Achille et terminer sa saison.

L’IRM à venir semble largement superficielle ; la rapidité avec laquelle Cousins ​​a été exclu, la façon dont il a été aidé en dehors du terrain, les images de Cousins ​​assis d’un air maussade sur le chariot médical avec un chapeau de poofball couvrant un front inquiet et plissé… tout cela semblait très évident, sa saison était grillée .

Cousins, comme le monde l’a découvert lors de l’émission “Quarterback” de Netflix, prend incroyablement soin de son corps, ce qui a conduit à une incroyable durabilité. Cousins ​​​​a pris la relève en tant que titulaire à temps plein à Washington en 2015, a joué sous plusieurs étiquettes de franchise, puis est parti en agence libre pour le Minnesota. Pendant cette période, il n’a jamais raté un match en raison d’une blessure.

La blessure survient à un moment où les Vikings avaient complètement inversé leur saison autrefois préoccupante. Après avoir commencé 0-3, les Vikings se sont ralliés à 0,500 avec leur victoire 24-10 contre les Packers dirigés par Jordan Love dimanche. Leur quatrième victoire en cinq semaines – et la seule défaite a été une défaite d’un score contre les Chiefs – était une deuxième performance dominante consécutive de la part d’une défense des Vikings souvent critiquée. Harrison Smith a indiqué après avoir battu les Niners qu’il avait l’impression que le plan de Brian Flores commençait enfin à plaire aux joueurs ; il est possible que la défense des Vikings commence à franchir le cap, rendant la blessure des Cousins ​​encore plus dévastatrice.

Notre modèle de projection SportsLine ancre uniquement les matchs des Vikings 1.1 sur leur total de victoires de la saison à la suite de la blessure de Cousins, mais cela me semble léger. La recrue Jaren Hall a remplacé Cousins, et le rapport de reconnaissance préliminaire n’est pas vraiment favorable pour que les Vikings supposent que l’offensive continuera à fonctionner avec une efficacité maximale. Sean Mannion (dans l’équipe d’entraînement du Minnesota) et Nick Mullens (en réserve pour les blessés pendant au moins une semaine supplémentaire) pourraient également être des options pour les Vikings si Kevin O’Connell pense qu’un vétéran donne aux Vikings une meilleure chance de gagner maintenant. Colt McCoy en agence libre ou Case Keenum via le commerce sont également des noms à surveiller.

Cette blessure aura également des effets massifs à long terme. Les cousins ​​et l’équipe a restructuré son accord pendant l’intersaison afin de libérer de l’espace de plafond, cela remplaçait une prolongation de contrat, et cela a permis à Cousins ​​d’entrer en agence libre cette intersaison. Mais son âge (Cousins ​​aura 36 ans au début de la saison 2024) et la nature de la blessure (Achille est toujours délicat, notamment avec les quarterbacks) pourraient compliquer la recherche de prétendants.

Le Minnesota pourrait évidemment être intéressé à ramener Cousins, mais il avait certainement l’impression que les Vikings flottaient déjà dans le purgatoire, ne sachant pas ce qu’ils feraient à ce poste à l’avenir, s’ils seraient dans le mix pour une sélection élevée au repêchage ou si ils essaieraient de faire avancer les choses avec Cousins, sachant que leur plafond était probablement plafonné.

Les Vikings sont passés d’une réflexion après coup à un concurrent très intéressant en deux semaines, mais du jour au lendemain, ils redeviennent une énigme. Le calendrier est suffisamment souple pour ne pas s’emballer, mais entendre les citations de divers membres de l’offensive des Vikings et écouter O’Connell suggèrent que Cousins ​​​​réalisait la meilleure saison de sa saison. NFL carrière, il est donc difficile de ne pas considérer dimanche comme une victoire dévastatrice pour le Minnesota.

Carnage QB

Cousins ​​​​n’était pas le seul quart-arrière à avoir été blessé au cours de la semaine 8, car nous avons vu de nombreux quarts quitter leurs matchs respectifs. Des partants comme Deshaun Watson, Ryan Tannehill et Daniel Jones manquaient déjà aux alignements de départ. Et puis un tas d’autres gars ont été blessés :

Matthieu Stafford – Stafford a fait entrer le pouce de sa main lanceuse dans le casque d’un défenseur essayant d’esquiver un sac lors de son suivi lors d’une tentative de passe. Stafford est coriace et est resté dans le match au début, mais a été retiré pour Brett Rypien, les Rams étant éliminés de plus de 20 points grâce à un match en carrière de CeeDee Lamb. Stafford est FACILEMENT la plus grande tête d’affiche des quarts-arrières non-Cousins ; S’il est obligé de rater un moment ou s’il est sévèrement limité par cette blessure au pouce, c’est un coup dur pour une saison prometteuse des Rams.

Tyrod Taylor – Jones était déjà porté disparu, et on pourrait dire que Taylor, qui a eu la pire chance de blessure lorsqu’il était titulaire au cours des dernières années, jouait mieux et donnait aux Giants une meilleure chance de gagner des matchs de football. Tommy DeVito l’a remplacé, et un match NFL sur CBS, l’annonceur Andrew Catalon, qualifié de “le jeu le plus laid et le meilleur”, n’a fait que devenir encore plus laid. La perte de ce match pour les G Men est assez brutale – Bob Wischusen a inclus « et je ne sais pas comment » dans son appel gagnant à la radio des Jets. Taylor va passer la nuit à l’hôpital avec une blessure aux côtes effrayante, il est donc difficile de l’imaginer prêt immédiatement.

Kenny Pickett – Aucune idée de la raison pour laquelle aucun drapeau n’a été lancé sur les Jaguars lorsque Pickett s’est blessé, et c’était certainement controversé quant à savoir si les Steelers auraient dû ou non obtenir 15 verges pour brutalité après un appel précédent ont été contre les Steelers pour une situation similaire. Mike Tomlin n’avait aucune mise à jour sur le statut de Pickett, mais Mitchell Trubisky est un remplaçant comparable. De toute évidence, les Steelers veulent cependant commencer leur choix de première ronde.

Desmond Ridder – Les fans des Falcons étaient probablement ravis de voir Taylor Heinicke au centre, même si ce n’était pas pour la raison que tout le monde pensait. Arthur Smith a dit il “ne l’a pas retiré pour des raisons de performance” et il s’agissait plutôt d’un possible problème de commotion cérébrale. Ridder a été évalué pour une blessure à la tête mais a été innocenté. Smith a ajouté qu’il “ne pensait pas que Des avait raison” sur le terrain. Il semble donc que Ridder soit toujours le gars qui avance pour Atlanta et Smith, même s’il n’y a aucun moyen de dire quand et comment les Falcons vont jouer un dimanche donné.