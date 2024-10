Points à retenir de la semaine 7 de la NFL : les 49ers sont-ils dans un trou trop profond ? Qui sont les rois de la NFC Nord ?

Les matchs du dimanche après-midi de la semaine 7 ont été marqués par de nombreux exploits de kickers, en particulier dans la NFC Nord :

La NFC Nord est la course la meilleure (et la plus serrée) de la NFL, les Chiefs de Kansas City ont remporté une victoire sur la route contre les 49ers de San Francisco lors du match revanche du Super Bowl, les fans des Giants de New York ont ​​​​eu un goût amer de Saquon Barkley sur Dimanche, et les Jaguars de Jacksonville se sont-ils, en quelque sorte, remis sur les rails avec une victoire convaincante contre les New England Patriots à Londres ?

L’Athlétisme Les écrivains de la NFL Jeff Howe, Ted Nguyen et Dan Pompei partagent leurs réflexions sur toutes ces intrigues et bien plus encore.

Qu’il s’agisse d’une année relativement difficile pour la défense ou de blessures qui s’accumulent en attaque (Christian McCaffrey est toujours absent, Brandon Aiyuk a quitté le match de dimanche sur un chariot), pensez-vous que c’est une remontée trop raide vers la compétition pour le Super Bowl pour San Francisco ? 49ers ?

Comment : La compétition pour le Super Bowl ne semble pas probable, mais il est trop tôt pour écarter les 49ers en raison de leur talent d’élite et de leur récent historique de culminant en fin de saison. Les blessures sont sans aucun doute préoccupantes, mais les Niners sont confrontés à d’autres problèmes. Ils n’ont toujours pas remporté de matchs consécutifs cette saison et ont simplement concédé des victoires contre les Rams de Los Angeles et les Cardinals de l’Arizona. Ils sont tout simplement trop incohérents, que ce soit d’une semaine à l’autre ou d’un trimestre à l’autre. Malgré tout, ils ont un match de retard sur les Seahawks, et McCaffrey devrait être en mesure de résoudre pas mal de problèmes à son retour.

Nguyen : Cela commence à ressembler à ça. La défense n’est plus une unité d’élite ; ils vont bien, mais ils ne vont pas dominer beaucoup de matchs avec la fuite naturelle des talents. Cette équipe doit gagner en attaque, mais elle n’a pas été aussi efficace et explosive qu’elle l’a été ces deux dernières années (et si Aiyuk est absent pour la saison, il sera encore plus difficile pour eux de revenir. ce niveau). Avec un début d’année lent et la perte de quelques matchs gagnables, cela pourrait être trop difficile à surmonter. Ils constitueront probablement une équipe en séries éliminatoires, mais à moins que la recrue Ricky Pearsall ne commence bientôt à produire comme une star, il est difficile d’imaginer cette équipe dans le Super Bowl.

Pompéi : Jusqu’à présent, les 49ers de 2024 sont loin des 49ers de 2023, et leur départ inégal aura des conséquences. Cela étant dit, c’est une équipe qui devrait être meilleure en décembre qu’elle ne l’a été en septembre et octobre. Peut-être qu’ils devraient être bien meilleurs, mais ils ont été compromis à cause de blessures. (Pouvez-vous imaginer un champ arrière avec McCaffrey et Jordan Mason ?) Les 49ers n’ont pas encore été synchronisés cette année, et s’ils commencent un jour à cliquer, ils seront difficiles. Ils pourront peut-être remporter leur division sans avoir un bon bilan, car la NFC West n’a jusqu’à présent aucune équipe dominante.

Êtes-vous impressionné par le fait que les Packers ont survécu contre les Texans malgré trois cadeaux – ou craignez-vous que les Packers le donnent encore trois fois dans un gros match au cours de la deuxième saison complète de Jordan Love en tant que titulaire ?

Nguyen : L’amour va prendre des risques et il va avoir des jeux comme celui-ci. Tant qu’il réalise également des jeux rares, c’est tolérable – pas idéal. Mais ce qui a été le plus impressionnant dans ce match, c’est la défense des Packers. Ils étouffaient absolument dimanche, faisant fréquemment pression sur CJ Stroud. L’offensive des Texans a été maintenue grâce à l’héroïsme et à la maîtrise de Stroud dans les troisièmes et longues situations, mais dimanche, cela s’est effondré. La défense des Packers a limité Stroud à seulement 86 verges par la passe. Chaque fois que vous pouvez faire cela à un candidat MVP, vous méritez des éloges. Matt LaFleur a remplacé Jeff Hafley au poste de coordonnateur défensif afin qu’ils puissent gagner des matchs les jours où l’offensive est en difficulté, et cela a porté ses fruits aujourd’hui. L’amour doit être meilleur et l’offensive connaîtra des jours meilleurs, mais la défense des Packers était éteinte.

Pompéi : Cela aurait été bien pour les Packers de remporter une victoire dans la colonne des plats à emporter, mais c’est plus agréable de remporter une victoire au classement. Et cela en dit long sur la défense de Green Bay : elle peut surmonter trois cadeaux. Les fans des Packers d’un certain millésime comprendront que cette façon de gagner est durable. Lorsque Brett Favre était au centre, les Packers surmontaient régulièrement les revirements, trouvant des moyens d’accumuler plus de points que leur adversaire. C’est ce que les Packers de Love ont fait dimanche, et si Love a un peu de Favre en lui, il ne devrait y avoir que peu de plaintes.

Comment : Je suis vraiment impressionné par cette victoire des Packers. Love est très rapidement devenu l’un des meilleurs quarts-arrière de la ligue, et cette volonté de gagner semblait inévitable. Ils sont nombreux aux postes de compétences, et Love semble leur faire confiance à presque tous. Il doit cependant améliorer la sécurité de son ballon. Il compte huit interceptions en six départs cette saison, dont au moins une à chaque sortie. Love a surmonté une période de début de saison comme celle-ci en 2023 ; il devra recommencer, sinon ce sera une préoccupation bien plus importante en séries éliminatoires.

En parlant de la NFC Nord : après la victoire des Packers sur une puissance de l’AFC et les Lions de Détroit qui ont éliminé les Vikings du Minnesota, désormais avec une seule défaite, sur la route (et les Bears de Chicago, au revoir, à 4-2 après trois victoires consécutives). ), comment le NFC Nord se situe-t-il dans votre esprit ?

Comment : La division compte trois prétendants au Super Bowl et une équipe des Bears qui peut rester dans n’importe quel match parce qu’ils sont très bons défensivement. En fonction de l’amélioration de Caleb Williams tout au long de la saison, les Bears ont également une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires. Les Lions sont actuellement la meilleure équipe de la NFC, peut-être même la meilleure équipe au total. Mais avec la défense des Vikings et le haut plafond de Love, ces équipes peuvent vaincre n’importe qui à tout moment.

Pompéi : Écoutez, cette division va se jouer dans les dernières semaines de la saison, peut-être même entre les Vikings et les Lions lors de la dernière semaine. Ou des ours chez Packers. Et il est impossible de dire comment chacune des quatre équipes va progresser ou régresser. Mais les Lions ressemblaient à la meilleure équipe de la division avant le début de la saison, et ils ressemblaient à la meilleure équipe de la division dimanche. Le problème est de savoir à quel point Aidan Hutchinson leur manquera à l’avenir. Parviendront-ils à acquérir un joueur qui pourra leur donner un peu de ce qui leur manque ? Aaron Glenn sera-t-il capable d’exercer certaines pressions (comme il l’a fait dimanche) ? L’un de leurs joueurs de ligne défensive va-t-il intervenir ? Si la réponse est oui à une ou plusieurs des questions, le Nord pourrait appartenir aux Lions.

Nguyen : 1) Lions. Jared Goff s’est amélioré chaque année ; Dimanche, c’était le quatrième match consécutif au cours duquel Goff a complété plus de 70 pour cent de ses passes. Il a surmonté des situations de longue distance en raison de pénalités et de jeux négatifs. Détroit a été excellent au troisième essai contre la meilleure défense du troisième essai du football. Goff a tenu bon et a contrecarré le plan de Brian Flores, et la défense a effectué suffisamment d’arrêts même sans Aidan Hutchinson. 2) Emballeurs. Love est de retour de blessure et il a connu des hauts et des bas, mais ses hauts sont très élevés et ses bas n’ont pas été coûteux grâce à une défense bien améliorée. 3) Vikings. Si vous parvenez à comprendre le schéma de pression de Flores, il y a des trous dans ce secondaire et cela s’est montré dimanche. Sam Darnold dans les situations de passes pures est fragile – il peut certainement faire des lancers durs, mais il mettra également le ballon en danger. S’ils sont dans le scénario, c’est une équipe difficile à battre, mais ils doivent encore prouver qu’ils peuvent gagner en revenant par derrière. 4) Ours. Caleb Williams s’améliore et la défense est légitime. Le plafond de cette équipe est lié à la mesure dans laquelle la ligne offensive et Williams peuvent continuer à s’améliorer.

Nous sommes en octobre, le moment idéal pour remettre en question les décisions prises en mars : les critiques adressées aux Giants de New York pour avoir laissé partir Saquon Barkley (qui deviendront sûrement beaucoup plus bruyantes) sont-elles justifiées ?

Nguyen : Les Giants vont devoir entamer une reconstruction totale avec ou sans Barkley. Avec le recul, ne pas signer Barkley est une bonne décision, peu importe à quel point il joue pour les Eagles. C’était gagnant-gagnant pour les deux équipes, même si cela ne semble pas être le cas pour les Giants, car, franchement, ils ne gagnent pas. Barkley peut maximiser le reste de son apogée derrière la meilleure ligne offensive du football et les Giants économisent de l’argent et ne se trompent peut-être pas en ne commençant pas leur reconstruction le plus tôt possible.

Pompéi : Il ne fait aucun doute que les Giants seraient meilleurs si Barkley produisait pour eux cette saison comme il l’a fait pour les Eagles. Il est sur le point de parcourir 1 864 verges au sol – sa meilleure saison, et de loin. Pour diverses raisons, il n’a pas toujours produit de cette façon pour les Giants. En six ans à New York, il a réalisé deux très bonnes saisons, et il n’a pas eu suffisamment d’impact pour que les Giants puissent surmonter d’autres problèmes. Leur record pendant son séjour à New York était de 29-64-1. Ainsi, même s’il ne devrait pas être difficile de comprendre la décision prise par les Giants pendant l’intersaison, elle est difficile à comprendre pour les fans des Giants.

Comment : La situation dans son ensemble aurait pu être mieux gérée qu’elle ne l’était, mais je ne suis pas sûr que Barkley aurait rendu les Giants nettement meilleurs cette saison. Les Eagles sont bien mieux placés pour participer aux séries éliminatoires, donc un porteur de ballon bien payé leur semblait plus logique, alors que les Giants s’appuyer sur un porteur de ballon n’étaient peut-être pas la meilleure stratégie financière. Les critiques concernant les messages contradictoires émis lors des négociations étaient justifiées, mais pas nécessairement quant au résultat final.

Tout en reconnaissant que les New England Patriots ne sont pas très bons, espérez-vous que les Jaguars de 2024 ressembleront à un moment donné à l’édition qui, il y a environ 11 mois, était à 8-3 et contrôlait leur division ?

Comment : Non. Il faudra bien plus qu’une victoire contre les Patriots pour oublier le fait que les Jaguars ont perdu 10 de leurs 13 derniers matchs. Ils auront également les Packers, les Eagles, les Vikings, les Lions et les Texans lors de leurs cinq prochains matchs. Ils devront être nettement meilleurs que ce qu’ils ont montré pour éviter cinq défaites consécutives, ce qui les ramènerait à 2-10 et les maintiendrait en lice pour le premier choix du repêchage. Battre les Packers ferait bouger les choses la semaine prochaine, mais je ne suis pas prêt à acheter des actions de Jacksonville pour le moment.

Nguyen : Les mêmes Jaguars qui ont été matraqués par les Bears la semaine dernière ? Je n’ai pas beaucoup d’espoir que Jacksonville se soit beaucoup amélioré par rapport à une équipe de bas niveau après une victoire contre les Patriots. Il semblait cependant qu’ils jouaient avec beaucoup plus d’efforts. J’adore le fait que la sécurité Andre Cisco a appelé l’équipe pour avoir abandonné la semaine dernière et a établi la norme avec un match solide aujourd’hui. Pour que cette équipe revienne à gagner des matchs, elle aura besoin que Trevor Lawrence joue à un niveau élite chaque semaine. Le receveur recrue Brian Thomas Jr. ressemble à une menace légitime et les deux sont de plus en plus à l’aise ensemble, alors peut-être que l’offensive peut grandement s’améliorer, mais je ne suis pas sûr si l’offensive peut atteindre un niveau où elle peut compenser la défense semaine après semaine.

Pompéi : D’une part, les Jaguars ont remporté deux victoires sur trois et ont montré des signes d’amélioration. En revanche, leur défaite il y a une semaine face aux Bears a été rude, et leurs deux victoires sont contre des équipes en difficulté (les Colts d’Indianapolis et maintenant les Patriots). Qui plus est, les défis deviendront plus grands et la marge d’erreur plus mince. Leurs cinq prochains affronteront de bonnes équipes (les Packers, Eagles, Vikings, Lions et Texans susmentionnés). Jacksonville devra remporter au moins trois de ces matchs pour être prétendant en décembre. La bonne nouvelle ? Leur calendrier s’assouplit au cours du dernier mois de la saison – et les Jags sont meilleurs que leur bilan.

(Photo du haut : Thearon W. Henderson / Getty Images)