Points à retenir de la semaine 6 de la NFL : les Bengals dirigés par Joe Burrow sont entièrement de retour ; il ne reste plus d’équipes invaincues

Confession? Je n’ai aucune idée de la façon dont le mollet de Joe Burrow a guéri comme par magie au cours des deux dernières semaines. Et j’avais certainement peur que Burrow ait pu forcer les choses contre les cardinaux. la semaine dernière dans un endroit « à gagner » et, semblable aux retombées de sa performance contre les Rams, nous pourrions assister à une légère régression des blessures contre Seattle au cours de la semaine 6. Ce n’était pas du tout le cas, Burrow ayant parfois l’air carrément vif, y compris une bousculade presque choquante avec plusieurs défenseurs des Seahawks le poursuivent.

Le score de la boîte ne crie pas à une «attaque explosive» – Cincy a gagné un broyeur 17-13 – mais Burrow a été efficace, avait l’air en bonne santé et, plus important encore, les Bengals sont passés à 3-3 alors qu’ils se dirigent vers un laissez-passer bien mérité. semaine.

Terrier a déclaré plus tôt cette semaine qu’il se sentait « proche de 100 pour cent » de sa blessure au mollet et, franchement, je ne le croyais pas. Est-ce que ce mec s’est envolé pour l’Allemagne en milieu de semaine pour obtenez une sorte de traitement du genou de Kobe Bryant sur son mollet ? Le NFL L’équipe de CBS a transmis l’explication de Burrow : repos, meilleure alimentation, hydratation et routine, en gros.

Quoi qu’il arrive, ça marche. Burrow s’est blessé au camp d’entraînement le 27 juillet – cela fait moins de trois mois depuis la blessure initiale, mais cela semble une éternité depuis ces journées torrides d’été – avant peaufiner son mollet blessé lors d’une défaite de la semaine 2 aux Corbeaux. Les choses sont devenues si sombres ont suggéré certains fans fous des Bengals jeter Burrow sur la réserve des blessés pour « sauver la saison ».

Au lieu de cela, Burrow y a travaillé et l’a fait sans perdre de temps. Atteindre 0,500 n’est pas l’objectif des Bengals. Ils veulent gagner le super Bowl. Mais à plusieurs moments déjà de cette jeune saison, cela ressemblait à une possible année perdue pour Burrow and Co. Au lieu de cela, ils se dirigent vers une semaine de congé en sachant que Burrow ne fera que s’améliorer au cours des deux prochaines semaines avec des affrontements massifs contre les 49ers et Des factures qui se profilent immédiatement après la pause.

Ja’Marr Chase n’a pas suivi son explosion de la semaine 5 avec une performance répétée, mais il a terminé avec six attrapés (sur 13 cibles) pour 80 yards. Tyler Boyd est intervenu avec Tee Higgins blessé et les Bengals ont réussi à déplacer le ballon assez efficacement sans aucun semblant de jeu de course.

Burrow commence également à pousser le ballon plus efficacement vers le bas du terrain, bien que son tableau de passes Next Gen Stats de cette semaine soit un peu moins vertical que celui du match d’évasion de la semaine dernière.

NFL.com/Statistiques de nouvelle génération



Pourtant, le style d’offensive me préoccupe beaucoup moins que le fait que Burrow réussisse le test de la vue du point de vue du mouvement. Il a été complètement entravé dans la poche de la semaine 2 à la semaine 4. Le brouillage n’était même pas une option. Ces deux dernières semaines, il a été un joueur différent, en termes de mouvements.

Il n’y a rien de facile dans le calendrier de Cincy à la sortie de la pause : ils se dirigent vers San Francisco lors de la semaine 8, ramènent les Bills à domicile après cela, puis les Texans, les Ravens, les Steelers et les Jaguars sont sur le pont après cela. Chacune de ces équipes est candidate aux séries éliminatoires. Mais les Bengals avec un Burrow en bonne santé peuvent courir aussi chaud que n’importe quelle équipe de la ligue et avec un sentiment de terreur morbide maintenant remplacé par un optimisme renouvelé, les fans des Bengals devraient assister à chaque match du reste de la saison en croyant qu’ils peuvent gagner.

Adios, invaincu

Et juste comme ça… il n’y en avait pas. Les Dolphins de 1972, la seule équipe à être restée invaincue, peuvent faire éclater le champagne, et ils sont probablement assez surpris d’avoir eu cette chance, compte tenu des 49ers et des Eagles. les deux perdu contre les quarts suppléants au cours de la semaine 6.

C’est la NFL moderne. La parité règne en maître et n’importe quel dimanche, Zach Wilson peut vaincre Jalen Hurts même si sa défense manque ses deux meilleurs cornerbacks (Sauce Gardner et DJ Reed étaient tous deux absents) et PJ Walker peut infliger à Brock Purdy la première défaite de sa carrière.

Lire trop sur les pertes réelles est probablement un peu idiot, mais quand on parle des Eagles et des 49ers, nous avons tout au long de la saison remis en question un peu l’offensive des Eagles et souligné que les blessures sont la plus grande préoccupation des Niners. Bien devinez quoi …

Philly n’a pas marqué un seul point sur ses sept dernières possessions et n’a rien fait au tableau d’affichage en seconde période. Jalen Hurts a lancé trois interceptions, même si au moins une était une malchance. Ce fut un début désastreux, voire très chaud pour l’attaque de passe de Philly – DeVonta Smith a subi une horrible chute qui aurait également pu être un long touché. Les changements de rythme et de production à Philly et à Indianapolis avec la décision de Shane Steichen soulèvent certainement des questions supplémentaires sur la viabilité constante de l’offensive des Eagles. Tout ira bien, mais c’était difficile compte tenu des blessures que les Jets combattaient à l’arrière de la défense.

Les problèmes des 49ers n’étaient pas vraiment liés à l’offensive en soi, mais plutôt au fait d’affronter une solide défense de Cleveland dans un temps assez difficile et… tout le monde était blessé. Deebo Samuel a quitté le match, Christian McCaffrey a quitté le match, on avait l’impression que plusieurs joueurs de ligne étaient au sol tout au long du match. Le match de course de San Francisco n’a jamais démarré, Brock Purdy n’a terminé que 12 sur 27 et les Browns ont essentiellement joué à l’écart, ont essayé de garder le match serré avec Walker dirigeant l’offensive et de voler une victoire.

Le botteur recrue Jake Moody a dû convertir un panier court pour remporter le match à la fin, mais il l’a poussé vers la droite. Si vous disiez à Kyle Shanahan que tout le monde irait bien sur le long terme, du point de vue de la santé, il prendrait probablement le L et passerait à autre chose. Cette équipe va bien, tant qu’elle est en bonne santé.

Detroit Rock City

Se lancer sur la route en tant que favori à trois points avec le train à la mode est un endroit dangereux, mais les Lions de Détroit n’ont pas bronché une seule fois lors de leur voyage d’affaires à Tampa Bay. Les Lions ne sont pas venus seuls non plus, Jeff Darlington d’ESPN capturant une ÉNORME foule de fans des Lions célébrant la victoire dans les tribunes « bien après la fin du match » et obtenant une citation de Jared Goff.

Le fait que les Lions soient bons est formidable pour la ligue et vraiment génial pour leurs fans et devinez quoi : les Lions sont BONS. J’ai déjà écrit à leur sujet ici, mais après une déception à domicile lors de la deuxième semaine contre Seattle, les Lions ont dominé des adversaires inférieurs.

David Montgomery absent et les Bucs freinent la course ? Pas de problème, Jared Goff se contentera de déboucher ses armes dans le jeu de passes. Amon-Ra St. Brown est revenu de blessure et a accumulé 12 attrapés pour 124 verges et un score. Le brûleur de deuxième année Jameson Williams était censé terminer sa suspension de jeu cette semaine et au lieu de cela, il a incendié les Bucs profondément pour un long touché qui a donné à Detroit une avance à deux chiffres et a mis ce match de côté.

Nous verrons ce qui se passera si les Lions doivent jouer une attaque à haut indice d’octane, mais il s’agit d’une défense considérablement améliorée par rapport à l’année dernière et les Lions ressemblent à une équipe complète. Ils appartiennent au même club que les Niners et les Eagles, même si personne ne veut encore l’admettre.

Lorsque les Vikings avaient à la fois une fiche de 0-3 et de 1-4, c’était comme si leur saison était grillée. D’autant plus que Justin Jefferson a été éliminé pendant au moins un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Ils pourraient encore porter un toast. Et le Minnesota n’a pas réalisé de performance magiquement inspirante lors de sa victoire sur la route 19-13 contre les humbles Bears.

Le jeu de course avec Alexander Mattison est resté inexistant. TJ Hockenson, Jordan Addison et KJ Osborn ont assez bien comblé le vide de Jefferson. Kirk Cousins ​​était bien. La météo a été un facteur qui a gêné les deux attaques et Justin Fields a été blessé, il est donc difficile de dire à quel point la défense aurait pu s’améliorer ou s’il s’agissait simplement d’un blitz sur Fields (une de ses faiblesses) et d’obtenir ensuite un renfort en cas de mauvais temps.

Quoi qu’il en soit, les Vikings sont désormais 2-4. Leurs victoires sont contre la Caroline et Chicago, donc je ne veux pas réagir de manière excessive à quoi que ce soit. Mais leurs six matchs se sont déroulés à un score près cette année. Une saison après avoir obtenu une fiche de 11-0 lors de matchs sur un score, ils font face à une certaine régression et à des résultats plus réalistes.

Ce qui m’intrigue dans cette équipe, c’est que Cousins ​​​​a clairement indiqué dans les rapports d’avant-match qu’il ne renoncerait pas à sa clause de non-échange afin de permettre aux Vikings de l’expédier, d’obtenir du capital et des tanks pour l’avenir, si c’est ce qu’ils voulaient.

Lundi soir, la semaine 7 mettra en vedette les Vikes accueillant les 49ers soudainement endommagés et à défaite unique. Ce n’est évidemment pas facile, mais les Niners semblaient au moins vulnérables dimanche, alors qui sait.

Après cela? Il y a des matchs sérieusement gagnables : les Packers (route), les Falcons (route), les Saints (à domicile), les Broncos (route) et les Bears (à domicile) est une séquence qui pourrait complètement revigorer cette saison, juste à temps pour le retour de Jefferson. Gardez un œil sur cette équipe.