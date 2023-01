Points à retenir de la semaine 17 de la NFL : les Eagles perdent, Tom Brady est de retour et qu’en est-il des Jags, des Lions ?

Les Giants de New York participent aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016, les Buccaneers de Tampa Bay sont champions NFC Sud et les Jaguars de Jacksonville et les Lions de Detroit conservent tous deux leurs espoirs en séries éliminatoires.

Pendant ce temps, les Chiefs de Kansas City ont devancé les Broncos de Denver pour conserver leurs espoirs de remporter la tête de série des séries éliminatoires de l’AFC, tandis que les Eagles de Philadelphie ont perdu leur deuxième match consécutif sans Jalen Hurts et doivent battre les Giants la semaine prochaine pour verrouiller le haut. semence dans le NFC.

Nous avons demandé L’athlétismede Tim Graham, Jeff Howe et Ted Nguyen pour peser sur certains des plus grands scénarios de dimanche.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris lors des premiers matchs de dimanche ?

Graham : Clinchin n’est pas facile. Minshew Mania n’a pas été transféré aux Eagles, qui vacillent sans Jalen Hurts, et ont toujours besoin d’une victoire pour enfermer la tête de série de la NFC et ont été pris en embuscade à domicile par les Saints. Les Broncos ont décidé de continuer à rendre les choses difficiles pour les Chiefs, mais cela n’a pas fait du bien à Nathaniel Hackett dimanche après-midi. Si seulement les Broncos pouvaient affronter les rois de l’AFC West chaque semaine. Alors Hackett pourrait sembler suffisamment qualifié pour ne pas virer la semaine dernière. Les Broncos ont marqué un sommet de la saison de 28 points contre les Chiefs le 11 décembre, puis ont marqué leur deuxième plus haut total dimanche, cette fois sous la direction de l’entraîneur par intérim Jerry Rosburg. Les Broncos n’ont toujours pas gagné, mais ils ressemblaient un peu aux dirigeants de la télévision nationale de l’équipe prévus pour, genre, sept matchs aux heures de grande écoute chaque mois. En parlant de cela, la victoire des Chiefs met autant de pression sur le match de lundi soir entre les Bills et les Bengals, qui ont chacun battu les Chiefs mais doivent les rattraper pour que le bris d’égalité compte.

Comment : Mike Evans a explosé pour 10 attrapés, 207 verges et trois touchés. Tom Brady et Evans n’ont pas été synchronisés pendant la majeure partie de la saison, donc ce sera énorme s’ils continuent à rouler dans les séries éliminatoires. Les Bucs ont été incroyablement obsolètes en attaque cette saison, donc je ne suis pas sûr qu’un match signifie qu’ils ont tout compris, mais ils devraient être satisfaits de tout signe d’optimisme à ce stade. Personne ne voudra voir Brady en séries éliminatoires – et il semble que ce seront les Cowboys – mais cette tâche sera encore plus ardue si Evans devient une force.

Nguyên : Les Saints fermant complètement les Eagles. Jalen Hurts a raté son deuxième match consécutif, mais Gardner Minshew est un quart-arrière de qualité, qui a mis des chiffres chaque fois qu’il a été pressé d’agir. La semaine dernière, il a mené l’attaque à 34 points contre les Cowboys. Il avait l’air bouleversé dimanche. Le retour du demi de coin Marshon Lattimore a donné un énorme coup de pouce à la défense des Saints et il a eu un choix de six au quatrième quart. Le plaqueur droit manquant Lane Johnson fait également mal aux Eagles – Minshew a été limogé six fois. Les Eagles ont subi de nombreuses blessures percutantes au mauvais moment. Ils ont vraiment besoin d’obtenir un laissez-passer au premier tour avec les Vikings et les 49ers qui se profilent.



Mike Evans a capté trois passes de touché dimanche et était à la réception de 207 des 432 verges par la passe de Tom Brady contre la Caroline. (Nathan Ray Seebeck / États-Unis aujourd’hui)

Tom Brady et les Buccaneers sont champions NFC Sud. Brady a lancé pour 432 verges. Est-ce que Tampa Bay a encore quelque chose pour une course en séries éliminatoires?

Graham : Un match ne crée pas de connexion restaurée, mais si Tom Brady peut maintenir sa relation avec Mike Evans ravivée comme dimanche, alors faites attention. Evans n’avait pas marqué depuis la semaine 4 et son pourcentage cible / capture était horrible la plupart des semaines. Mais il a explosé contre les Panthers, accrochant 10 de ses 12 cibles pour 207 verges et trois touchés. Brady ressemblait beaucoup à Brady, marquant même sur un sneak QB, ce qui était si automatique à l’époque des Patriots. Mon principal souci offensif est le manque de jeu courant. Leonard Fournette devra trouver une traction perdue depuis longtemps. Mais seulement quatre défenses ont accordé moins de verges par jeu et seulement deux défenses ont permis moins de premiers essais que les Buccaneers. Tellement vertigineux. Cela pourrait devenir intéressant.

Comment : Je ne compterai jamais sur Brady, mais c’est la pire équipe des Bucs depuis son arrivée en 2020, donc je dirais qu’une course est moins probable que ce à quoi on pourrait généralement s’attendre avec l’une de ses équipes. L’autre facteur, cependant, est que l’histoire récente des Cowboys en séries éliminatoires n’inspire pas beaucoup de confiance. Sur le papier, les Cowboys sont meilleurs que les Bucs, mais cela va être un affrontement entre le plus grand vainqueur de l’histoire et une équipe avec un quart de siècle de torture en séries éliminatoires. C’est fou comme il n’est pas si difficile de se convaincre que les Bucs peuvent faire une course. Considérez la blessure de Jalen Hurts, l’inexpérience des Vikings et la situation QB des 49ers – Brock Purdy a été formidable, mais la pression d’un début en séries éliminatoires est réelle – et il n’y a pas de candidat parfait dans la NFC. Il y a un chemin, c’est sûr, mais je ne suis pas sûr que ce soit un chemin probable.

Nguyên : Oui, je pense qu’ils le font. Les Buccaneers ont beaucoup d’armes et s’ils pouvaient protéger Brady, il est toujours un quart-arrière d’élite comme il l’a montré dimanche. Ryan Jensen a été désigné pour revenir d’IR cette semaine afin que la ligne offensive puisse s’améliorer. La défense des Bucs est également très bonne. Ils sont toujours follement incohérents et le personnel d’entraîneurs est sujet à des décisions discutables, mais ils ont les outils et le quart-arrière pour être embêtants dans les séries éliminatoires. Je ne serais pas surpris qu’ils dérangent quelqu’un.

De quelle équipe vous attendiez-vous le moins à parler en tant qu’équipe des séries éliminatoires ou équipe potentielle des séries éliminatoires après la semaine 17 ?

Graham : Les Jaguars se dirigent vers la finale de la saison régulière au sommet de l’AFC Sud. Urban Meyer a fait de son mieux la saison dernière, mais n’a apparemment pas pu démoraliser une organisation pour les années à venir. Doug Pedersen a fait un travail formidable en ressuscitant (pouvez-vous ressusciter une équipe qui n’est pas en vie depuis une génération ?) les Jaguars, bien que vous deviez donner un coup de chapeau à la propriétaire des Titans, Amy Adams Strunk, pour son licenciement mal chronométré de GM Jon Robinson il y a un mois malgré un départ 7-3 qui semblait les faire fuir avec la division. Les Titans ont perdu six matchs de suite avant le match de la semaine prochaine à Jacksonville.



Les Jaguars ont remporté quatre matchs de suite et cinq de leurs six derniers après avoir battu les Texans dimanche 31-3. (Troy Taormina / États-Unis aujourd’hui)

Comment : Il y a d’excellents candidats pour celui-ci, mais j’irai avec les Lions. Je veux dire, ils ont remporté une victoire en séries éliminatoires à l’époque du Super Bowl, et c’est arrivé il y a 31 ans. Ils étaient 1-6 avec la pire défense de la planète il y a à peine deux mois. Ils ont encore besoin d’aide pour se qualifier pour les séries éliminatoires, mais le fait qu’ils soient toujours en vie est remarquable. Les Jaguars sont bonnes, mais je les ai choisies pour remporter la division lors de la semaine 3 (oups, me suis-je accidentellement attribuée pour cela ici ?). Les Giants et les Seahawks sont quelques autres qui étaient évidemment très inattendus.

Nguyên : Si nous parlons des attentes de pré-saison, que diriez-vous que les Giants de New York décrochent une place en séries éliminatoires lors de la semaine 17? La plupart s’attendaient à une reconstruction avec l’état de la liste et le manque d’armes, mais Brian Daboll et le coordinateur offensif Mike Kafka continuent de trouver des moyens de marquer des points. Les bonnes équipes ont écarté les mauvaises équipes et les Giants ont enterré les Colts, 38-10. Ce personnel devrait obtenir une tonne de crédit. Je ne sais pas combien de personnes, y compris le fan des Giants le plus enragé, pensaient qu’elles seraient une équipe éliminatoire avant la saison.

Les Eagles ont perdu deux matchs de suite sans Jalen Hurts. Quelle est l’ampleur de leur match de la semaine 18 contre les Giants maintenant avec la première tête de série de la NFC en jeu?

Graham : Les Giants ont décroché et doivent peser la valeur de faire une déclaration par rapport à être en bonne santé et prêts pour le premier tour. Les Eagles restent à une victoire d’obtenir une semaine de congé, ils doivent donc gagner plus que les Giants. Cette dynamique pourrait en faire une entreprise inclinée alors que Brian Daboll repose des joueurs clés et que les Eagles poussent pour tous les avantages qui accompagnent le fait d’être la tête de série d’une conférence. Même si Jalen Hurts n’est pas à 100%, il y a une récompense potentiellement énorme pour le laisser jouer dimanche prochain pour gagner du temps supplémentaire plus tard. Et à quoi ressemblerait l’attaque des Eagles si Hurts n’avait pas joué depuis un mois ?

Comment : Il est plus important pour Hurts de revenir en bonne santé, mais il y a une dynamique délicate en jeu ici. Évidemment, personne ne va refuser le bye, mais l’élément rouille est réel. Si Hurts ne peut pas jouer la semaine prochaine et que les Eagles obtiennent la tête de série n ° 1, il passera un mois entre les matchs, ce qui n’est pas idéal. Quoi qu’il en soit, les Eagles préféreraient de loin affronter une équipe comme les 49ers devant la foule de Philadelphie, donc l’avantage du terrain est un gros problème, mais pas aussi important que de s’assurer que Hurts est prêt à partir.

Nguyên : Comme je l’ai dit dans ma réponse précédente, les Eagles ont besoin de cette semaine de congé pour retrouver la santé. Même si Hurts est en bonne santé, ils pourraient utiliser plus de temps pour s’assurer que son épaule est guérie et que sa capacité à courir n’est pas affectée. S’ils doivent jouer le premier tour en infériorité numérique, ce sera difficile, comme ils l’ont montré dimanche contre les Saints.

(Photo du haut de Gardner Minshew : Dustin Satloff / Getty Images)