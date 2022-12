Points à retenir de la semaine 16 de la NFL: plus de drame sur les Vikings, les Bengals restent chauds, les choix de jeux de Noël

Joyeuses fêtes! Nous espérons que vous restez en sécurité et au chaud en ce week-end extrêmement froid de l’action de la semaine 16 de la NFL.

En parlant de froid : qu’est-il arrivé aux Lions et aux Seahawks ? Les deux équipes ont commencé samedi avec des records de 7-7 et à la recherche d’une place de joker NFC … puis les deux ont pondu un œuf. Les Panthers (6-9) ont couru partout sur les Lions pour une victoire 37-23 qui a maintenu les espoirs de la Caroline pour une couronne NFC Sud, tandis que les Chiefs n’ont eu aucun problème à battre les Seahawks 24-10 pour passer à 12-3.

Qui d’autre était chaud lors de la première fenêtre d’action de samedi? Commençons par les Vikings, qui ont obtenu un panier de 61 verges de Greg Joseph pour battre les Giants 27-24 à la fin du temps imparti. Les Bengals ont presque perdu une avance de 22-0 sur les Patriots avant de s’accrocher pour gagner 22-18, remportant leur septième victoire consécutive. Et les Texans n’ont remporté que leur deuxième match de l’année, étourdissant les Titans 19-14. Tennessee a subi sa cinquième défaite consécutive et a maintenant une fiche de 7-8.

Nous avons demandé L’athlétismeMike Jones, Kalyn Kahler et Ted Nguyen pour peser les sujets de jeu les plus convaincants de samedi, et pour fournir également des prédictions pour le triple titre de la NFL de dimanche: Packers aux Dolphins, Broncos aux Rams et Buccaneers aux Cardinals.

Faites une pause entre les achats de dernière minute, l’emballage de cadeaux et le visionnage de “A Christmas Story” pour lire et apprécier !

Suivez toute l’action de la semaine 16 avec notre blog en direct

Les Vikings continuent de gagner de façon spectaculaire, établissant un record de la NFL samedi avec leur 11e victoire dans un match à un score. À qui ou à quoi attribuez-vous le courage de continuer à remporter ces victoires ?

Jones : Je donne beaucoup de crédit à Kevin O’Connell et à son équipe. Les Vikings n’ont pas toujours semblé dominants. Parfois, ils ont eu du mal à ranger les équipes qu’ils devraient battre, comme ce fut le cas samedi. Ils ont eu un certain nombre d’égratignures difficiles cette saison, mais l’année dernière, ces situations de haute pression se sont souvent traduites par des lacunes et des pertes. Cette année, ils trouvent des moyens de surmonter l’adversité et de rester l’une des meilleures équipes de la NFC. O’Connell, un ancien quart-arrière au comportement égal, donne le bon ton à son équipe et en récolte les fruits.

Kahler : Justin Jefferson. Il est tellement bon et ne cesse de s’améliorer. Je suis sûr que quelqu’un a compté le nombre de prises cruciales que Jefferson a faites cette saison, mais quoi qu’il en soit, nous savons que chaque fois que les Vikings sont tombés dans un trou, ils s’en sont sortis avec une prise folle de Jefferson. Lors de la course gagnante de samedi, Jefferson a réussi une prise de 17 verges qui les a mis à portée de but. Plus tôt dans le match, il a battu le record de réception des Vikings en une seule saison de Randy Moss, et au cours des trois derniers matchs, il a 35 attrapés et 479 verges. C’est une moyenne de 160 verges par match. Cette équipe est tellement amusante à regarder et c’est surtout parce que Jefferson est toujours bon pour une poignée de prises époustouflantes.

Nguyên : Cela demande tout un effort d’équipe lorsque vous gagnez autant de matchs serrés. Et même si les fans de Vikings détestent l’entendre, il faut aussi beaucoup de chance. Joseph se connectant sur un placement de 61 verges, un sommet en carrière, pour gagner le match en temps réglementaire est si approprié pour la façon dont cette saison s’est déroulée. Je vais tricher ici et donner un peu d’amour à la ligne offensive améliorée du Minnesota. Le plaqueur gauche Christian Darrisaw ressemble à une star. Le garde gauche Ezra Cleveland est très bon. Le tacle droit Brian O’Neill est une star. Le centre Garrett Bradbury a été blessé au cours des deux dernières semaines, mais il semblait enfin répondre aux attentes d’un choix de première ronde en 2019.

Les Bengals ont survécu à une frayeur en fin de match des Patriots. Les Chiefs et les Bills ont également gagné samedi. Qui finira avec la tête de série n°1 de l’AFC ? Nous avons un énorme affrontement Bengals-Bills «Monday Night Football» au cours de la semaine 17.

Jones : Alors que les Bengals continuent certainement de le faire, j’ai les Chiefs qui remportent la tête de série de l’AFC. Ils ont le tronçon restant le plus facile, avec les Broncos et les Raiders à venir. Les Bills ont les Bengals et les Patriots. Et les Bengals ont Buffalo et les Ravens, qui pourraient accueillir Lamar Jackson dans ce dernier match de saison régulière.

Les Bengals en ont remporté sept de suite. ✅ contre Caroline

✅ à Pittsburgh

✅ au Tennessee

✅ contre Kansas City

✅ contre Cleveland

✅ à Tampa Bay

✅ à la Nouvelle-Angleterre. Ils n’ont pas perdu depuis Halloween. pic.twitter.com/PrcjtlRRMK – L’athlétisme (@TheAthletic) 24 décembre 2022

Kahler : J’aimerais pouvoir plaider pour une équipe différente, mais les Chiefs sont la réponse la plus évidente ici, simplement parce que les Bills et les Bengals doivent encore s’affronter, et les Chiefs ont Denver et Las Vegas. Denver a eu une chance contre Kansas City la semaine dernière et les Raiders semblent capables de tout à ce stade, donc je pouvais voir Kansas City perdre l’un de ces matchs. Si cela se produit, je choisirais les Bills pour terminer à la première place de l’AFC.

Nguyên : Les Chiefs devraient être en mesure de terminer 14-3. Les Bengals ont encore des matchs difficiles contre les Bills et les Ravens. Finir 1-1 semble probable, ce qui les placerait à 12-5. Même si Cincinnati va 2-0, il est difficile de voir Kansas City perdre un match. Les Chiefs semblent donc être le meilleur pari.

Les Lions se sont effondrés contre les Panthers, permettant à la Caroline d’établir des records de franchise pour le total et la distance parcourue en première mi-temps. Détroit a-t-il oublié la Caroline ? Ou est-ce que les Panthers commencent à s’organiser sous la direction de l’entraîneur-chef par intérim Steve Wilks?

Jones : Je pense que les deux peuvent être vrais. Les Lions ont deux grands matchs de division contre les Bears et les Packers, et ont peut-être sous-estimé les Panthers hôtes. Mais en même temps, Wilks fait bien jouer son équipe. Carolina a remporté des victoires de qualité pendant son quart intérimaire et a encore une chance de participer aux séries éliminatoires. Samedi, à peu près tout a semblé rebondir dans le bon sens pour les Panthers : une attaque précipitée dominante, des plats à emporter en défense, un jeu solide du quart-arrière Sam Darnold. Tout cela s’est ajouté au type parfait de performance de rebond pour la Caroline, qui a perdu contre Pittsburgh la semaine dernière.

Kahler : Je savais qu’il ne fallait pas s’impliquer avec les Lions, mais je n’ai pas pu résister à l’idée d’eux en séries éliminatoires. Avant le match de samedi, le modèle d’Austin Mock leur a donné 57,6 % de chances de le faire ! Les Panthers ont meilleure mine depuis qu’ils ont viré Matt Rhule. Après avoir travaillé à travers trois itérations différentes de quarts partants, Darnold derrière une ligne offensive améliorée est un quart-arrière amélioré. Ils ont un jeune noyau talentueux, et comment est-ce comme un récit amusant: Darnold sauve potentiellement ce que nous pensions tous être une saison perdue des Panthers et remporte le NFC South, tandis que son ancienne équipe, les Jets, est au bord de l’élimination en séries éliminatoires.

Nguyên : Les Lions semblaient épuisés par une victoire émouvante de la semaine 15 contre les Jets. Ils ne pouvaient pas se permettre une déception, mais ils sont sortis à plat et se sont fait exploser par une équipe de Panthers mauvaise mais fougueuse. La défense contre la course des Lions est redevenue la citrouille qu’elle était au début de la saison et a accordé plus de 200 verges au sol en première mi-temps. Quand ils ont finalement arrêté la course, ils n’ont pas pu quitter le terrain en troisième et long contre Darnold. Combinez tout cela avec deux revirements cruciaux de la zone rouge (un échappé et un sur les bas), et vous avez un jeu de déception très décevant pour une franchise qui souffre depuis longtemps. L’avenir est encore brillant à Detroit, mais aujourd’hui est moche.

Nous avons un match triple NFL dimanche. Mike, qui aimes-tu dans Packers-Dolphins ? Kalyn, qui est ton choix dans Broncos-Rams ? Et Ted, qui sortira vainqueur des Bucs-Cardinals ? Et pourquoi?

Jones : Je pars avec Miami. Je sais que les Dolphins connaissent une séquence de trois défaites consécutives, mais j’ai plus confiance en leur défensive qu’en celle de Green Bay. Tua Tagovailoa travaille également avec le casting de soutien offensif supérieur. Le match de dimanche sera un match d’échecs entre des amis de longue date Mike McDaniel et Matt LaFleur, qui sont d’anciens assistants de Mike Shanahan et Kyle Shanahan. Ils partagent des philosophies similaires et connaissent les tendances de l’autre. Mais bien que LaFleur travaille avec un futur quart-arrière du Temple de la renommée à Aaron Rodgers, je donne l’avantage à McDaniel.

Kahler : Hmm. Les Broncos et les Rams ont tous deux une fiche de 4-10 et ont moins de chance. Je dirais que ce pourrait être le match du jour de Noël le moins regardé de tous les temps, mais nous avons prouvé à maintes reprises que nous regarderons tous le football à la télévision, quelle que soit la qualité du produit. Russell Wilson est de retour du protocole sur les commotions cérébrales; Baker Mayfield dispute son troisième match en tant que quart-arrière des Rams. C’est vraiment un mélange de médiocrité, mais je vais donner l’avantage aux Rams parce que je pense qu’ils sont mieux entraînés.

Nguyên : Tom Brady a retourné le ballon ces derniers temps (cinq interceptions lors des trois derniers matchs) et JJ Watt pourrait causer quelques problèmes de pression intérieure. Pourtant, les Bucs devraient être en mesure de rassembler environ 20 points, ce qui serait probablement suffisant pour surmonter une attaque des Cardinals dirigée par Trace McSorley. Les Buccaneers ont toujours l’une des meilleures défenses de la ligue, il est donc difficile de voir McSorley avoir beaucoup de succès contre eux. L’attaque de Tampa Bay devrait également être capable de se précipiter efficacement contre une défense des Cardinals qui se classe 29e en DVOA.

(Photo du botteur des Vikings Greg Joseph: Stephen Maturen / Getty Images)