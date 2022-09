Points à retenir de la saison primaire 2022 – Vox

Lorsque les premières élections primaires ont eu lieu, les troupes russes étaient à la périphérie de Kyiv, les prix du gaz augmentaient rapidement, Chevreuil v. Patauger était toujours la loi du pays, et la reine Elizabeth II était vivante. Mardi, lorsque les dernières primaires avant le jour du scrutin ont eu lieu, les Russes se retiraient rapidement d’une offensive ukrainienne, les prix de l’essence n’avaient cessé de baisser, les États promulguaient des interdictions d’avortement et la file d’attente de plusieurs jours avait déjà commencé à se former à travers Londres pour voir le cercueil de la reine.

La saison primaire 2022 a commencé le 1er mars au Texas et s’est déroulée à travers le pays au cours de six mois avant de finalement se terminer après la fête du Travail avec le Delaware, le New Hampshire et le Rhode Island. Il a présenté des concours dans 49 des 50 États (plus une date primaire bonus à New York après qu’un tribunal a annulé sa carte de redécoupage, forçant une séparation de deux mois entre la primaire du gouverneur de l’État et sa primaire du Congrès).

Alors que les électeurs décidaient des nominations partisanes pour des milliers de bureaux d’État, fédéraux et locaux, l’environnement politique américain a complètement changé. Les deux partis ont perdu des élections spéciales dans des sièges autrefois sûrs, et le nombre d’enquêtes sur Donald Trump a semblé augmenter presque chaque semaine.

Mais malgré tout ce qui a changé, cela a révélé des tendances cohérentes et des gagnants et des perdants clairs.

Perdant : les républicains du Sénat

Les récriminations commencent déjà à droite sur la façon dont les républicains ont fini par nommer une liste de candidats défectueux dans les États swing à travers le pays, en particulier après qu’un certain nombre de recrues de haut niveau ont choisi de ne pas se présenter en premier lieu. Déjà, le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et le sénateur Rick Scott, président du Comité sénatorial national républicain (NRSC), ont fait des allers-retours dans des critiques indirectes après que McConnell a exprimé le mois dernier des inquiétudes concernant la «qualité des candidats» dans les courses au Sénat. Cela a incité un éditorial de Scott à se moquer du « discours de traîtrise ». Alors que la gestion financière de Scott du NRSC a également fait l’objet de critiques, ce sont les candidats relativement faibles produits par les primaires de 2022 qui ont suscité le plus d’inquiétudes.

Trois gouverneurs républicains populaires ont choisi de ne pas se présenter au Sénat. En Arizona, Doug Ducey, à durée limitée, a décidé de ne pas se présenter après un déluge de critiques de Trump pour son refus de soutenir les efforts visant à annuler les élections de 2020. Dans le New Hampshire, le titulaire Chris Sununu a décidé qu’il ne voulait pas être au Sénat et a plutôt cherché à être réélu, et dans le Maryland, Larry Hogan, à durée limitée, a également choisi de ne pas se présenter.

Ensuite, l’intervention de Trump dans les primaires a produit des candidats imparfaits qui ont depuis eu du mal dans les récents sondages, notamment Blake Masters en Arizona et Mehmet Oz en Pennsylvanie. En Arizona, Ducey aurait été un candidat beaucoup plus fort, et les agents des deux partis admettent en Pennsylvanie qu’Oz a été un militant inhabituellement faible.

Les républicains du Sénat pourraient encore décrocher des sièges et reprendre le contrôle de la chambre, mais comme ils sont obligés d’investir massivement dans l’État de l’Ohio à tendance républicaine et de laisser atteindre des sièges comme Washington, qu’ils envisageaient avec optimisme il y a quelques mois, glissez du carte, ils sont maintenant susceptibles d’être bien en deçà de ce à quoi ressemblait leur meilleur scénario au début du cycle.

Perdant : Titulaires

2022 a été l’une des années les plus brutales pour les titulaires du Congrès de l’histoire moderne : 14 membres sortants du Congrès, huit républicains et six démocrates, ont perdu leurs primaires.

Plusieurs courses membre à membre perdues à la suite d’un redécoupage. Le plus notable comprenait une confrontation à Manhattan entre deux hauts démocrates, Jerry Nadler et Carolyn Maloney, et dans la banlieue de Chicago, où le titulaire de deux mandats Sean Casten a battu la démocrate de premier mandat Marie Newman après que Newman ait été impliqué dans un scandale de corruption.

De nombreux républicains, cependant, ont perdu non pas à cause de nouvelles cartes mais à cause de l’ancien président. Trump a fait tout son possible pour faire campagne contre les républicains qui ont voté pour la destitution ou qui l’ont autrement irrité. Lors de deux primaires membre contre membre, Trump a soutenu Mary Miller contre Rodney Davis dans l’Illinois et Alex Mooney contre David McKinley en Virginie-Occidentale. Bien que Davis et McKinley se soient opposés à la destitution et que Davis, en tant que meilleur républicain du comité d’administration de la Chambre, ait peut-être été le membre du GOP qui a le mieux réussi à repousser le comité du 6 janvier, ils n’étaient pas suffisamment MAGA aux yeux de Trump.

Mais Trump a également notamment fait campagne contre les impeachers qui cherchaient à être réélus, notamment dans le Wyoming où Liz Cheney a perdu de près de 40 points, mais aussi Peter Meijer dans le Michigan et Jaime Herrera Beutler à Washington. Les deux derniers ont tous deux perdu face à des Trumpistes controversés dans des districts compétitifs.

Vainqueur : MAGA Républicains

Les républicains élus en 2022 seront beaucoup plus MAGA – c’est-à-dire plus dans Trump et le trumpisme – que ceux qui sont actuellement au pouvoir. Au moins huit des 10 républicains de la Chambre et deux des sept républicains du Sénat qui ont voté pour destituer Donald Trump ne seront pas en fonction l’année prochaine. À l’exception de la Géorgie, où la tentative de Trump de faire passer la liste des élus républicains à l’échelle de l’État a échoué, les candidats approuvés par l’ancien président ont très bien réussi aux élections primaires.

Même si bon nombre de ces candidats perdent leurs élections générales (comme les candidats au poste de gouverneur approuvés par Trump dans le Massachusetts et le Maryland), il y aura moins de mandataires du GOP non MAGA. Cela réduit le pipeline des sceptiques de Trump lors des futures courses, car de nombreux candidats ont dû au moins faire semblant de faire semblant d’être les fausses affirmations de l’ancien président concernant les élections de 2020 afin de remporter leurs primaires.

Perdant : L’extrême gauche

Les candidats anti-israéliens d’extrême gauche ont subi défaite après défaite aux primaires. En commençant dans l’Ohio avec Shontel Brown battant Nina Turner facilement dans un match revanche de la victoire de Brown aux élections spéciales de 2021, les électeurs primaires démocrates ont rejeté à plusieurs reprises les candidats à l’extrême gauche de leur parti.

Cela a abouti à la primaire du Congrès de New York en août où Yuh-Line Niou, une ardente NIMBY qui a soutenu le mouvement marginal BDS (boycott, désinvestissement et sanctions), considéré comme antisémite par beaucoup, a perdu la course dans un district du Congrès avec l’un des les plus grandes populations électorales juives du pays. La plupart des électeurs ont soutenu trois autres progressistes plus traditionnels, dont le vainqueur Daniel Goldman ainsi que le membre du conseil municipal Carlina Rivera et le représentant de Westchester Mondaire Jones. Bien qu’il y ait eu des points positifs occasionnels – y compris la victoire étroite de Summer Lee dans un district basé à Pittsburgh – il était clair que la marée politique a reflué pour ceux de gauche deux ans seulement après que Jamaal Bowman à New York et Cori Bush au Missouri ont frappé sur les titulaires de longue date.

Non seulement le champ de bataille est devenu plus équilibré alors que les titulaires en danger d’une primaire d’extrême gauche se sont mieux préparés aux défis et que des groupes extérieurs ont considérablement investi dans un certain nombre de courses, mais les vents politiques ont changé au cours des dernières années. Des slogans comme “defund the police”, qui ont connu un bref moment dans l’air du temps, sont devenus politiquement toxiques, tandis que la victoire de Joe Biden aux primaires démocrates de 2020, puis aux élections générales, a montré un modèle pour que les démocrates traditionnels réussissent après de nombreux sur le gauche ont été déçus par les défaites successives de Bernie Sanders et Hillary Clinton en 2016.

Les progressistes plus traditionnels ont remporté des victoires primaires. Deux titulaires qui ont contribué à bloquer le plan de réconciliation de Joe Biden à la Chambre ont perdu leur réélection. Dans l’Oregon, le titulaire Kurt Schrader, l’un des démocrates les plus conservateurs de la Chambre, a perdu face au challenger Jamie McLeod-Skinner, et en Géorgie, Lucy McBath a battu Carolyn Bourdeaux dans une bataille entre deux titulaires.

Vainqueur : Stase

Presque depuis le moment où Joe Biden a été déclaré vainqueur en 2020, les experts de Washington regardent vers l’avenir pour essayer de prédire ce qui se passerait en 2022.

À un moment donné en 2021, les démocrates étaient optimistes sur le fait que la répulsion de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole et la fin de la pandémie de Covid-19 rompraient l’emprise de Trump sur la politique américaine et entameraient une nouvelle ère progressiste. À un moment donné en 2022, les républicains ont vu le nombre d’approbations de Biden chuter tandis que l’inflation et le prix du gaz montaient en flèche, et ont prédit une vague rouge où le GOP remporterait des victoires comparables aux glissements de terrain à mi-parcours en 1994 et 2010.

De plus en plus, cependant, sur la base des sondages, il semble que 2022 sera une continuation de la sinistre guerre des tranchées de 2020, lorsque Biden a battu Trump et les démocrates ont remporté de justesse un Sénat à égalité lors du second tour de la Géorgie, mais les républicains ont remporté 15 sièges à la Chambre et se sont rétrécis. majorité des démocrates à une poignée de sièges. Alors que le GOP est toujours favorisé pour prendre le contrôle de la Chambre, il y a maintenant une petite chance que les démocrates puissent tenir la décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade semble être le principal facteur en faveur des démocrates.

Mais le parti au pouvoir n’a gagné des sièges à la Chambre qu’à deux reprises depuis la Seconde Guerre mondiale, et il y a d’autres raisons pour lesquelles les démocrates tempèrent leur récent optimisme.

Au lieu de ce que l’un ou l’autre des partis pensait être possible au cours des deux dernières années, il est probable qu’un pays divisé sera à nouveau représenté dans un Congrès divisé et les résultats des élections ressembleront simplement à la poursuite de l’ère Trump de la politique américaine plus qu’à toute sorte de un changement majeur.