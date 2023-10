Points à retenir de la première victoire du Nebraska dans le Big Ten de la saison

CHAMPAIGN, Illinois — La première moitié de la première saison de l’entraîneur Matt Rhule au Nebraska est terminée. Les Huskers ont une fiche de 3-3 après une victoire de 20-7 vendredi soir contre l’Illinois.

L’espoir demeure pour une candidature en séries éliminatoires car le calendrier, après un congé pour les Huskers la semaine prochaine, reste souple dans le Big Ten West, affaibli. Le Nebraska, qui a pris une avance de 17-0 dans des conditions froides au stade Memorial d’Illini, a eu beaucoup de mal à mettre ce match de côté en seconde période malgré une solide performance défensive.

Mais une victoire est une victoire, et l’équipe a joué avec une énergie et un enthousiasme remarquables. « Pour une équipe qui essaie d’apprendre à gagner », a déclaré Rhule, « je pensais que pour la première fois depuis que je suis ici, ils continuaient à courir sur le terrain, excités de jouer. » Et le résultat final est que le Nebraska se situe à 0,500 avec six matchs à jouer.

Voici mes premières réflexions :

Où est le coup de grâce ?

Le Nebraska a eu plusieurs occasions en seconde période d’enterrer les Illini. Lors de la première possession de l’Illinois au troisième quart, les arrières défensifs du Nebraska Phalen Sanford et Tommi Hill ont fait équipe sur un échappé forcé et une récupération pour donner la possession au Nebraska sur la ligne des 21 verges de l’Illinois. Les Huskers ont encaissé un panier.

Blaise Gunnerson a bloqué un botté de dégagement lors du prochain entraînement d’Illini. Le Nebraska a pris le relais à l’Illini 22. Alvano a raté un panier.

L’Illinois n’a ensuite pas réussi à convertir un quatrième et un au milieu de terrain. Cette fois, les Huskers ont parcouru 38 verges jusqu’aux 12 de l’Illinois avant qu’Emmett Johnson ne perde un échappé. Plus tard, Quinton Newsome a renvoyé une interception de Luke Altmyer au 14 de l’Illinois avant que le Nebraska ne se retrouve à nouveau vide – aidé par une faute personnelle au retour de Newsome – lorsqu’Anthony Grant a perdu un échappé au 15.

Au total, quatre possessions du Nebraska en seconde période en première position pour marquer ont produit 64 verges et trois points. Ce ne sera pas suffisant face à une concurrence même légèrement meilleure. « Nous sommes la même (équipe) que la semaine dernière. Nous sommes un travail en cours », a déclaré Rhule.

Dans une sorte d’amélioration pour l’Illinois, il y en a trois et ils sortent très vite et avec des punts. Bret Bielema, semble-t-il, se contente de ne rien faire en attaque et essaie d’amadouer le Nebraska pour qu’il perde ce match. Ce n’est pas une stratégie terrible. –Mitch Sherman (@mitchsherman) 7 octobre 2023

Un message de Rhule.

L’entraîneur du Nebraska, connu pour préférer échanger des coups de poing au début des matchs dans le but de gagner une position sur le terrain, a apporté quelque chose de nouveau sur la touche au début du deuxième quart. Face à un quatrième et un 5 de la ligne des 39 verges de l’Illinois et détenant une avance de 3-0 après que le troisième lancer de Heinrich Haarberg ait été renversé sur la ligne de mêlée, le Nebraska a lancé les dés. Et Haarberg a frappé Alex Bullock pour un gain de 6 verges.

Haarberg s’est ensuite connecté avec Ty Hahn pour 21 verges aux troisième et 10, et les Huskers ont marqué trois jeux plus tard. Rhule a promis la semaine dernière que le Nebraska jouerait avec un avantage plus dur que lors d’une défaite de 45-7 contre le Michigan. L’entraîneur a fait preuve de confiance vendredi dans l’offensive en difficulté du Nebraska. Cela a payé. Et ce moment a insufflé une énergie positive à la ligne de touche. « Je pense que nous sommes un groupe coriace et résilient », a déclaré Rhule après le match, soulignant le courage de la performance de l’équipe.

Une victoire des équipes spéciales.

Après le plongeon d’un mètre de Grant qui a donné une avance de 10-0 au Nebraska, les Huskers ont demandé un court coup d’envoi. Tristan Alvano a livré, prenant l’Illinois au dépourvu, et le secondeur Grant Tagge a sauté sur le ballon sur la ligne des 25 verges d’Illini. À partir de là, Haarberg a pénétré dans la zone des buts sur un gardien optionnel de 25 verges. Le point supplémentaire d’Alvano a poussé l’avantage des Huskers à 17-0 – leur plus grande avance dans un match du Big Ten depuis le Black Friday 2022, lorsque le Nebraska a devancé l’Iowa par le même score avant la mi-temps.

Et vous savez comment ce jeu s’est terminé.

Les Huskers ont dû transpirer dans les dernières minutes avant de soulever le Trophée des Héros. Compte tenu de l’histoire récente du Nebraska, y avait-il un doute sur le fait que vendredi soir à Champaign resterait également indécis jusqu’au quatrième quart-temps ?

L’importance d’un bon départ.

Rhule ne croit pas vraiment à l’idée de commencer vite. Il préfère finir fort. Mais il y a trois semaines, lors du match d’ouverture à domicile des Huskers contre Northern Illinois, l’entraîneur a reconnu qu’un score de première possession lors du premier départ de Haarberg comptait pour le Nebraska. Un début solide signifiait aussi beaucoup vendredi.

Les Huskers ont pris une position défensive après que l’Illinois se soit dirigé vers la ligne des 1 mètres. Le Nebraska a placé le porteur de ballon Kaden Feagin en troisième et 1 et le quart-arrière Luke Altmyer en quatrième et 1. Le véritable étudiant de première année, Riley Van Poppel, a joué un rôle important lors du dernier arrêt. Haarberg a répondu avec une frappe de 39 verges à Marcus Washington pour renverser le terrain, et Alvano a converti un panier de 31 verges – sa première tentative réussie après trois ratés depuis l’ouverture de la saison – pour inscrire les Huskers sur le tableau à la fin de leur entraînement d’ouverture.

Une possession pour chaque équipe ici à Champaign par un vendredi soir froid : 165 yards, 13 :01 de chrono et trois points. Vive le Big Ten West. –Mitch Sherman (@mitchsherman) 7 octobre 2023

Les blessures continuent de s’accumuler.

Le Nebraska a besoin de sa prochaine semaine de congé de la pire des manières. Déjà assiégés par des blessures et sans les meneurs de jeu défensifs DeShon Singleton à la sécurité et Luke Reimer au poste de secondeur vendredi, les Huskers ont perdu Washington à cause d’une apparente blessure au genou d’un gardien du QB un jeu après sa grosse prise lors du premier entraînement du Nebraska.

Le véritable receveur de première année Malachi Coleman a remplacé Washington. Coleman, l’ancien espoir quatre étoiles de Lincoln East, a capté une passe de 5 verges lors du premier entraînement TD du Nebraska, la première réception de sa carrière. Prêts ou pas, les jeunes Huskers doivent intensifier leurs efforts au poste de receveur large – où le Nebraska a perdu le partant Isaiah Garcia-Castaneda lors du premier match au Minnesota.

Un autre véritable étudiant de première année, Jaidyn Doss, a fait ses débuts au Nebraska vendredi. Il a raté les cinq premiers matchs en raison d’une blessure au bras.



Grant Tagge et la défense des Huskers ont tenu bon pour aider le Nebraska à conserver la victoire. (Ron Johnson / USA aujourd’hui)

Un autre donneur de ton ?

Ces matchs dans l’Illinois ont le pouvoir de révéler les vraies couleurs du Nebraska. Il y a deux ans, les Huskers se sont frayé un chemin vers une défaite 30-22. Qui peut oublier la sécurité directe de Cam Taylor-Britt lors d’un retour de botté de dégagement bâclé et le touché de l’Illinois à la fin de la première mi-temps pour stimuler la première victoire de l’entraîneur Bret Bielema à la barre à Champaign.

L’équipe de Scott Frost n’était malheureusement pas préparée à bien faire les choses lors de ce premier match de saison. C’était essentiellement le début de la fin pour Frost. Son équipe a inexplicablement perdu huit décisions sur un score en 2021. Un an plus tard, il a été licencié avant la mi-septembre.

Six ans plus tôt, le Nebraska avait mal géré sa possession finale sous la direction de l’entraîneur de première année Mike Riley, permettant à l’Illinois de reprendre la possession et de marquer le touché gagnant avec 10 secondes à jouer dans un match 14-13. Les Huskers entraînés par Riley se sont remis de ce faux pas précoce. Mais lorsque les choses se sont effondrées pour l’entraîneur au cours de sa troisième année, un manque de confiance en sa capacité à diriger le navire a miné Riley.

Vendredi soir, pourrait-il donner le ton à la seconde moitié de la saison du Nebraska ? Et si oui, qu’est-ce que cela signifie ? Nous verrons dans deux semaines à domicile contre Northwestern.

(Photo du haut de Heinrich Haarberg : Michael Reaves / Getty Images)