Points à retenir de la déroute 6-0 de la Gold Cup de l’USMNT à Trinité-et-Tobago

Jesús Ferreira est devenu le premier joueur de l’histoire de l’équipe nationale masculine des États-Unis à marquer un tour du chapeau lors de matchs consécutifs et Cade Cowell, 19 ans, a marqué son premier but international alors que les Américains ont remporté une victoire 6-0 contre Trinité-et-Tobago dimanche – un victoire qui a suffi à l’USMNT pour se qualifier pour la phase à élimination directe de la Gold Cup de la CONCACAF 2023 au sommet du groupe A.

Gianluca Busio, originaire de Caroline du Nord, a également marqué lors du match à Charlotte, Brandon Vazquez ajoutant le dernier but en deuxième mi-temps.

Les États-Unis rencontreront un adversaire à déterminer lors du quart de finale de dimanche prochain à Cincinnati.

Voici trois plats à emporter, ainsi que la réaction de l’entraîneur par intérim BJ Callaghan, après le match de dimanche.

Faits saillants des États-Unis contre Trinité-et-Tobago

Ferreira recommence

La dure réalité est qu’il faudra plus qu’un autre hatty contre un autre ennemi régional pour que la plupart des fans américains oublient le pauvre camée de 45 minutes de Ferreira lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Cela ne change rien au fait que l’attaquant du FC Dallas, âgé de 22 ans, a fait absolument tout ce qui était en son pouvoir depuis lors pour montrer qu’il peut être un buteur constant au plus haut niveau.

La Gold Cup, ce n’est pas ça. Ce sont quand même des matchs internationaux. Ferreira met toujours le ballon dans le filet pour son pays à un rythme comparable (et dans cette séquence particulière de deux matchs, meilleur que) certains des attaquants USMNT les plus prolifiques de tous les temps. C’est une aubaine pour un programme qui a soudainement une vraie concurrence en tête entre Ferreira, Folarin Balogun et Ricardo Pepi.

Ferreira doit continuer à produire, bien sûr. S’il se refroidit dans la phase à élimination directe, personne ne se souviendra de rien d’autre. Plus précisément, Ferreira doit finalement prouver qu’il peut également marquer contre les défenses plus solides des meilleures équipes d’Europe et d’Amérique du Sud. Pour l’instant, il est fermement dans le coup et il devrait l’être, comme l’ont montré ses performances en Gold Cup à ce jour. Et selon Callaghan, ce ne sont pas seulement des objectifs qu’il propose.

« Ce qu’il fait pour l’équipe, il rend les joueurs meilleurs autour de lui », a déclaré le patron temporaire de FOX Sports à Jenny Taft à Charlotte. « C’est un gars avec qui vous pouvez construire. Il le devient. »

Cade Cowell continue d’impressionner

À chaque version de la Gold Cup biennale, au moins un membre marginal de l’USMNT semble se frayer un chemin vers une longue carrière parfois décorée en rouge, blanc et bleu. La liste comprend les goûts de DaMarcus Beasley et Stuart Holden. En 2021, Matt Turner a transformé sa première opportunité soutenue avec l’équipe nationale en un rôle de titulaire à la Coupe du monde de l’an dernier.

Cela pourrait être le tour de Cade Cowell. L’attaquant des Earthquakes de San Jose était sans doute le joueur américain le plus impressionnant lors de la Coupe du monde U-20 du mois dernier en Argentine, où il a marqué trois fois en cinq matchs. Et il a été dangereux lors des trois matches de la phase de groupes de la Gold Cup. Il a fourni une étincelle sur le banc lors du match nul 1-1 d’ouverture du tournoi avec la Jamaïque, a débuté dans la déroute 6-0 de Saint-Kitts-et-Nevis, puis a remporté son premier décompte senior et une aide dimanche:

Cowell n’est toujours pas le produit fini, bien sûr. Il a beaucoup de concurrence pour jouer avec l’USMNT à pleine puissance à la fois en tant qu’attaquant et surtout sur les ailes, où les piliers de la formation tels que Christian Pulisic et Tim Weah sont bien ancrés. Pourtant, Cowell a apporté de l’énergie, une capacité à perturber les défenseurs, et dimanche a contribué son premier but et passe décisive aux États-Unis – devenant ainsi le cinquième adolescent à le faire. (Les autres étaient Pulisic, Pepi, Landon Donovan et Gio Reyna.) Ils ne seront pas les derniers.

« Je pense que ce que vous avez vu ce soir est ce en quoi il est fort », a déclaré Callaghan par la suite. « C’est une performance que nous attendons de Cade. C’est un jeu sur lequel nous voudrons qu’il s’appuie. »

Les jeux les plus durs attendent l’USMNT

Avec les États-Unis au repos Pulisic, Weah et presque tous les autres habitués européens de la Gold Cup après le triomphe de la Ligue des Nations de la CONCACAF le mois dernier, Callaghan a répondu aux attentes des supporters américains en faisant de la simple survie au premier tour la priorité initiale – une approche intelligente compte tenu de la défaites choquantes que T&T et la Jamaïque ont infligées aux États-Unis au cours de la dernière décennie.

Mais après un début moyen contre le Reggae Boyz, les États-Unis ont été aussi proches que possible de la perfection. Le résultat de dimanche est particulièrement accrocheur, même si les Américains ont en fait laissé tomber une raclée encore plus déséquilibrée sur le Soca Guerriers en phase de groupes de la Gold Cup 2019.

Les plus grosses épreuves se dressent encore entre cet USMNT et un quatrième titre régional consécutif. Une éventuelle revanche finale de la Ligue des Nations avec le Canada se profile dans les quarts. Les Américains devront presque certainement passer par la Jamaïque – peut-être l’équipe la plus talentueuse et la plus expérimentée de la compétition – ou leur grand rival le Mexique, ou les deux, pour remporter le trophée.

Pour un groupe non testé qui était difficile à handicaper en entrant dans le tournoi, nous découvrirons bientôt exactement à quel point ils sont bons.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

