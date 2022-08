Points à retenir de la déclaration de Garland sur la recherche Mar-a-Lago du FBI

Les enquêtes Trump

Cas d’ingérence électorale en Géorgie. M. Trump lui-même fait l’objet d’un examen minutieux en Géorgie, où le procureur de district du comté de Fulton a enquêté pour savoir si lui et d’autres ont interféré criminellement avec les élections de 2020 dans l’État. Cette affaire pourrait constituer le péril juridique le plus immédiat pour l’ancien président et ses associés.