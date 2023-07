Points à retenir de la décision de la Cour suprême sur l’annulation du prêt étudiant de Biden

Le juge en chef John Roberts, dans l’opinion majoritaire pour Biden c.Nebraska , a écrit que MOHELA, ou la Missouri Higher Education Loan Authority, perdrait environ 44 millions de dollars par an en frais de gestion des prêts étudiants fédéraux après le pardon de Biden. En conséquence, Roberts a constaté qu’au moins le Missouri avait réussi à prouver sa capacité juridique. Il a déclaré que le tribunal n’avait pas besoin d’envisager de représenter les autres États.

Les six États dirigés par le GOP – Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska et Caroline du Sud – qui ont réussi à faire annuler le plan de Biden par les juges avaient fait valoir que la politique entraînerait une perte de bénéfices pour les entreprises de leurs États qui service des prêts étudiants fédéraux.

En savoir plus sur les finances personnelles : Voici la répartition de l’inflation pour juin, dans un graphique Les perturbations téléphoniques de la sécurité sociale ont entraîné des temps d’attente plus longs Comment protéger votre argent de l’inflation

Ce besoin de prouver soi-disant statut juridique est conçu pour empêcher les gens d’utiliser le système judiciaire pour régler des différences politiques qui sont considérées comme plus appropriées pour les élections.

Le plus grand obstacle pour ceux qui voulaient contester légalement la remise de prêt étudiant du président Joe Biden était de montrer qu’ils seraient lésés par la politique de secours, qui est généralement une exigence pour obtenir le droit de poursuivre.

Les experts juridiques et les défenseurs des consommateurs étaient sceptiques quant au fait que le plan de Biden réduirait le résultat net de MOHELA. Ils ont souligné que les revenus du prêteur étaient en fait devrait augmenter à cause de certains gestionnaires de prêts étudiants qui ont récemment quitté l’espace et qui ont récupéré des comptes supplémentaires.

« J’ai été surpris que le tribunal ait conclu que le Missouri avait qualité pour agir », a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz. « Les dettes de MOHELA ne sont pas les dettes de l’État. Et MOEHLA est en mesure d’ester en justice de son propre chef, alors pourquoi n’a-t-il pas intenté son propre procès? »

Luc Herrine, professeur adjoint de droit à l’Université de l’Alabama, a déclaré qu’il était confus par le fait que Roberts n’accordait pas du tout beaucoup d’attention à la question de la qualité pour agir. L’exigence a longtemps été défendue par les juges conservateurs, en particulier l’ancien juge Antonin Scalia.

« Je ne pense pas qu’ils aient vraiment pris au sérieux les problèmes de statut », a déclaré Herrine. « Et je n’ai aucune idée si ce sera un précédent, ou si c’est juste une seule fois pour qu’ils puissent en venir au fond, parce qu’ils n’aimaient pas cette affaire. »