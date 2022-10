PointClickCare lance un service de télémédecine pour les établissements de soins infirmiers qualifiés

La société canadienne de technologie de la santé PointClickCare a lancé Virtual Health, un service de télémédecine pour les établissements de soins infirmiers qualifiés qui offre un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux hospitalistes.

Virtual Health est mis en œuvre dans plus de la moitié des États américains avec l’aide de son partenaire, Sound Physicians, un médecin partenaire des hôpitaux, des plans de santé, des groupes de médecins et des prestataires de soins post-aigus.

“La télésanté n’est plus un concept futuriste dans les soins de longue durée, c’est un enjeu de table”, a déclaré Travis Palmquist, vice-président senior et directeur général des soins aux seniors chez PointClickCare, dans un communiqué. “Nos clients continuent de naviguer entre les établissements de soins, et notre équipe a cherché à innover et à repousser les limites de la prestation de soins virtuels.”

LA GRANDE TENDANCE

Cet été, PointClickCare a atteint une valorisation de plus de 5 milliards de dollarsà partir 4 milliards de dollars au début de 2021. Selon Crunchbasela société a levé 230 millions de dollars.

PointClickCare a également réalisé plusieurs acquisitions. Début 2022, il a acheté société informatique de santé Audacious Inquiry. Il a également récupéré des entreprises comme la plate-forme de soins coordonnés Collective Medical, la société de gestion des soins post-aigus QuickMar, l’outil d’analyse Copilote et axés sur les soins post-aigus COMS Interactif.

L’entreprise plans abandonnés rendu public il y a plusieurs années après avoir déposé une déclaration d’enregistrement avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour une introduction en bourse à la fin de 2015, annonçant qu’elle avait clôturé une ronde de financement de 85 millions de dollars à la place.