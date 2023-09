Pointage de crédit dont vous avez besoin pour acheter une maison

« Le score est une mesure du risque, donc plus votre score est bas, plus le prêteur prend de risques avec vous », explique Opperman. « Plus votre score est élevé, plus le risque est faible, donc un prêteur vous facturera moins d’intérêts, plus votre score sera élevé. »

Les cotes de crédit vont de 300 à 850 et mesurent la façon dont vous gérez votre dette. Voici les fourchettes de cotes de crédit qualifiées de médiocre, passable, bonne, très bonne et exceptionnelle. selon Experian .

« Plus votre score est élevé, mieux c’est, bien sûr », a déclaré Melinda Opperman, Crédit.org a déclaré à CNBC Make It.

Le calculateur hypothécaire de CNBC Make It peut vous aider à comprendre l’impact de différents taux hypothécaires sur vos mensualités potentielles et vos frais d’intérêt.

Sur une période de 30 ans, une personne bénéficiant d’un taux hypothécaire de 8,57 % paierait 118 714 $ de plus en intérêts, par rapport à une personne bénéficiant d’un taux hypothécaire de 6,98 %, selon les calculs de CNBC Make It.

En revanche, le taux hypothécaire moyen pour les cotes de crédit comprises entre 620 et 639 est de 8,57 %. Avec ce taux d’intérêt plus élevé, votre paiement mensuel augmenterait à environ 2 322 $ sur le même prêt, selon les calculs de CNBC Make It.

La moyenne nationale pour une hypothèque à taux fixe sur 30 ans est de 6,98 % au 20 septembre, selon FICO . Votre pointage de crédit devrait se situer entre 760 et 850 pour être admissible à ce taux, selon le site Web de FICO. Si tel est le cas, votre paiement mensuel sur un prêt de 300 000 $ serait d’environ 1 992 $, selon les calculs de CNBC Make It.

Ne paniquez pas si votre pointage de crédit n’est pas encore exactement là où vous le souhaiteriez.

Une option pour améliorer votre score avant de demander un prêt hypothécaire est de réduire votre taux d’utilisation du crédit, déclare Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate.com.

Votre taux d’utilisation du crédit, une mesure de la quantité de crédit disponible que vous utilisez à un moment donné, joue un rôle important dans la façon dont votre pointage de crédit est calculé. Supposons que vous disposiez d’une limite de crédit de 3 000 $ et d’un solde de 600 $. Votre taux d’utilisation du crédit serait de 20 %.

Pour maintenir ou améliorer votre pointage de crédit, les experts financiers recommandent de maintenir votre taux d’utilisation du crédit en dessous de 30 %.

En fin de compte, vous devriez essayer de montrer aux agences d’évaluation du crédit que vous pouvez gérer avec succès différents types de crédit en maintenant systématiquement votre dette à un faible niveau et en payant vos factures à temps, a déclaré Rossman à CNBC Make It.

« Améliorer votre cote de crédit relève plus d’un marathon que d’un sprint », dit-il.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Vous voulez gagner plus et décrocher l’emploi de vos rêves ? Rejoignez l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 17 octobre à 13 h HE pour apprendre à améliorer vos compétences en entretien et en négociation, à bâtir votre carrière idéale, à augmenter vos revenus et à accroître votre patrimoine. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui.

VÉRIFIER: Cette stratégie de remboursement de la dette par carte de crédit peut sembler « trop belle pour être vraie », mais elle pourrait vous faire économiser des milliers de dollars.