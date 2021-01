«  Point tournant dans la bataille pour le contrôle  »: Edward Snowden et d’autres mettent en garde contre les conséquences de l’interdiction de Facebook par Trump

Edward Snowden et d’autres ont réagi aux nouvelles et à la célébration qui a suivi, selon lesquelles Facebook interdira le contenu de Donald Trump pendant deux semaines en avertissant que donner un tel pouvoir aux plateformes de médias sociaux crée un dangereux précédent.

Beaucoup célèbrent l’annonce du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, selon laquelle le président Trump sera interdit de publier du contenu sur la plate-forme de médias sociaux, ainsi que sur Instagram, pendant au moins les deux prochaines semaines à la suite des violences au Capitole américain – mais d’autres avertissent que cela moment pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la liberté d’expression dans un proche avenir.

«Facebook fait taire officiellement le président des États-Unis», Snowden a tweeté jeudi en réaction à la nouvelle. Le lanceur d’alerte a déclaré la décision «Restera dans les mémoires comme un tournant dans la bataille pour le contrôle de la parole numérique.»

Je sais que beaucoup de gens dans les commentaires lisent ceci "YAAAAS," qui, comme – je comprends. Mais imaginez un instant un monde qui existe depuis plus de 13 jours, et cela devient une étape importante qui durera. – Edward Snowden (@Snowden) 7 janvier 2021

Dans un message de suivi, Snowden a averti que ceux qui célèbrent la suspension devraient «Imaginez un monde qui existe pendant plus que les 13 prochains jours, et cela devient une étape importante qui durera.»

En réponse à l’argument selon lequel Facebook est une plate-forme privée, quelque chose qui est devenu un sujet de débat animé alors que les politiciens plaident pour et contre la censure, les plates-formes cryptiquement reconnues comme Facebook ont ​​actuellement le droit de promulguer de telles interdictions et elles le feront de plus en plus.

Il a également critiqué l’entreprise pour avoir « Zéro regard » pour les opinions de «Soit des régulateurs, soit des consommateurs.»

Ils le peuvent et, de plus en plus, ils le feront. – Edward Snowden (@Snowden) 7 janvier 2021

Ce serait plus convaincant si Facebook n’avait pas d’historique continuellement documenté de dépassements depuis sa création, sans égard pour les opinions des consommateurs OU des régulateurs. – Edward Snowden (@Snowden) 7 janvier 2021

Alors que Snowden a reçu beaucoup de répulsion de la part de ceux qui considéraient ses tweets comme une défense de Trump, d’autres ont adopté la même position et ont mis en garde contre le «précédent» établi par le raisonnement très général de Facebook pour l’interdiction.

«La légalité de cette décision est claire, mais je la trouve profondément troublante en tant que précédent», Rédacteur en chef de Reason Nick Gillespie tweeté.

Je vais offrir une explication cynique de la volte-face de Zuckerberg. Elizabeth Warren est après Facebook depuis un certain temps. Elle a des idées pour arrêter leur propagation de mensonges. Maintenant que les démocrates ont une majorité au Sénat, Zuckerberg change de ton. https://t.co/cmCG4vDoVM – Teri Kanefield (@Teri_Kanefield) 7 janvier 2021

La censure a infecté la République. – MatthewJshow (@MatthewJshow) 7 janvier 2021

5. La solution ici ne sera pas la répression de Twitter ou Facebook. C’est le renouvellement d’un sentiment de solidarité civique et de construction de tissu social que nous avons longtemps abandonné. – Ben Shapiro (@benshapiro) 7 janvier 2021

Zuckerberg a déclaré dans son annonce que Trump continuerait d’être interdit pour le reste de sa présidence et que permettre au président de publier du contenu était « Tout simplement trop génial » un risque et pourrait «Provoquer la violence entre partisans et ennemis.»

La décision de Zuckerberg fait suite à la suspension du président par Twitter pendant 12 heures au milieu du chaos au Capitole américain et des réponses de Trump. Bien qu’il ait appelé à plusieurs reprises au calme, Trump a reconnu dans un message vidéo qu’il comprenait ce que ressentaient ses partisans. Il continue d’insister sur la fraude électorale derrière la victoire présidentielle de Joe Biden.

