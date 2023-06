Point Roberts, la ville américaine isolée à la frontière de la Colombie-Britannique, veut des travailleurs canadiens

Les entreprises de la ville frontalière américaine isolée de Point Roberts, juste au sud de Vancouver, demandent au président Joe Biden de les aider à embaucher des Canadiens pour combler une pénurie de main-d’œuvre.

Brian Calder, président de la chambre de commerce de Point Roberts, a écrit une lettre ouverte exhortant le président et les législateurs à faire une exception aux politiques américaines sur les permis de travail pour Point Roberts.

Point Roberts fait partie de l’État de Washington, mais s’étend du continent canadien au sud de Vancouver et n’est accessible que par voie terrestre via la frontière canadienne.

Calder dit que bien qu’ils aient cherché des citoyens américains d’autres parties de l’État de Washington pour venir travailler, les coûts de location élevés et quatre passages frontaliers quotidiens sont des obstacles.

Ils disent qu’ils espèrent que leur gouvernement répondra à leurs préoccupations et leur permettra d’employer temporairement des Canadiens avec des visas de travail.

« Point Roberts est unique… en Amérique du Nord. Eh bien, où est la solution unique? Rien », a déclaré Calder.

La frontière internationale coupe en deux la péninsule contenant Point Roberts, transformant ce qui serait autrement une banlieue de la métropole de Vancouver en une escapade isolée dans l’État de Washington, séparée du continent américain. (Allison Cake/CBC)

« Orphelin des États-Unis »

Dave Duncan, 62 ans, vit à Blaine, Washington, mais travaille à Point Roberts depuis 10 ans.

En tant que gérant de Point Roberts International Marketplace, la seule épicerie de la ville, Duncan traverse quatre postes frontaliers par jour pour se rendre au travail.

« Ça fait du bien de travailler ici. J’ai l’impression de faire une différence dans la vie des gens en les aidant », a déclaré Duncan, ajoutant qu’il avait pu traverser la frontière pour travailler pendant la pandémie, mais qu’il devait fournir des lettres, des formulaires supplémentaires et complétez ArriveCan à chaque fois.

Duncan dit qu’avant la pandémie, il y avait au moins six autres Américains qui se sont engagés dans le même trajet. Mais maintenant, dit-il, il n’y en a que deux qui voyagent de Blaine à Point Roberts.

« L’exigence est que les personnes qui travaillent ici doivent être soit des citoyens américains, soit des citoyens à double nationalité, et nous épuisons en quelque sorte ce bassin de personnes », a déclaré Duncan.

« [There’s] il n’y a plus de main-d’oeuvre réelle [here] parce que leurs emplois ont disparu. Parce qu’une grande partie de nos activités dépendent de la capacité des gens à venir ici, que ce soit du Canada ou du reste de Washington. »

Dave Duncan, qui gère l’épicerie Point Roberts International Marketplace, dit qu’il est l’une des deux personnes qui se rendent en ville depuis Blaine, Washington, et qui traversent quatre postes frontaliers par jour. (Brian Calder)

Nick Kiniski, 62 ans, était à Point Roberts depuis plus de 35 ans lorsqu’il a acheté Kiniski’s Reef Tavern, qui est maintenant le seul restaurant restant en ville.

Alors que les affaires ont augmenté avec la fermeture d’autres restaurants, Kiniski dit qu’il n’a pas le personnel pour répondre à la demande, ce qui l’oblige à réduire les heures d’ouverture du restaurant pendant la saison touristique et hors saison.

« En nous laissant embaucher des Canadiens, quel est l’inconvénient ? Je ne peux même pas courir sept jours sur sept. J’ai des horaires limités », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il aimerait embaucher des Américains qui veulent un emploi, mais la plupart ne le souhaitent pas. à commuer.

« Il n’y a pas de place pour eux, et puis l’hiver, je descends dans un personnel fantôme parce que c’est si lent. Je ne comprends pas comment [the government] s’attend à ce que nous soyons une entreprise viable ici. »

Kiniski dit que lorsque les gens quittent Point Roberts, les chalets et les maisons sont répertoriés comme des locations à court terme sur Airbnb et Vrbo plutôt que d’être mis en location.

Il explique que cela limite le personnel auquel il peut faire appel, en particulier pendant la saison touristique estivale.

« C’est juste astronomique de rester ici. J’ai donc des gens qui restent chez moi pour m’aider [during busy times] … comme les longs week-ends. »

La première édition8h30Travailleurs canadiens pour Point Roberts La chambre de commerce de Point Roberts veut que les Canadiens soient à nouveau autorisés à travailler dans les entreprises de Point Roberts.

Calder dit que les Canadiens travaillaient à Point Roberts, mais l’autorisation a été annulée par la sécurité intérieure après le 11 septembre.

« Personne ne l’a contesté [back then] parce qu’on avait assez d’employés ici… [The program] était simple et relativement facile, et nous en avons désespérément besoin », a déclaré Calder, ajoutant qu’il était frustré par les promesses vides que les politiciens ont faites.

« Nous sommes l’orphelin des États-Unis d’Amérique… [Politicians] disons… nous allons être définis par la façon dont nous traitons nos plus vulnérables et nos plus faibles. Mais nous sommes dans cette catégorie maintenant. Alors, où est l’aide ? »