Point Lonsdale nie le vainqueur du Queen Royal Ascot | Nouvelles de course

Point Lonsdale est arrivé en tête lors d’un renouvellement passionnant des Chesham Stakes pour refuser à la reine un vainqueur célèbre lors de sa visite à Royal Ascot.

Aidan O’Brien et Ryan Moore n’avaient connu le succès qu’une seule fois cette semaine, avec Love in the Prince of Wales’s Stakes – mais leurs supporters se sont accrochés à ce poulain australien qui a déjà couru.

Expulsé du favori 10-11 bien soutenu, Frankie Dettori lui a offert une véritable course sur le Reach For The Moon entraîné par John et Thady Gosden.

Naturellement dans les conditions, ce n’était qu’un rythme soutenu établi par Sweeping, qui était toujours devant le groupe principal à l’entrée du dernier stade tandis que Reach For The Moon menait Masekela de l’autre côté.

Point Lonsdale est ensuite venu au défi et avec Reach For The Moon s’est dégagé, ce dernier dérivant à droite et le favori partant à sa gauche.

Cela ne l’a cependant pas empêché d’avancer et il a gagné d’une demi-longueur. Great Max a attrapé Sweeping pour la troisième place.

Coral fait de Point Lonsdale une chance de 12-1 pour les 2000 Guinées de l’année prochaine. Paddy Power et Betfair ont une fiche de 16-1 sur le derby.