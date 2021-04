Alors que le point de vue d’ITV se rapproche de ce qui devrait être une conclusion passionnante – les fans n’ont qu’une question en tête – y aura-t-il une saison deux?

La série en cinq parties, mettant en vedette Noel Clarke, a gardé les téléspectateurs sur les nerfs toute la semaine alors qu’ils luttaient pour comprendre ce qui était arrivé à Gemma, enseignante du primaire disparue, avec son petit ami le principal suspect.

Tiger Aspect Productions 2021

La série en cinq parties se termine le vendredi 30 avril[/caption]

Y aura-t-il une autre saison de Viewpoint?

L’ancienne actrice de Coronation Street, Catherine Tyldesley, qui incarne Kate Tuckman dans la série, a déjà fait la lumière sur la dynamique d’une éventuelle deuxième saison.

Parler à Espion numérique, Catherine a affirmé qu’elle ne pense pas qu’elle sera impliquée dans une série potentielle de suivi, expliquant: «Je ne pense pas que nous aurions vraiment une chance, Je suppose qu’avec une saison deux, ce serait une histoire complètement différente.

La première saison est un peu plus à mi-chemin et laisse les fans sur le bord de leur siège, le synopsis officiel expliquant à quel point la série est captivante: «Une enseignante du primaire locale, Gemma Hillman, disparaît soudainement et la police est amenée pour enquêter davantage en utilisant la surveillance secrète pour retracer ce qui s’est réellement passé et qui est impliqué.

«Le détective Martin Young décide de prendre la tête de la surveillance et s’installe dans la maison voisine d’une autre résidente locale, Zoe Sterling, en raison de sa vue sur l’appartement du professeur disparu – mais il découvre bientôt que ses propres expériences passées et ses fardeaux enlacent ses pensées. sur l’affaire qui menace l’opération. »

© Tiger Aspect Productions 2021

L’ancienne star de Coronation Street Catherine Tyldesley joue le rôle de Kate Tuckman[/caption]

Que pourrait-il se passer dans la saison 2?

Il reste à voir comment se déroulera la première saison, sans parler d’une éventuelle deuxième série.

Le point de vente de Viewpoint est son sujet de niche, centré sur le sujet brûlant de la surveillance, le mystère du personnage pointe une lentille (au sens propre et figuré) directement dans les maisons et la vie personnelle de tous les suspects.

Les fans peuvent s’attendre à une fin digne de la première série, avec Catherine Tyldesley révélant: «Je pense juste que l’écriture est si forte, ils ont la recette d’un thriller convaincant.

«Vous savez que vous arrivez à la fin d’une série et vous êtes comme ‘euh je ne peux pas croire que c’était la fin’ et vous êtes déçu ou vous avez l’impression d’avoir fait un tel voyage et vous arrivez au fin et c’est un peu un anti-climax?

«Ce n’est pas comme ça avec Viewpoint.»

Tiger Aspect Productions 2021

Catherine a taquiné une fin passionnante pour la première saison[/caption]

Qui sera dans le casting?

Catherine a expliqué pourquoi elle pensait que la saison deux verrait une refonte complète du casting.





Elle a déclaré: «Noel Clarke jouerait toujours Martin mais tous les autres personnages dont je ne suis pas convaincu seraient là. Je pense que ce serait une histoire de meurtre différente ou un crime différent à résoudre.

«J’espère qu’il aura une saison deux parce qu’il le mérite vraiment … [Martin’s] un personnage sympathique, donc je pense que c’est ce que les gens vont vouloir à partir de la saison deux – tout le monde va juste aimer le personnage de Noel et, espérons-le, être accro à l’écriture et en avoir plus envie.