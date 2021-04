SAN FRANCISCO – Lors d’une conférence pour les magnats de la technologie et des médias à Sun Valley, dans l’Idaho, en juillet 2019, Timothy D.Cook d’Apple et Mark Zuckerberg de Facebook se sont assis pour réparer leur relation effilochée. Pendant des années, les directeurs généraux s’étaient réunis chaque année lors de la conférence, qui était organisée par la banque d’investissement Allen & Company, pour se rattraper. Mais cette fois, Facebook était aux prises avec un scandale de confidentialité des données. M. Zuckerberg avait été critiqué par les législateurs, les régulateurs et les dirigeants – y compris M. Cook – pour avoir laissé les informations de plus de 50 millions d’utilisateurs de Facebook être récoltées par une société de profilage des électeurs, Cambridge Analytica, sans leur consentement. Lors de la réunion, M. Zuckerberg a demandé à M. Cook comment il allait gérer les retombées de la controverse, ont déclaré des personnes au courant de la conversation. M. Cook a répondu avec acuité que Facebook devrait supprimer toutes les informations qu’il avait collectées sur des personnes en dehors de ses applications principales. M. Zuckerberg a été abasourdi, ont déclaré les gens, qui n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement. Facebook dépend des données sur ses utilisateurs pour les cibler avec des publicités en ligne et gagner de l’argent. En exhortant Facebook à cesser de recueillir ces informations, M. Cook disait en fait à M. Zuckerberg que son entreprise était intenable. Il a ignoré les conseils de M. Cook.

Deux ans plus tard, les positions opposées de M. Zuckerberg et de M. Cook ont ​​explosé en une guerre totale. Lundi, Apple prévoit de publier une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui oblige les propriétaires d’iPhone à choisir explicitement de laisser des applications comme Facebook les suivre dans d’autres applications. L’un des secrets de la publicité numérique est que les entreprises comme Facebook suivent les habitudes en ligne des gens lorsqu’ils cliquent sur d’autres programmes, comme Spotify et Amazon, sur les smartphones. Ces données aident les annonceurs à identifier les intérêts des utilisateurs et à mieux cibler les publicités finement réglées. Maintenant, on s’attend à ce que de nombreuses personnes disent non à ce suivi, portant un coup dur à la publicité en ligne – et à celle de Facebook 70 milliards de dollars affaires. Au centre de la lutte se trouvent les deux PDG. Leurs différences sont depuis longtemps évidentes. M. Cook, 60 ans, est un dirigeant poli qui a gravi les échelons d’Apple en construisant des chaînes d’approvisionnement efficaces. M. Zuckerberg, 36 ans, est un décrocheur de Harvard qui a bâti un empire de médias sociaux avec une position de tout-aller en faveur de la liberté d’expression. Ces contrastes se sont élargis avec leurs visions profondément divergentes de l’avenir numérique. M. Cook veut que les gens paient une prime – souvent à Apple – pour une version plus sûre et plus privée d’Internet. C’est une stratégie qui permet à Apple de garder le contrôle. Mais M. Zuckerberg défend un Internet «ouvert» où des services comme Facebook sont effectivement gratuits. Dans ce scénario, les annonceurs paient la note.

La relation entre les directeurs généraux est devenue de plus en plus froide, ont déclaré des personnes proches des hommes. Alors que M. Zuckerberg s’est déjà promené et a dîné avec Steve Jobs, le regretté co-fondateur d’Apple, il ne le fait pas avec M. Cook. M. Cook a régulièrement rencontré Larry Page, cofondateur de Google, mais lui et M. Zuckerberg se voient rarement lors d’événements comme la conférence Allen & Company, ont déclaré ces personnes.

Les dirigeants se sont également piqués les uns les autres. En 2017, une firme politique de Washington financée par Facebook et d’autres rivaux d’Apple a publié des articles anonymes critiquant M. Cook et a lancé une fausse campagne pour le recruter comme candidat à la présidentielle, vraisemblablement pour bouleverser ses relations avec l’ancien président Donald J.Trump. Et quand MSNBC a demandé à M. Cook en 2018 comment il traiterait les problèmes de confidentialité de Facebook s’il était à la place de M. Zuckerberg, il a répondu: «Je ne serais pas dans cette situation. Apple et Facebook ont ​​refusé de rendre M. Cook et M. Zuckerberg disponibles pour des interviews et ont déclaré que les hommes n’avaient aucune animosité personnelle l’un envers l’autre. En ce qui concerne la nouvelle fonctionnalité de confidentialité, Apple a déclaré: «Nous pensons simplement que les utilisateurs devraient avoir le choix entre les données collectées à leur sujet et la manière dont elles sont utilisées.» Facebook a déclaré que la fonctionnalité d’Apple n’était pas une question de confidentialité mais plutôt de profit. «Les services gratuits financés par la publicité ont été essentiels à la croissance et à la vitalité d’Internet, mais Apple essaie de réécrire les règles d’une manière qui leur profite et retient tout le monde», a déclaré une porte-parole. Un gouffre s’ouvre M. Cook et M. Zuckerberg se sont croisés pour la première fois il y a plus de dix ans, lorsque M. Cook était commandant en second chez Apple et Facebook était une start-up. À l’époque, Apple considérait Facebook comme une couverture contre Google, le géant de la recherche qui s’était développé dans les logiciels de téléphonie mobile avec Android, a déclaré un ancien dirigeant d’Apple. Vers 2010, Eddy Cue, qui dirige les services numériques d’Apple, a recherché M. Zuckerberg pour un partenariat logiciel potentiel, a déclaré l’ancien dirigeant.