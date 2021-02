Point de presse mercredi soir: le prince Philip à l’hôpital

Le prince Philip admis à l’hôpital après s’être senti mal

Le duc d’Édimbourg passera sa deuxième nuit à l’hôpital ce soir après avoir été admis après une courte période de malaise, a annoncé le palais de Buckingham. Le duc, qui fête ses 100 ans en juin, a été admis hier soir à l’hôpital King Edward VII de Londres et serait «de bonne humeur». Son admission était « une mesure de précaution », sur les conseils d’un médecin du palais. Éditeur associé Camilla Tominey explique qu’il a été transporté à l’hôpital en voiture et est entré sans aide. Le duc est un homme actif pour son âge, mais les préoccupations pour son bien-être ont augmenté après un certain nombre de frayeurs – comme l’explique cette chronologie.

Les craintes des propriétaires face à la perspective d’une réouverture uniquement en plein air

Le pays rouvrira par « étapes », l’hôtellerie étant probablement l’un des derniers secteurs à rouvrir complètement, a déclaré Boris Johnson. S’exprimant lors d’une visite au Pays de Galles, le Premier ministre a déclaré que le pays quitterait le verrouillage « par étapes, avec prudence », soulignant que les progrès devaient être « à sens unique ». Les commentaires de M. Johnson précèdent le lancement de la feuille de route officielle hors verrouillage le 22 février, qui aurait examiné diverses propositions pour le secteur de l’hôtellerie, notamment que les pubs pourraient rouvrir pour Pâques tant qu’ils ne servent pas d’alcool. Jack arrière a l’histoire interne des patrons de pub sur la perspective d’un service en plein air uniquement – et l’impact d’attendre de savoir ce qui se passe ensuite. Lisez la suite pour savoir à quoi pourrait ressembler la feuille de route pour lever les restrictions.

Dans Berlin enneigé, une poignée de manifestants ont bravé les températures presque glaciales pour exprimer la colère des entreprises privées de liquidités devant le ministère allemand de l’économie. Autrefois surperformant en termes de santé et d’économie, le gouvernement d’Angela Merkel est de plus en plus confronté à des maux de tête. Les leaders de l’industrie exigent une stratégie de réouverture, le déploiement du vaccin glaciaire rendant la tâche plus difficile. Tom Rees analyse comment l’Allemagne a gaspillé son avance de pandémie alors que la fureur des affaires monte.

L’arbitre se place face au joueur d’Ipswich sur coup franc

Lors d’une nuit où Kylian Mbappe a réussi un triplé au Nou Camp, l’incident le plus accrocheur du monde du football s’est peut-être produit à Portman Road. Lors du match nul 0-0 plutôt terne d’Ipswich Town avec Northampton Town, l’arbitre Darren Drysdale s’est désapprouvé de la désapprobation d’un joueur lors de l’attribution d’un coup franc – en semblant lui faire face. L’ancien arbitre Keith Hackett nous donne son point de vue sur le « cerf en rut » de Drysdale et cliquez ici pour suivre l’action de football de ce soir – y compris ce liveblog de Burnley vs Fulham en Premier League.

Princesse Latifa | Le secrétaire aux Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que les Émirats arabes unis devraient prouver que l’une des filles de Dubaï est toujours en vie, après que la BBC a publié une vidéo inquiétante dans laquelle elle a déclaré qu’elle était prise en otage. James Rothwell analyse comment le Royaume-Uni est confronté à une nouvelle crise diplomatique avec les Émirats arabes unis à cause de l’enlèvement apparent et lit l’histoire de la façon dont elle a fui son père milliardaire.

Partout dans le monde: la révolution libyenne dix ans plus tard

Des propriétaires de cafés basés à Brighton aux ingénieurs aux accents de Scouse, un afflux intrépide de volontaires britanniques et libyens a formé une armée révolutionnaire de papa en Libye en 2011. Ils étaient arrivés pour aider à renverser le colonel Kadhafi, soignant les blessés, acheminant des fournitures d’aide et équipant l’artillerie. armes avec seulement quelques heures de formation. Pourtant, 10 ans après leur joyeux héroïsme, la Libye est passée du statut d’affiche du printemps arabe à son récit édifiant. Colin Freeman raconte le sombre héritage du pays.

