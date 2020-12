Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Bruxelles réclame l’accès des pêcheurs en « chantage »

Bruxelles fait monter la pression. La Commission européenne veut continuer à accéder aux eaux de pêche britanniques pendant 12 mois dans le cadre d’un Brexit sans accord – et menace d’arrêter les avions et les camions britanniques de se rendre dans le bloc à moins qu’elle ne cède à ses exigences de «règles du jeu équitables». Ses plans d’urgence – qui indiquent clairement qu’il incitera le Royaume-Uni à rester lié à ses règles – ont provoqué la fureur des hauts responsables du Brexite, qui ont accusé l’UE de « comportement pirate » et tenté de « faire chanter » le Royaume-Uni pour qu’il concède une partie de sa souveraineté. Harry Yorke et James Crisp à Bruxelles ont analysé les documents publiés aujourd’hui. Cela vient après que le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, aient accepté de reprendre les négociations sur un accord commercial. Allez dans les coulisses de leur dîner d’hier soir. Ce sont les points de friction restants et c’est ce que signifierait l’absence d’accord pour la vie quotidienne.

Dans le même temps, il est apparu que les Britanniques ne pourront pas se rendre dans les pays de l’UE à la fin de la période de transition. À partir du 1er janvier, les résidents ne pourront plus voyager librement en Europe selon les règles de sécurité Covid du bloc. Mais certains pays de l’UE sont susceptibles de «passer outre» l’interdiction. Ce sont les pays qui pourraient faire des allocations spéciales. Les compagnies aériennes ont déjà vu une augmentation des réservations pour la période de la bulle de Noël.

En route pour le niveau 3? Londres se prépare à des règles plus strictes

Londres avait la plus forte prévalence de cas de coronavirus en Angleterre la semaine dernière – ajoutant aux attentes que la ville pourrait être déplacée vers des restrictions de niveau 3 en quelques jours. Les députés locaux sont prêts pour le déménagement après un briefing «sombre» et les écoles sont sur le point de subir des tests de masse au milieu des craintes que les adolescents alimentent des flambées. Alors que la capitale va dans la mauvaise direction sur quatre des cinq tests clés utilisés par les ministres pour déterminer les niveaux de Covid, utilisez notre outil de recherche par code postal pour explorer les arrondissements avec les taux d’infection les plus élevés et les plus bas. Le gouvernement a déclaré que 516 autres personnes au Royaume-Uni étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid, 20 964 cas ayant été enregistrés, soit une augmentation de près de 5000 en 24 heures. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré au briefing de Downing Street ce soir: « Nous avons de l’aide à l’horizon avec le vaccin, alors ne le soufflez pas maintenant. »

Musk fait mieux: le vol d’essai de SpaceX se termine en boule de feu

SpaceX a lancé sa fusée Starship en forme de balle à plusieurs kilomètres dans les airs d’un coin reculé du Texas tôt aujourd’hui. Mais le vol d’essai de six minutes et demie s’est terminé par une boule de feu explosive à l’atterrissage (voir la vidéo). C’était le vol le plus haut et le plus élaboré à ce jour pour la fusée qui, selon le fondateur Elon Musk, pourrait transporter des personnes sur Mars en aussi peu que six ans. Malgré l’explosion, il a salué le succès de la mission.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Scandale de la maternité | Le personnel de la maternité du Shropshire a accusé les mères de paresse et laissé les femmes hurler de douleur pendant des heures avant d’intervenir, a révélé un rapport accablant. Quelque 1 862 incidents de décès de bébés et de manquements présumés aux soins ont fait l’objet d’une enquête indépendante. Lisez un résumé des résultats «profondément inquiétants».

Autour du monde: mystère de la bombe magnétique

Les assassinats utilisant des explosifs collés à des véhicules ciblés sont devenus un événement quasi quotidien dans la capitale de l’Afghanistan. Lis Ben FarmerLa puissante dépêche de Kaboul sur la façon dont la ville a été secouée par une vague d’attaques ciblées à la voiture piégée magnétique.

Interview du jeudi: Les jokers devenus nos oncles d’agonie

Parti pêcher a fait des trésors nationaux de Paul Whitehouse et Bob Mortimer. Ils parlent à Helen Brown à propos de leur amitié. Lisez l’interview complète.