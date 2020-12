Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le Brexit « a aidé le Royaume-Uni à obtenir plus rapidement l’approbation du vaccin Covid »

Le Brexit a peut-être aidé la Grande-Bretagne à remporter la course au vaccin Covid. Le chef d’une grande entreprise pharmaceutique a affirmé que le découplage des mécanismes de réglementation et d’achat de l’UE a permis un «achat agile» de centaines de millions de doses et un feu vert rapide pour le jab Pfizer-BioNTech. Hugo Fry, directeur général britannique du fabricant de médicaments Sanofi, a déclaré que l’approbation d’urgence du vaccin par le Royaume-Uni avait créé un précédent qui pourrait mettre la Grande-Bretagne en «tête de file» pour les futurs médicaments. Ambrose Evans-Pritchard dit que la vaccination rapide comme l’éclair de la Grande-Bretagne évite un glissement calamiteux dans une crise économique encore plus profonde – et que l’Europe paiera un prix élevé pour la bureaucratie. Mat imagine l’approche de l’UE face au jab dans la caricature d’aujourd’hui. Pendant ce temps, Donald Trump aurait été «furieux» que le régulateur américain des vaccins n’ait pas été le premier à donner son approbation.

Vient maintenant l’énorme défi logistique. Les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech pourraient arriver dès aujourd’hui, le plus grand programme de vaccination du pays devant commencer lundi. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il serait donné à 2,5 millions de personnes d’ici la fin du mois. Les plus de 80 ans, le personnel des foyers de soins et les travailleurs de première ligne du NHS recevront les premiers coups – avant les résidents des foyers de soins en raison de «problèmes logistiques». Alors que le gouvernement cherche à enrôler des «influenceurs» pour aider à encourager l’adoption du jab, Downing Street a suggéré à M. Johnson d’en recevoir un en direct à la télévision. Matt Ridley présente trois bonnes raisons pour lesquelles il fera la queue pour une vaccination avec enthousiasme. Lisez tout ce que vous devez savoir sur le vaccin Pfizer. Et consultez la liste des destinataires prioritaires.

Brexit: le Royaume-Uni cède du terrain aux demandes de quotas de pêche

La Grande-Bretagne a réduit ses demandes d’une plus grande part des prises de pêche dans les eaux britanniques après le Brexit, a déclaré Michel Barnier, alors qu’il se battait contre une rare réprimande des gouvernements de l’UE. M. Barnier a déclaré aux ambassadeurs de l’UE que le Royaume-Uni avait indiqué qu’il pouvait accepter 60% de la valeur des actions des mers britanniques à partir du 1er janvier, contre 80% que Londres avait initialement demandé. Alors que les négociations entraient « dans une phase décisive », une livraison de pizza a été faite aux fonctionnaires alors que les pourparlers se poursuivaient tard hier soir à Londres.

Le maître d’Eton quitte son rôle et attaque « l’endoctrinement »

Un maître du Eton College a rompu les rangs pour attaquer son «endoctrinement» des étudiants alors qu’il devenait le premier membre de son propre personnel à s’exprimer sur une dispute sur la liberté d’expression. Le Dr Luke Martin, qui enseigne la divinité dans l’institution de 42 500 £ par an, a démissionné de son rôle de «maître en charge des perspectives» et a déclaré qu’il commençait à «perdre foi» dans la capacité d’Eton à promouvoir la pensée indépendante. Éditeur de l’éducation Camilla Turner explique le contexte de la remise en question de «l’orthodoxie féministe radicale».

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

«Corruption contre pardon» | Un stratagème de corruption présumé visant à faire pression sur les responsables de la Maison Blanche pour une grâce présidentielle en échange de dons politiques est en cours d’enquête par le ministère américain de la Justice. Des documents judiciaires ont révélé que les procureurs croyaient qu’il y avait un « programme de lobbying secret », qui aurait offert « une contribution politique substantielle … pour une grâce présidentielle ». Rozina Sabur rapports de Washington.

Partout dans le monde: force de paire au-dessus du Qatar

Une paire de typhons de la RAF est partie de la base aérienne de Doha dans le cadre de l’exercice Epic Skies IV. Le 12e Escadron de la RAF est son premier escadron interarmées depuis la Seconde Guerre mondiale et voit des pilotes et des ingénieurs de l’armée de l’air du Qatar Emiri intégrés dans ses rangs. Voir la galerie du monde d’aujourd’hui.