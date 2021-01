Tous les couloirs de voyage avec le Royaume-Uni suspendu indéfiniment

Tous les couloirs de voyage vers le Royaume-Uni seront suspendus à partir de 4 heures du matin lundi, a annoncé le Premier ministre, affirmant que « ce n’est pas le moment du moindre relâchement de notre volonté nationale et de nos efforts individuels » dans la bataille contre Covid-19. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, Boris Johnson a déclaré que toute personne souhaitant se rendre au Royaume-Uni doit avoir la preuve d’un test négatif dans les 72 heures précédentes et devra être mise en quarantaine pendant 10 jours. 1280 autres personnes sont décédées au Royaume-Uni après avoir été testées positives pour le coronavirus, portant le nombre national de décès à 87295, bien que le taux de R du pays soit légèrement en baisse depuis la semaine dernière. Malgré les graphiques présentés lors du briefing indiquant que le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens commence à diminuer, M. Johnson a déclaré: « Ce serait fatal si ce sentiment de progrès était autorisé à engendrer un sentiment de complaisance. »

Cela intervient alors qu’un scientifique de premier plan a déclaré qu’une des variantes brésiliennes du coronavirus avait été détectée au Royaume-Uni. Le professeur Wendy Barclay, responsable du Consortium national de virologie G2P-UK, un nouveau projet mis en place pour étudier les effets des mutations émergentes du coronavirus, a expliqué que ce n’était pas la mutation préoccupante qui avait été détectée chez les voyageurs se rendant au Japon. Les hôpitaux brésiliens ont révélé qu’ils manquaient d’oxygène pour les patients infectés par le virus dans la ville de Manaus, alors que des centaines de personnes attendaient des lits. Voici ce que nous savons de la variante brésilienne et si nous devons nous inquiéter.

Le Premier ministre a « filé une ligne » aux pêcheurs sur l’accord sur le Brexit

Boris Johnson a été accusé d’avoir « filé une ligne » sur les opportunités post-Brexit pour l’industrie de la pêche, dans un contexte de perturbations majeures et de pertes financières croissantes depuis son départ de l’UE. Dans une lettre adressée au premier ministre, Elspeth Macdonald, directrice générale de la Fédération écossaise des pêcheurs, a déclaré que «l’accord désespérément médiocre» conclu la veille de Noël «n’était pas ce que vous aviez promis à l’industrie de la pêche». Lisez pourquoi elle pense que l’accord « laisse en fait l’industrie écossaise dans une situation pire ».

Pourquoi vous devriez arrêter le chauffage lorsque la neige tombe

La Bête de l’Est aiguise ses griffes: les experts prévoient une plongée prochaine dans le climat arctique avec de la neige «importante» et des températures qui peinent à grimper au-dessus du point de congélation. Pour beaucoup d’entre nous, cela signifiera des thermostats à manivelle, des incendies rugissants et des pulls volumineux, mais que se passe-t-il lorsque nous rampons sous la couette la nuit? Les gens pensent qu’une maison chauffée par temps froid garantira une bonne nuit de sommeil, mais Miranda Levy révèle pourquoi cela peut avoir l’effet inverse.

‘Violente rafale de vent’ | Une cause probable dans l’accident d’hélicoptère du Grand Canyon qui a tué cinq Britanniques était la perte de contrôle du pilote en raison du vent arrière, a conclu un rapport. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: un tremblement de terre fait au moins 37 morts

Un puissant tremblement de terre a secoué l’île indonésienne de Sulawesi, tuant au moins 37 personnes, détruisant un hôpital et endommageant gravement d’autres bâtiments, ont déclaré les autorités, alors qu’elles avertissaient que des personnes étaient toujours emprisonnées sous les décombres. Des centaines de personnes ont également été blessées lorsque le séisme de magnitude 6,2 a frappé au petit matin, provoquant la panique parmi les habitants terrifiés de l’île, qui a été frappée par un énorme séisme et tsunami il y a deux ans et demi qui a tué des milliers de personnes. Lisez la dernière.

