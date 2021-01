Point de presse du vendredi soir: la journée Covid la plus meurtrière de Grande-Bretagne

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Nombre record de décès et de cas quotidiens de Covid-19 au Royaume-Uni

Les chiffres sont surprenants et semblent susceptibles de s’aggraver. 1325 autres personnes sont décédées du coronavirus dans les 28 jours suivant un test positif – le plus grand nombre de décès au Royaume-Uni signalés en un seul jour depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas signalés au cours des dernières 24 heures était de 68 053 ​​- également un record. Cela intervient alors que le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré un «incident majeur» sur l’augmentation des cas dans les hôpitaux de la capitale. Un Londonien sur 30 possède désormais Covid-19. M. Khan a déclaré: « La situation à Londres est maintenant critique avec la propagation du virus incontrôlable. » Des incidents majeurs ont déjà été déclarés à Londres pour l’incendie de la tour Grenfell en 2017 et l’attaque terroriste sur le pont de Westminster.

Le seul résultat légèrement positif de tout cela – si cela peut même être suggéré – est que le sentiment anti-vaxx est en baisse. Les données du gouvernement ont montré que l’opinion publique est influencée par les craintes de submerger le service de santé et l’approbation par les célébrités des vaccins Covid. Un autre rayon de lumière parmi les manchettes sombres est qu’un troisième vaccin contre le coronavirus a été approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni par le régulateur indépendant des médicaments, bien que les fournitures n’arriveront qu’au printemps. Le Moderna jab s’est avéré efficace à 94% pour prévenir les maladies. Voici un guide sur la manière dont le vaccin sera déployé.

Trump annule l’inauguration alors que la destitution se profile

Donald Trump a confirmé qu’il boycotterait le jour de l’inauguration de Joe Biden alors que les démocrates continuent de faire pression pour sa destitution. Cela intervient alors que Betsy DeVos, la secrétaire à l’éducation, est devenue la dernière personnalité de haut niveau à démissionner de l’équipe dirigeante du président en réponse aux émeutes du Capitole américain mercredi. Pendant ce temps, les hauts démocrates semblaient se préparer à destituer M. Trump pour la deuxième fois. Patrick O’Flynn craint que la destitution ne fasse qu’un martyr du grand vieux duc Trump. Le président a finalement concédé l’élection américaine alors que les appels à sa destitution s’intensifiaient. Regardez comment son ton a radicalement changé en 48 heures. Encore Margi Murphy révèle comment les partisans inconditionnels de Trump se retournent contre le président et appellent à plus de violence.

Changement au bar: bienvenue chez Marine, Jose

Dimanche, le club du Merseyside, Marine, tentera de réaliser le plus gros choc de l’histoire de la FA Cup contre Tottenham Hotspur. Les prétendants au titre de Premier League de Jose Mourinho feront face à un club nommé d’après le pub à quelques centaines de mètres plus loin sur un terrain de football qui est loin de l’arène scintillante que les Spurs appellent chez eux. Le club est aussi Jamie Carragher’s L’équipe local. Le télégraphe Le chroniqueur détaille comment les hommes de Mourinho auront peu de place pour garer le bus, un terrain de boue et se changer dans le bar.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Un restaurateur de Brighton retrouvé mort | Une riche restauratrice saluée comme une « centrale électrique pour des causes sociales » a été retrouvée morte chez elle, alors qu’une jeune femme de 17 ans avait été arrêtée pour meurtre. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: la guerre de l’ombre de l’Érythrée en Éthiopie

L’ampleur de l’implication de l’Érythrée dans la brutale guerre civile en Éthiopie a été révélée après qu’un général éthiopien a été filmé en train d’admettre que des soldats de l’État secret du goulag avaient été enrôlés pour combattre dans son pays. Mercredi, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux montrant le général de division Belay Seyoum, chef de la division nord de l’armée éthiopienne, admettant qu ‘ »une force étrangère est entrée dans le pays » et que les troupes érythréennes les avaient aidées. Lisez la suite pour plus de détails.

Entretien du vendredi

« Je suis resté sans abri alors que je n’avais que six ans »