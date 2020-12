Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Cinq signes qu’un nouveau verrouillage national se profile à l’horizon

Les signes avant-coureurs sont là – et ils sont frappants. Covid est à nouveau à la hausse avec le taux national R de retour au-dessus de 1, comme le montrent les chiffres publiés par Sage aujourd’hui. Cela signifie que l’épidémie de coronavirus augmente de façon exponentielle. Boris Johnson a laissé entendre qu’un troisième verrouillage pourrait être en cours, alors que les chefs de la santé ont mis en garde contre les conséquences néfastes pour le NHS du mélange festif. Le Premier ministre a déclaré que les taux d’infection avaient augmenté «beaucoup au cours des dernières semaines», ajoutant que «nous espérons» éviter un troisième arrêt national pour l’Angleterre. L’Irlande du Nord et le Pays de Galles se préparent déjà à des verrouillages dans les jours suivant Noël, lorsque les règles seront assouplies pendant cinq jours. Éditeur de projets de données Alex Clark identifie cinq signes avant-coureurs dans les données Covid qui pourraient pousser les ministres à imposer des mesures à l’échelle nationale.

Pendant ce temps, le déploiement des tests de masse dans les écoles est sur le point de s’effondrer après que les syndicats ont déclaré qu’ils « soutenaient pleinement » les chefs d’établissement qui refusent de participer. Une déclaration conjointe de tous les principaux syndicats de l’éducation, des directeurs d’école et de l’Église d’Angleterre – qui gère environ un quart des écoles du pays – a déclaré que les propositions étaient « inopérantes ». Ils ont accusé le gouvernement d’avoir fait une annonce « chaotique et précipitée » le dernier jour du mandat. Éditeur de l’éducation Camilla Turner dit que l’intervention sera un coup dur pour les ministres.

Il ne reste que quelques heures pour sceller l’accord commercial sur le Brexit

Boris Johnson a exhorté l’UE à « voir du sens » et à faire une meilleure offre sur le Brexit, alors que le principal négociateur du bloc a averti que les négociations commerciales étaient arrivées au « moment de vérité ». Le Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni devait être en mesure de contrôler ses propres lois et droits de pêche pour convenir de tout arrangement, sinon il « prospérerait puissamment » sans accord. Cela est venu alors que Michel Barnier, de l’UE, a déclaré qu’il ne restait «que quelques heures» pour parvenir à un accord. Correspondant à Bruxelles James Crisp comprend que l’UE conclura un accord s’il est conclu avant la fin de l’année – malgré la fixation par le Parlement européen d’une date butoir dimanche. Lisez où les lignes rouges se chevauchent et où des compromis peuvent être trouvés. Cette vidéo explique ce qu’impliquerait réellement un Brexit sans accord et lisez ce que vos collègues lecteurs attendent des discussions.

La duchesse de Sussex règle la demande de confidentialité des images

La duchesse de Sussex a réglé une affaire judiciaire contre une agence de paparazzi après avoir pris des photos d’une « sortie privée en famille dans un milieu rural éloigné ». Meghan a porté plainte contre Splash News and Picture Agency pour des photographies à « longue lentille » prises d’elle et de son fils, Archie, dans un parc de la Colombie-Britannique, au Canada, en janvier. La Haute Cour a appris que l’agence avait accepté de ne prendre aucune photo des Sussex à l’avenir si la société sortait de l’administration.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Le chef de la police démissionne | Le gendarme en chef de la police du Grand Manchester, Ian Hopkins, se retire après que sa force ait été placée sous des mesures spéciales en raison de ses inquiétudes quant à son incapacité à enregistrer plus de 80000 crimes en l’espace d’un an. Les inspecteurs ont été « profondément préoccupés » par la façon dont les affaires traitées par la force ont été classées sans enquête appropriée.

Partout dans le monde: des écoliers enlevés libérés

Il y a eu de la joie et du soulagement au Nigéria aujourd’hui après la libération de centaines d’écoliers qui auraient été enlevés par des bandits travaillant pour le groupe terroriste Boko Haram. Correspondant Afrique Will Brown rapporte que, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les enfants ont pu être vus acclamer à l’arrière d’un camion après qu’ils venaient d’être libérés.

Interview de vendredi: « Shylock est comme une forte matriarche de l’Est ‘

Ancien résident d’Albert Square Tracy-Ann Oberman raconte à Louis Wise ses derniers projets scéniques et radiophoniques – et sa guerre contre les antisémites. Lisez l’interview complète.