Quatrième vaccin efficace chez 89,3% des participants

La Grande-Bretagne est sur le point d’approuver un quatrième vaccin contre le coronavirus. Un jab testé au Royaume-Uni s’est avéré très efficace contre la variante Kent. Le vaccin Novavax avait une efficacité de 89,3% dans la prévention du coronavirus chez les participants à l’essai, qui comprenaient le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi. Surtout, l’étude a été menée pendant la période où la nouvelle variante Covid-19 a été observée pour la première fois dans le Kent et a commencé à circuler largement. Il a été démontré qu’il prévient l’infection par le virus muté. Les résultats seront maintenant soumis à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé et, s’il est approuvé, le jab sera disponible pour une utilisation en Grande-Bretagne. Éditeur scientifique Sarah Knapton explique en quoi il diffère de ceux fabriqués par AstraZeneca, Pfizer et Moderna. La Grande-Bretagne a déjà obtenu 60 millions de doses du nouveau vaccin, qui sera produit à Stockton-on-Tees. Cela donnerait à la Grande-Bretagne accès à 217 millions de doses de vaccin au total. Suivez les taux de vaccination au Royaume-Uni par code postal.

Pendant ce temps, Nicola Sturgeon, premier ministre écossais, a été accusé d’avoir tenté de gagner les faveurs de l’Union européenne à la suite de la production de vaccins d’AstraZeneca après s’être engagé à publier des données confidentielles malgré les avertissements selon lesquels cela pourrait compromettre l’approvisionnement du Royaume-Uni. Dans cette analyse, le correspondant écossais Daniel Sanderson dit que les excuses de Mme Sturgeon sur un déploiement plus lent du vaccin que l’Angleterre commencent à s’user. Mat trouve une blague dans la rangée pour le dessin animé d’aujourd’hui.

Plus forte baisse du nombre de patients hospitalisés à Covid depuis la première vague

Sommes-nous en train de tourner un coin? Mercredi a vu la plus forte baisse du nombre de patients Covid dans les hôpitaux anglais depuis la première vague de la pandémie. Les sept régions du NHS ont connu une baisse hebdomadaire pour la première fois. Le nombre de patients en attente de plus d’une heure pour être remis des équipes d’ambulance a également chuté à son plus bas niveau depuis le début de l’année. Il fait suite à une diminution du taux d’infections après un pic début janvier. Correspondant santé Henry Bodkin rapporte que les dirigeants du NHS pensent que le verrouillage «commence à avoir un effet».

Des blagues frappantes montrées à la porte par les milléniaux

Toc Toc. « Qui est là? » Rue. «Avenue qui? Avenue vous avez déjà entendu cette blague? Ensuite, vous devez être un millénaire. Le bâillon est en danger de disparaître après qu’une enquête a révélé que 20% des moins de 30 ans n’en avaient jamais entendu parler. 75% de plus de tous âges ont convenu que les blagues n’étaient «pas aussi drôles qu’elles l’étaient». Éditeur des arts et du divertissement Anita Singh montre le meilleur aux anciens avec cinq exemples de blagues frappantes.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Cruauté animale | La RSPCA doit abandonner les poursuites privées après la pression des ministres et des députés. L’organisme de bienfaisance transférera la responsabilité du rôle au service des poursuites de la Couronne. Il vient après des années de controverse sur son rôle «politique» dans les affaires judiciaires de premier plan et des avertissements que l’organisme de bienfaisance s’aliénait les principaux partisans.

Autour du monde: Tongue sandwich au Kenya

Un bébé de trois mois reçoit une attention particulière de la part des lionnes de la fierté de Sala dans le Masai Mara, au Kenya, dans le cadre d’un processus de liaison. Mark Boyd, de la Safari Collection Footprint Foundation, a déclaré: « J’ai adoré ce moment spécial et intime – nous les avons trouvés en train de se toiletter au lever du soleil. » Voir plus d’images du monde saisissantes d’aujourd’hui dans notre galerie.