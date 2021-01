Point de presse du vendredi matin: Trump

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Donald Trump s’engage pour un « transfert en douceur » du pouvoir

Pour la première fois, Donald Trump a reconnu que sa présidence se terminait. Tôt dans la journée, il a promis un « transfert de pouvoir en douceur » à Joe Biden alors que les appels augmentaient pour sa démission pour avoir encouragé une attaque de la foule sur le Capitole américain. Dans une vidéo publiée sur Twitter après une suspension temporaire, un M. Trump inhabituellement apprivoisé a condamné les émeutiers qui se sont déchaînés en son nom lors d’une session du Congrès qui a certifié la victoire de M. Biden – bien qu’il ne soit pas allé jusqu’à féliciter ou même dire le nom de son successeur. « Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation », a déclaré M. Trump, dans un changement de ton au lendemain d’un rassemblement au cours duquel il a encouragé des milliers de partisans à marcher sur le Capitole. Notre reconstruction complète de 3000 mots explique comment le président a déclenché le jour de la honte en Amérique. Et lisez le récit d’un photographe britannique qui était dans la pièce lorsque la police a abattu un émeutier.

Le message vidéo de M. Trump est arrivé alors que les dirigeants démocrates du Congrès menaçaient d’être destitués à moins que le cabinet ne force sa sortie. Nancy Pelosi et Chuck Schumer ont appelé Mike Pence, le vice-président, à invoquer le 25e amendement – un mécanisme qui supprime un président « incapable de s’acquitter des pouvoirs et devoirs de sa fonction ». Éditeur américain Ben Riley-Smith décrit les contrôles possibles du pouvoir de M. Trump au cours de ses derniers jours au pouvoir avant que M. Biden ne soit investi en tant que prochain président le 20 janvier.

Amendes pour les voyageurs venant en Angleterre sans test

Les voyageurs qui ne passent pas de tests avant le départ pour Covid avant de venir en Angleterre s’exposent à des amendes de 500 £ alors que le gouvernement resserre les contrôles aux frontières pour lutter contre la propagation du virus. Tout le monde, à l’exception des transporteurs arrivant dans les ports ou aéroports anglais, qu’ils soient résidents du Royaume-Uni ou non britanniques, devrait avoir reçu des certificats de test PCR négatifs dans les 72 heures. Mais les passagers venant des pays de la «liste rouge» devront toujours être mis en quarantaine à leur arrivée. Avec les nouvelles restrictions de voyage, Mat se tourne vers Wuhan pour le dessin animé d’aujourd’hui. Après que le nombre quotidien de morts au Royaume-Uni d’hier a atteint 1162 – le plus élevé depuis avril -, recherchez les taux de cas par code postal.

Un an plus tard, «Megxit» était-il une success story après tout?

Il y a exactement un an aujourd’hui, le duc et la duchesse de Sussex ont largué leur bombe «Megxit». En utilisant un post Instagram explosif pour annoncer leur intention de «prendre du recul» en tant que membres supérieurs de la famille royale, ils ont fait craindre une crise constitutionnelle à part entière. Douze mois plus tard, rédacteur associé Camilla Tominey dit que le départ du couple a été financièrement lucratif, mais que les dommages ont peut-être coûté beaucoup plus cher.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

ruban rouge | Les prises des pêcheurs de Cornouailles sont en train de pourrir parce qu’un «mur de briques de bureaucratie» post-Brexit retarde les exportations vers l’UE. De nouveaux documents ont été introduits pour tous les pêcheurs britanniques depuis que le Royaume-Uni a mis fin à la période de transition le 31 décembre – y compris un certificat sanitaire européen, qui prouve que leurs poissons répondent aux normes.

Partout dans le monde: le président de Noël

Vladimir Poutine, le dirigeant russe, assiste à la messe de Noël hier. Les chrétiens orthodoxes célèbrent Noël le 7 janvier conformément au calendrier julien. Voir plus d’images du monde les plus frappantes d’aujourd’hui.