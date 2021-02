Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les ministres réserveront 28000 chambres d’hôtel en quarantaine

La course est en cours pour réserver plus de 28 000 chambres d’hôtel à travers la Grande-Bretagne à 17 heures aujourd’hui. Alors que le gouvernement tente de lancer son programme de quarantaine sur la « liste rouge », des documents que nous avons consultés révèlent que les ministres ont demandé aux patrons des hôtels d’être prêts à accueillir 1 425 passagers par jour d’ici le 15 février. Les voyageurs de retour seront mis en quarantaine dans des chambres pendant 11 nuits moyennant un coût jusqu’à 800 £ par personne, avec des gardes de sécurité à tous les étages et les clients doivent nettoyer leurs propres chambres. Les clients recevront trois repas par jour dans leur chambre, mais auront accès au service d’étage 24 heures sur 24, qu’ils devront payer eux-mêmes – ainsi que le coût de la chambre. Rédacteur des affaires intérieures Charles Hymas a des détails plus exclusifs du mémo divulgué. Les hôtels de quarantaine seront utilisés pour les arrivées en provenance de 33 pays de la liste rouge pour empêcher la propagation de nouvelles variantes de Covid-19 à partir du Brésil et de l’Afrique du Sud. Mais les ministres ont déclaré que le programme pourrait être élargi à mesure que davantage d’États deviendraient un risque. Découvrez comment d’autres pays ont réduit les taux de coronavirus avec des règles de voyage plus strictes. Mat trouve de l’humour dans les hôtels de quarantaine pour le dessin animé d’aujourd’hui. Et Chris Leadbeater choisit les choses les plus exaspérantes des hôtels d’aéroport.

Avec la pression exercée sur le premier ministre pour qu’il abandonne le verrouillage, Global Health Security Editor Paul Nuki examine quand et comment les restrictions pourraient être levées. Même lorsque les dernières règles de Covid ont disparu, il peut y avoir un peu moins d’agitation dans les rues de Londres. Une estimation surprenante prévient que la population de la capitale a peut-être chuté de 700 000 personnes pendant la pandémie – une baisse de 8% et la première baisse de la population de Londres depuis plus de 30 ans. Alors que les tendances migratoires s’inversent soudainement, Tom Rees explique les énormes conséquences pour l’économie.

Grand gel: avertissements d’inondations et de neige pour le week-end

La Grande-Bretagne doit être frappée par trois jours de neige, alors que les températures plongent de 10 degrés et le Met Office met en garde contre les inondations et les pannes de courant. Les températures douces en Angleterre passeront de faibles chiffres à deux chiffres à juste au-dessus de zéro d’ici lundi, tandis que des poches d’Écosse verront jusqu’à 50 cm de neige d’ici la fin du week-end. Avec des températures qui peuvent sembler aussi froides que -5 ° C dans certaines régions du Royaume-Uni à partir de dimanche, consultez les prévisions.

«Vous n’avez aucune autorité! La réunion du conseil paroissial devient virale

Alors que la pandémie imposait des réunions à Zoom, les procédures devenaient inévitables. Mais une réunion paroissiale est devenue virale après avoir sombré dans le chaos absolu alors que les conseillers avides de pouvoir se sont accusés mutuellement de « comportement épouvantable » et d’agir comme des « hyènes rieuses ». Les membres du conseil paroissial de Handforth dans le Cheshire ont échangé des insultes amusantes et ont eu du mal à s’adapter aux nouvelles technologies, le président disant à un autre conseiller: « Vous n’avez aucune autorité ici! » Regardez la réunion bizarre.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Des flambées de violence | Une infirmière aurait été poignardée la nuit dernière et un hôpital mis en lock-out après un incident majeur sur son terrain. La police écossaise a déclaré qu’elle enquêtait sur trois incidents graves dans la région de Kilmarnock après avoir été appelés à l’hôpital universitaire de Crosshouse, à la périphérie de la ville. Correspondant écossais Daniel Sanderson a déclaré qu’un homme suspect était en liberté pendant environ 45 minutes.

Partout dans le monde: les tweets de Thunberg mettent les Indiens en colère

Des nationalistes hindous indignés ont brûlé des photographies de la militante du changement climatique Greta Thunberg à New Delhi après avoir tweeté son soutien aux agriculteurs indiens qui protestaient. Joe Wallen fait état de tensions croissantes entre les travailleurs agricoles et les autorités. Voir une galerie mondiale.