Le déploiement du vaccin dans les foyers de soins ralentit les délais

Les épidémies de Covid dans les maisons de soins ont plus que triplé en un mois. Les chiffres montrent que les niveaux d’infection sont maintenant similaires au pic de la première vague, la semaine dernière ayant le deuxième total hebdomadaire le plus élevé depuis le début des enregistrements en avril. Les hauts responsables ont déclaré que les chiffres étaient « choquants » et ont averti: « Les maisons de retraite ne peuvent plus être négligées ». Les ministres ont promis que tous les résidents des foyers de soins seraient vaccinés d’ici la fin du mois. Mais éditeur scientifique Sarah Knapton a été informée que le déploiement des foyers de soins prenait plus de temps que prévu. Les nouveaux chiffres viennent après Le télégraphe a révélé que le gouvernement propose d’envoyer des patients hospitalisés dans des maisons de soins sans tests, bien qu’il ait été averti qu’il était responsable de l’augmentation des cas dans la première vague.

La Grande-Bretagne a-t-elle suffisamment de vaccins ou pas? C’est vraiment la seule chose que beaucoup de gens veulent savoir – mais le gouvernement ne le dit pas. Depuis plus d’un mois, les autorités ont repoussé les questions sur l’approvisionnement en coups, avec des marmonnements sur la sécurité nationale. Éditeur Global Health Security Paul Nuki demande: Les «forces obscures» menacent-elles vraiment la chaîne d’approvisionnement en vaccins de la Grande-Bretagne? En traçant les données de vaccination dont nous disposons, utilisez notre outil pour voir si nous sommes sur la bonne voie pour mettre fin au verrouillage. Élevez votre humeur avec Matle dernier dessin animé de.

Le PM envisage d’assouplir le droit du travail pour libérer les entreprises

Boris Johnson examine une refonte post-Brexit de la législation du travail pour libérer les entreprises des réglementations imposées par l’Union européenne. La semaine de travail de 48 heures est l’une des réglementations ciblées par le gouvernement dans une démarche susceptible de rencontrer la résistance des syndicats. Le Premier ministre avait précédemment déclaré que le Royaume-Uni ne «régresserait» pas sur les droits des travailleurs. Cela est venu après que M. Johnson ait secrètement ordonné aux fonctionnaires de retirer les références de l’UE à des dizaines de milliers de lois pour empêcher les travaillistes de renverser le Brexit après les prochaines élections dans un plan connu sous le nom d ‘ »opération Bleach ».

Duchesse: S’échapper, voyager, rire et pleurer avec un livre

La duchesse de Cornouailles lance aujourd’hui son propre club de lecture avec quatre choix historiques qui, espère-t-elle, permettront aux lecteurs de «s’échapper, de voyager, de rire et de pleurer». Avec The Reading Room, la duchesse vise à créer une communauté mondiale où les amateurs de livres peuvent s’engager et débattre. Elle recommandera quatre titres chaque saison. Découvrez ses premiers choix.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Odd one out | Un demandeur d’emploi non retenu du NHS qui a remporté une affaire de discrimination fondée sur l’âge et le sexe après avoir été rejeté au motif qu’il ne « s’intégrerait » pas avec ses collègues de la génération Y a dit qu’il était « sidéré » quand on lui a dit qu’il était « trop ​​vieux ». Après qu’un tribunal a jugé que Neil McClements, 50 ans, était victime de discrimination fondée sur l’âge et le sexe, il souhaite changer la mentalité de la société. Lisez l’article du père de deux pour nous.

Partout dans le monde: compagnie maritime en Norvège

Un curieux ours polaire a surpris les marins de l’archipel norvégien du Svalbard en essayant de grimper à bord de leur navire. L’animal fasciné a abandonné une carcasse de morse qu’il mangeait à proximité pour enquêter, avant d’être envoyé en route par le capitaine, qui l’a légèrement touché au nez. Découvrez des images plus frappantes du monde entier dans la galerie d’aujourd’hui.