Point de presse du vendredi matin: premières données sur les vaccins dans le monde réel

Exclusif: les données sur les vaccins ouvrent la voie à la liberté

Il s’agit des premières «données du monde réel» examinant l’impact des piqûres de Covid – et elles montrent que les vaccins semblent réduire les transmissions et les infections de Covid-19 de deux tiers. Les chiffres clés remis à Boris Johnson alors qu’il finalise une feuille de route hors du lock-out montrent qu’une seule dose du vaccin Oxford ou Pfizer a un tel effet sur tous les groupes d’âge. Des sources de Whitehall ont déclaré à Health Editor Laura Donnelly les études seraient cruciales pour les délibérations sur la sortie de la Grande-Bretagne du verrouillage – et ont qualifié les résultats de « très encourageants ». Le plan de M. Johnson devrait commencer avec le retour des écoles à partir du 8 mars. Lisez tout ce que nous savons sur le chemin probable vers un assouplissement des règles sur la socialisation en plein air et la réouverture des magasins et de l’hospitalité. Plus de 16 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant reçu leur première dose du vaccin. Recherchez les tarifs par code postal.

Encore deux bonnes nouvelles. Il est apparu que les plus de 40 ans pourraient commencer à recevoir leurs vaccins dès le 24 mars, comme le chef du comité consultatif du gouvernement a déclaré que l’âge devrait être de loin le facteur dominant pour décider de la priorité des vaccins. Et il y a de plus en plus d’espoir au sein du gouvernement que des vacances à l’étranger seront possibles cet été, avec des passeports vaccinaux mondialement reconnus. Pour un coup de pouce supplémentaire, laissez MatLe dernier dessin animé de vous a mis un sourire sur votre visage.

Premières images étonnantes: la persévérance atterrit sur Mars

Le rover Perseverance alimenté au plutonium de la Nasa a atterri avec succès sur Mars dans une quête épique à la recherche de signes de vie ancienne. Il y avait de la jubilation au contrôle de la mission alors que le vaisseau spatial de la taille d’une voiture renvoyait un « battement de cœur » et des images granuleuses confirmant qu’il avait atteint la surface, après avoir pénétré dans l’atmosphère six fois plus vite qu’une balle en vitesse. Consultez une galerie d’images étonnantes après l’atterrissage le plus risqué de tous les temps sur la planète rouge. Perseverance a été lancé en juillet et a mis sept mois à parcourir 293 millions de kilomètres pour se rendre sur Mars. Éditeur américain Nick Allen explique comment une entreprise britannique a contribué à l’effort.

Repassage des torchons: le grand nouveau débat sur le ménage

C’est une question urgente. Devez-vous repasser vos torchons? Ou, d’ailleurs, des sous-vêtements? présentateur de télévision Kirstie Allsopp croit certainement en la thérapie à la vapeur. Les adeptes de Twitter se moquaient de ses fières photos de linge pressé, mais que nous disent-ils sur les joies thérapeutiques du repassage – et comment les temps ont-ils changé? Christina Hopkinson fait partie d’une tribu pour qui l’expression «aplanir les problèmes de la vie» est prise à la lettre. Et lisez l’Évangile du bon ménage, selon Allsopp.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

La liberté d’expression | L’Université d’Exeter est devenue mêlée à une querelle sans plate-forme Zoom après que le syndicat étudiant a dit aux sociétés de reporter tous les orateurs externes et a affirmé qu’ils posaient un «risque important». Le syndicat a été accusé de «ne pas avoir effectivement mis en place toute la carte des mandats de la société en discussion». Pendant ce temps, Laurence Fox – l’acteur devenu fondateur du parti Reclaim – prédit que les guerres culturelles susciteront plus de divisions que le Brexit. Écoutez son interview dans le dernier Politique de Chopper Podcast.

Partout dans le monde: un manifestant anti-coup d’État meurt

Une femme de 20 ans d’une balle dans la tête lors d’une manifestation contre le coup d’État à Naypyidaw, la capitale du Myanmar, est décédée, a-t-on annoncé ce matin. C’est la première mort officielle du mouvement depuis que l’armée a pris le pouvoir d’Aung San Suu Kyi. Voir des images du monde plus frappantes de la journée.