Aide en espèces pour tous les cas Covid à l’étude

Obtenez Covid, être payé? Les ministres envisagent de payer 500 £ à tous ceux qui sont testés positifs pour le coronavirus, dans le cadre de plans qui coûteraient à l’État près de 2 milliards de £ par mois. Les responsables de la santé auraient rédigé des propositions au milieu des craintes qu’une seule personne sur six présentant des symptômes se présente pour des tests, car certains craignent qu’un résultat positif ne leur coûte trop cher. Seules les personnes à faible revenu qui ne peuvent pas travailler à domicile et qui sont admissibles aux prestations peuvent demander une «pension alimentaire». Mais les ministres envisagent de le remplacer par un paiement universel. Éditeur de la santé Laura Donnelly rapports sur ce qui est suggéré dans les documents d’orientation. Et laissez Mat souriez avec le dessin animé d’aujourd’hui inspiré de l’école à la maison.

Pendant ce temps, les ministres tentent de forcer Boris Johnson à fermer les frontières britanniques aux étrangers au milieu d’une dispute croissante au sein du Cabinet sur la façon d’empêcher la propagation de nouvelles variantes de Covid au Royaume-Uni. L’option d’interdire à tous les voyageurs non britanniques d’entrer dans le pays a été précédemment rejetée par le Premier ministre. Mais il est de retour à l’ordre du jour d’une réunion du comité des opérations Covid du Cabinet dans quelques jours. Rédacteur des affaires intérieures Charles Hymas explique la bataille interne sur les frontières entre les colombes du Cabinet et les faucons du Trésor. Matthew Lynn dit que cela aurait pu fonctionner pour l’Australie, mais une Grande-Bretagne fermée serait une « catastrophe ».

Le Brexit pourrait booster nos ventes, prédit le patron de Nissan

L’accord sur le Brexit est un développement positif qui pourrait stimuler les ventes de Nissan et transformer l’industrie automobile britannique, a déclaré un haut dirigeant de la société. Marquant un changement majeur de rhétorique de la part de l’entreprise japonaise après des années de spéculation sur la possibilité de fermer son usine de Sunderland, le directeur de l’exploitation Ashwani Gupta a déclaré que l’accord de Boris Johnson avait évité les troubles – et a qualifié les perturbations dans les ports britanniques de « cacahuètes ».

Rencontrez les Trumpdashians: une nouvelle réalité vous attend

Lumières! Caméra! Entrez … les ‘Trumpdashians’? Pour les ambitions politiques nourries sur The Apprentice et exécutées avec le bombardement peu profond des Kardashian, il était juste que la présidence Trump se soit terminée comme une émission de téléréalité cette semaine. Et si la famille vraiment était un casting de personnages dans un spectacle accrocheur sur le mur? Guy Kelly imagine comment l’expérience télévisuelle de l’ex-président pourrait devenir une affaire de famille lucrative.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Météo britannique | Des dizaines de résidents âgés ont été secourus après que la tempête Christoph a inondé leurs maisons dans le Cheshire et les a laissés bloqués sans électricité ni chauffage. Le groupe de 45 personnes – certains au milieu des années 90 – a essayé de respecter la distanciation sociale en montant à bord d’un bateau avec des pompiers. Alors que la tempête cède la place à un temps plus froid, les températures pourraient chuter jusqu’à -10 ° C dans les prochains jours. Consultez les dernières prévisions.

Partout dans le monde: haut et sec de l’Italie

Les autorités italiennes mesurent la carcasse d’une baleine morte dans les eaux au large de la ville méridionale de Sorrente. L’animal mort a été remorqué jusqu’au port de Naples par des patrouilleurs des garde-côtes italiens et a été débarqué hier matin. Voir la galerie d’aujourd’hui pour des images du monde plus frappantes.