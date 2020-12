Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Dame Barbara Windsor, icône d’EastEnders, décède à l’âge de 83 ans

Dame Barbara Windsor, mieux connue pour ses rôles dans EastEnders et les films Carry On, est décédée à l’âge de 83 ans. L’une des stars les plus aimées de Grande-Bretagne, elle a d’abord trouvé la renommée dans son rôle dans les films Carry On et est devenue plus tard un nom connu en jouant Peggy Mitchell. , la propriétaire de la reine Vic dans le feuilleton de la BBC EastEnders. Dame Barbara a été diagnostiquée avec la maladie d’Alzheimer en 2014 et a rendu les nouvelles publiques en 2018. Sa décision de le faire a contribué à mettre la maladie – qui n’a pas de remède – au grand jour, ont déclaré des organismes de bienfaisance. Jasper Rees revient sur la façon dont Dame Barbara jouait souvent l’enfant étincelant de la classe ouvrière du Blitz – mais insiste sur le fait qu’elle n’était pas un poney à un tour. Souvenez-vous de sa vie et de sa carrière dans cette galerie de photos.

Boris Johnson prépare la Grande-Bretagne à un Brexit sans accord

Boris Johnson a averti le pays d’un Brexit sans accord après avoir dit à son cabinet que Bruxelles voulait « punir » la Grande-Bretagne pour avoir refusé d’être attachée aux règles de l’UE. Le Premier ministre a déclaré qu’il y avait désormais une « forte possibilité » de non-accord après avoir déclaré que l’UE voulait traiter le Royaume-Uni comme un « jumeau » qui doit copier tout ce qu’il fera à l’avenir, ce qui « n’est clairement pas la manière raisonnable de procéder ». Dans une semaine de pièces mobiles et d’enjeux toujours plus grands, Madeline Grant esquisse comment Penny Mordaunt a dessiné la courte paille – devoir répondre à la question urgente du Labour sur la préparation à un accord sans accord. Les patrons de l’industrie du voyage ont supplié l’UE de ne pas empêcher les Britanniques de se rendre en Europe après le 1er janvier, après qu’il soit apparu qu’il pourrait y avoir une interdiction de voyager pour un coronavirus qui s’applique au Royaume-Uni.

L’avertissement de non-accord intervient alors que les livraisons de Noël risquent d’être plongées dans le chaos en raison des retards chez Royal Mail et des troubles dans les ports. Les patrons de Royal Mail ont averti que les règles strictes de Covid-19 et des pans de personnel auto-isolés ont laissé la société du mal à gérer des volumes de colis exceptionnellement élevés à la suite d’un boom des achats en ligne. Pour alimenter l’incendie, les opérations de fret d’Heathrow pourraient être touchées par une grève majeure en quelques jours. La crise logistique qui engloutit les docks britanniques a jeté cette propriété étrangère sous les projecteurs après des années de négociation discrète. Rachel Millard analyse comment cela s’est passé. Mat estime que des mesures désespérées pourraient être nécessaires à Noël si le chaos persiste dans les ports.

Les écoles de Londres vont subir des tests de masse alors que les infections augmentent

Des tests de masse doivent être déployés dans les écoles de la capitale, alors que les ministres ont lancé un dernier effort pour éviter les fermetures. Des unités de test mobiles seront envoyées dans les écoles de sept arrondissements de Londres ainsi que dans certaines parties de l’Essex et du Kent dans le but de maîtriser le nombre croissant de cas chez les adolescents. Cela survient dans un contexte d’inquiétude croissante concernant les épidémies dans les écoles la semaine précédant l’assouplissement des règles de Noël où les enfants sont susceptibles de se mélanger avec les grands-parents. Ce graphique montre comment le taux d’infection des élèves des écoles secondaires de Londres a augmenté.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Ghislaine Maxwell | Languissant dans un centre de détention de Brooklyn, Ghislaine Maxwell promettra 30 millions de dollars de caution pour tenter de garantir sa liberté avant Noël. Les avocats de Mme Maxwell iront au tribunal dans les prochains jours pour plaider en faveur de sa libération avant un procès l’année prochaine. Lisez la suite pour savoir comment son nouveau mari a collecté de l’argent.

Partout dans le monde: des « liens avec la Chine » dans la sonde Hunter Biden