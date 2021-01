L’offre des pharmacies de donner des coups snobés par les ministres

Dans tous les cas, le programme britannique de vaccination contre Covid doit être intensifié de toute urgence. Mais les pharmacies « désespérées » de déployer plus d’un million de doses du vaccin d’Oxford chaque semaine ont été snobées par le gouvernement, révèlent aujourd’hui des dirigeants de l’industrie. Les ministres ont été exhortés à déployer une armée de milliers de vaccinateurs qualifiés dans les pharmacies, y compris Lloyds et Boots, pour aider à délivrer les coups plutôt que de compter sur des médecins généralistes, des infirmières et des bénévoles à la retraite. Jusqu’à présent, environ 1,3 million de personnes ont été vaccinées contre Covid-19 à travers le Royaume-Uni. Cela suggère que les jabs sont effectués à un rythme beaucoup plus lent qu’il ne sera nécessaire pour atteindre l’objectif de 13,4 millions de personnes d’ici la mi-février. Et les documents vus par Le télégraphe montrent que Public Health England a décidé de ne pas livrer de vaccins aux hôpitaux le dimanche.

Cela est venu alors que le médecin-chef a averti que les restrictions de Covid pourraient encore être nécessaires l’hiver prochain. Comme il est apparu qu’une personne sur 50 de la population est actuellement infectée – environ 1,1 million de personnes – contre une sur 900 en septembre, le professeur Chris Whitty a mis en garde contre le fait de supposer que la pandémie de coronavirus appartiendra au passé d’ici la fin de cette année. . Souvenez-vous de ce que le verrouillage qui est devenu loi une minute après minuit tôt aujourd’hui signifie pour votre vie quotidienne. Au milieu des ténèbres, Mat trouve le côté drôle du dessin animé d’aujourd’hui.

La Chine refuse l’entrée dans l’équipe d’enquête de l’OMS

Une équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé qui devait arriver en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie de Covid-19 a été empêchée d’entrer dans le pays à la dernière minute. Deux membres de l’équipe internationale de 10 scientifiques étaient déjà partis avant d’avoir appris que leurs visas n’avaient pas encore été accordés. Les origines de Covid-19 restent âprement contestées, perdues dans un brouillard de récriminations et de conjectures de la communauté internationale – ainsi que l’obscurcissement des autorités chinoises déterminées à garder le contrôle de son récit.

Cinq gourous ‘Get Fit in 20’ pour suivre ce verrouillage

Avec la camaraderie can-do de Lockdown 1 disparue depuis longtemps, comment rassembler l’énergie pour rester en forme cette fois-ci? Rester actif s’est avéré l’un des meilleurs moyens de rester sain d’esprit et occupé tout en étant coincé à l’intérieur. Des études suggèrent qu’une poussée d’activité aidera également à réduire l’appétit et le stress. Nous avons rassemblé les cinq meilleures vidéos de fitness en ligne en 20 minutes (ou moins). Je peux également recommander notre newsletter 365 pour plus de conseils de santé et de remise en forme.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Retombées du Brexit | Un bateau de pêche irlandais a été empêché d’entrer dans la zone de 12 miles autour de Rockall par un patrouilleur écossais, après que les restrictions post-Brexit sur l’accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques aient été appliquées pour la première fois. Un patrouilleur de pêche exploité par Marine Scotland est arrivé sur l’île de l’Atlantique Nord le lendemain de la fin de la période de transition. Les membres de l’équipage sont montés à bord du bateau alors qu’il se préparait à lancer ses filets.

Partout dans le monde: Trump revendique une nouvelle « décharge électorale »

Les démocrates ont remporté la première des deux courses au second tour en Géorgie au début de la journée, ce qui les rapproche du pouvoir de contrôle au Sénat américain sous la présidence de Joe Biden. Suivez les dernières mises à jour. Dans une nouvelle allégation non fondée de fraude électorale, les responsables présumés du président Donald Trump « mettent en place un grand » dépotoir d’électeurs « contre les candidats républicains ». Voir plus des meilleures photos d’aujourd’hui du monde entier.