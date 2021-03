Point de presse du mercredi matin au Royaume-Uni: Le budget

Rishi Sunak annoncera que le programme de congé se poursuivra jusqu’à l’automne, même si les données montrent que les efforts pour contrer Covid dépassent les attentes. En dévoilant son budget aujourd’hui, le chancelier ouvrira la voie à des dizaines de milliards de dépenses supplémentaires en prolongeant les congés et l’augmentation du crédit universel jusqu’à la fin septembre et en confirmant d’autres subventions importantes pour les travailleurs indépendants. Ceci malgré une nouvelle analyse montrant que la baisse des décès dus aux coronavirus en Angleterre est d’environ trois semaines en avance sur les estimations de modélisation centrales, alimentant les appels à une réouverture plus rapide. Tout sera révélé lorsque M. Sunak prononcera son discours sur le budget vers 12h45. Vous pouvez le suivre ici et lire ce que nous savons jusqu’à présent sur son ensemble de mesures, ainsi que les quatre principaux leviers fiscaux qu’il pourrait tirer – et combien ils vous coûteraient.

Le visage de M. Sunak était une « image complète du choc » lorsque Boris Johnson lui a proposé le poste de chancelier en février de l’année dernière, selon la bande-annonce fastueuse du Trésor pour le budget. Imaginez son expression s’il avait su que, dans quelques semaines, il serait sur le point d’accumuler le plus grand déficit du Royaume-Uni en temps de paix. Russell Lynch analyse la grande question à laquelle M. Sunak doit répondre. Philip Johnston demande si le chancelier peut sauver les finances de la nation sans mettre fin à sa carrière et Stephen Doig distingue le style astucieusement conçu de M. Sunak.

Esturgeon appelé à démissionner alors que les preuves de Salmond le soutiennent

Nicola Sturgeon fait face à des appels à démissionner après que deux témoins du scandale Alex Salmond ont corroboré sa version des événements clés et fourni des preuves accablantes qu’elle a induit le Parlement en erreur à plusieurs reprises. Dans une évolution potentiellement dévastatrice pour le Premier ministre, avant sa comparution devant une enquête sur Holyrood ce matin, deux anciens conseillers spéciaux ont contredit ses affirmations concernant deux réunions en 2018. Dans un troisième coup dévastateur porté au Premier ministre hier soir, son gouvernement a finalement publié des courriels montrant qu’il poursuivait un combat juridique avec M. Salmond alors que ses avocats l’avaient informé qu’il était susceptible de perdre. Lisez la suite pour plus de détails.

Meghan accusée d’avoir « intimidé » son personnel au palais

La duchesse de Sussex a fait face à plusieurs plaintes d’intimidation de la part de membres de son personnel au cours de son mandat en tant que royale de travail, a-t-on affirmé hier soir, alors que les tensions entre le couple et le palais de Buckingham s’intensifiaient. Elle aurait été accusée d’avoir chassé deux assistants personnels de la maison et d’avoir porté atteinte à la confiance d’un troisième employé. Un porte-parole des Sussex a déclaré que la duchesse « est attristée par cette dernière attaque contre son personnage ». Il est également apparu que Meghan portait des boucles d’oreilles lors d’une tournée royale qui étaient un cadeau du prince héritier Mohammed ben Salmane d’Arabie saoudite, accusé d’avoir ordonné le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Alors que l’interview d’Oprah se rapproche, Allison Pearson soutient que le prince Harry déshonore ses grands-parents au pire moment.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres du jour

Sanctions américaines contre la Russie | Les États-Unis ont imposé des sanctions au directeur de l’agence de sécurité russe du FSB après avoir conclu qu’il avait mené l’attaque d’empoisonnement contre le critique de Vladimir Poutine Alexei Navalny. Alexander Bortnikov, qui dirige le successeur du KGB depuis 2008, était l’un des sept hauts responsables russes visés. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: des écolières racontent l’épreuve des enlèvements