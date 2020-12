Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Poussée tardive pour séparer les familles à Noël

Noël est-il sur le point d’être annulé? Des pourparlers urgents ont lieu entre les dirigeants des administrations décentralisées et le ministre du Cabinet Michael Gove alors que les appels se multiplient pour abandonner les projets d’assouplissement des restrictions de Covid. Alors que la propagation du coronavirus s’aggrave (le Royaume-Uni a signalé 506 autres décès de Covid au cours des dernières 24 heures), le gouvernement fait face à des pressions sur ses règles festives. Downing Street a admis que les plans visant à permettre à trois ménages de se mélanger à l’intérieur entre le 23 et le 27 décembre étaient « sous examen constant ». Au fur et à mesure que les directives de Noël, lisez-les ici, se dévoilent, rédacteur en chef adjoint Camilla Tominey explique dans la vidéo ci-dessus que les promesses excessives et insuffisantes deviennent une habitude pour le numéro 10. Et Patrick O’Flynn soutient que le n ° 10 devrait nous donner le plan de sortie au lieu d’histoires de peur mutantes.

Pendant ce temps, les dirigeants locaux de Greenwich ont reculé dans une bataille d’apprentissage à domicile avec le gouvernement. Le chef du conseil, Danny Thorpe, a déclaré qu’il n’avait « pas d’autre choix » que de demander aux écoles de rester ouvertes jusqu’à Noël suite à des menaces de poursuites judiciaires. L’autorité locale a accepté de retirer ses conseils aux écoles de l’arrondissement du sud-est de Londres pour qu’elles passent à l’apprentissage en ligne pour les derniers jours du trimestre dans un contexte de hausse des taux de Covid. Utilisez notre vérificateur de code postal pour rechercher des cas confirmés dans votre région. C’est arrivé alors que le ministère de l’Éducation a annoncé que chaque école secondaire et collège d’Angleterre aura accès à des tests rapides de coronavirus à partir de janvier.

L’ultimatum de l’Europe pourrait contraindre le Premier ministre à un non-accord

Boris Johnson a déclaré aujourd’hui à son cabinet que quitter l’Union européenne sans accord de libre-échange restait le « résultat le plus probable » alors que les pourparlers se poursuivent à Bruxelles. Pour comprendre pourquoi la bataille des règles du jeu équitables est si élémentaire dans les négociations sur le Brexit, vous devez également comprendre dans quelle mesure les demandes de l’Europe pour une clause à cliquet vont au-delà de toute pratique commerciale normale. Ambrose Evans-Pritchard dit que l’UE suppose que le Royaume-Uni doit éviter le non-accord – mais un tel résultat serait loin d’être une catastrophe. Le FTSE a plongé aujourd’hui dans l’incertitude persistante. Que pense le reste du monde du Brexit? Il est juste de dire que les sentiments sont partagés.

Écouter: Harry et Meghan présentent le podcast Spotify

Le duc et la duchesse de Sussex ont signé un accord lucratif avec Spotify pour produire et héberger des podcasts. Écoutez une bande-annonce sur la plate-forme de streaming pendant que le couple présente Archewell Audio, leur nouvelle société de production qui « mettra en lumière diverses perspectives et voix ». Pendant ce temps, le duc et la duchesse de Cambridge se sont aventurés dans le monde du théâtre en racontant une vidéo sur leur voyage de pantomime en famille.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Soumission pour la libération | Ghislaine Maxwell a affirmé que son mari «souffrait» sans elle dans une demande de libération de prison à temps pour Noël. La mondaine britannique, qui a nié les accusations d’avoir aidé l’associé Jeffrey Epstein à recruter et à préparer des filles mineures pour se livrer à des actes sexuels illégaux au milieu des années 1990, insiste sur le fait qu’elle ne présente pas de risque de fuite car elle n’abandonnerait jamais son conjoint. Josie Ensor rapports de New York sur l’offre de Maxwell de 21 millions de livres sterling dans une nouvelle demande de mise en liberté sous caution.

Partout dans le monde: le travail des esclaves chinois dénoncé

La Chine oblige des centaines de milliers d’Ouïghours et d’autres minorités à cueillir le coton à la main dans la région occidentale du Xinjiang, une source clé de coton dans le monde, selon un rapport. Mais, comme Louise Watt Selon des informations, Pékin nie que les droits des Ouïghours soient bafoués et dit qu’ils reçoivent une « formation professionnelle » dans des « centres de rééducation ».

Entretien de mardi: Exclusif – Brian Moore rencontre Eddie Jones

Eddie Jones riposte aux jibes « ennuyeuses » et raconte Brian Moore ce que l’Angleterre a appris de sa douloureuse défaite finale en Coupe du monde. Lisez l’interview complète.