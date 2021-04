Pendant ce temps, un haut fonctionnaire de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré qu’il existe un lien entre le vaccin Oxford-AstraZeneca et les caillots sanguins.

Marco Cavaleri a affirmé qu’une association était désormais « claire », mais les experts n’étaient toujours pas sûrs de la cause. L’EMA n’a pas encore fait d’annonce.

Le régulateur britannique enquête sur sept décès de personnes qui avaient récemment reçu le coup. Nous avons demandé aux experts britanniques si les problèmes de sécurité étaient justifiés.

L’ancien assistant de Sturgeon votera pour le nouveau parti de Salmond

L’assistant le plus proche de Nicola Sturgeon depuis plus d’une décennie a annoncé qu’il votait pour le nouveau parti indépendant d’Alex Salmond lors des élections à Holyrood le mois prochain. Noel Dolan a déclaré qu’il soutiendrait le parti Alba sur le scrutin de liste régional. Son intervention est profondément embarrassante pour Mme Sturgeon, car il était son conseiller le plus fidèle avant sa retraite. À seulement un mois des élections écossaises, rédacteur politique adjoint Lucy Fisher explique dans cette vidéo pourquoi l’Écosse représente une «menace existentielle» pour le poste de Premier ministre de Boris Johnson – et comment il envisage de sauver l’Union.

Cours de parentalité de la bergère du Yorkshire

La plupart des enfants reçoivent un coup de main avec tout ces jours-ci. Les choses sont différentes à Ravenseat, la ferme où Amanda Owen et son mari Clive élèvent 1000 moutons et neuf enfants. Lorsque la bergère du Yorkshire – qui joue avec sa famille dans la très populaire émission Our Yorkshire Farm de Channel 5 – dit quelque chose sur la parentalité, cela vaut la peine de l’écouter. Désespérée face à la génération « flocon de neige », elle a révélé son guide pour élever sainement les enfants… par crochet ou par escroc.

En un coup d’œil: Briefing de la soirée sur le coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres du jour

La star du dîner du vendredi soir meurt | L’acteur Paul Ritter est décédé à l’âge de 54 ans des suites d’une tumeur au cerveau. Il était apparu dans des films et des émissions comme Harry Potter, Tchernobyl, Vera et James Bond. Mais il était surtout connu pour son rôle de patriarche de la famille Martin Goodman dans la comédie de Channel 4 Friday Night Dinner. Lisez la biographie et les hommages de M. Ritter.

Partout dans le monde: des villages entiers emportés

Les équipes de secours se précipitent pour trouver des survivants après qu’un cyclone tropical a déclenché des inondations soudaines et des glissements de terrain dans des îles reculées du sud-est de l’Indonésie au cours du week-end, tuant plus de 160 personnes. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues après que les vents violents et les pluies torrentielles du cyclone Seroja ont déraciné des arbres, écrasé des maisons et, dans certains cas, emporté des villages entiers. Lisez notre rapport du correspondant Asie Nicola Smith.

Interview de mardi: Leslie Jordan – « Si vous êtes gêné, ne vous lancez pas dans la comédie »

L’acteur tardif Leslie Jordan s’entretient avec Louis Wise sur l’homophobie hollywoodienne, l’alcoolisme – et pourquoi il aime la princesse royale. Lisez l’interview complète.