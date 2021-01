Pression sur le NHS pour les coups Covid 24 heures sur 24

Les appels se multiplient pour que le NHS jab 24 heures sur 24. Les ministres sont sous pression pour étendre le programme de vaccination Covid et offrir des jabs 24 heures sur 24 pour accélérer son déploiement. Le gouvernement s’est engagé à offrir les vaccins Covid à 32 millions de personnes – 60% de la population adulte britannique – d’ici le printemps. Mais il est confronté à des demandes pour expliquer pourquoi le programme est limité à la journée – avec des experts pointant vers des pays comme Israël, qui a été crédité de la campagne de vaccination Covid la plus rapide au monde. Il y avait également une confusion sur certaines parties du programme britannique hier soir, les responsables de la santé ayant réécrit à la hâte les lettres d’invitation qui devaient être envoyées à 500 000 personnes âgées après avoir déclenché la panique.

Pendant ce temps, des scientifiques du comité consultatif de Sage auraient exhorté le Premier ministre à augmenter la règle des deux mètres pour la distance sociale à trois mètres (près de 10 pieds). Cela survient alors que Boris Johnson envisage une vague de restrictions plus strictes pour endiguer la flambée des cas de coronavirus. Mais il fait face à des questions sur son message «Restez local» sur l’exercice après avoir été vu sur un vélo à sept miles de chez lui. Mat imagine comment les Britanniques pourraient être honorés de rester à la maison dans le dessin animé d’aujourd’hui.

Le FBI met en garde contre un « soulèvement armé » lors de l’inauguration de Biden

Le FBI a des renseignements selon lesquels les partisans pro-Donald Trump prévoient des manifestations armées dans 50 capitales d’État à l’époque de l’inauguration de Joe Biden. Avertissement d’un éventuel « soulèvement » si le président était démis de ses fonctions prématurément, l’agence a déclaré que des groupes appelaient à la « prise d’assaut » des palais de justice et des bâtiments administratifs des gouvernements des États, locaux et fédéraux si le Congrès tente de promulguer le 25e amendement avant janvier 20. La violente prise d’assaut du Capitole américain a «dynamisé» le bavardage en ligne parmi les groupes d’extrême droite. Des clôtures « non évolutives » de sept pieds ont été érigées après les échecs de sécurité « catastrophiques » de la semaine dernière. Cela est arrivé alors que les démocrates de la Chambre des représentants ont introduit un seul article de destitution contre M. Trump.

Le retour du duc et de la duchesse de Sussex dans le doute

Cela fait un peu plus d’un an que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur intention de se retirer de leurs fonctions royales. Les rapports suggèrent que Harry, Meghan et leur fils Archie prévoient de retourner au Royaume-Uni en juin pour le défilé du 95e anniversaire de la reine, qui coïncide avec le 100e anniversaire du duc d’Édimbourg. Ce serait la première réunion publique de la famille royale depuis « Megxit ». Mais une source proche du couple a dit Camilla Tominey il serait «présomptueux» de supposer qu’ils reviendront.

‘Remettez votre déjeuner’ | Les transporteurs britanniques se sont vu confisquer des sandwichs au jambon à la frontière néerlandaise après que les douaniers leur ont dit: « Bienvenue au Brexit ». Regardez des images du moment où les camionneurs britanniques se sont vu confisquer leurs paniers-repas en vertu de nouvelles règles du jour de l’An qui interdisent l’importation personnelle de viande et de produits laitiers.

Partout dans le monde: aucun trimestre donné en Chine

Un an après la première éruption du coronavirus à Wuhan, la Chine a déclaré le mode temps de guerre et a verrouillé une autre ville de 11 millions d’habitants pour lutter contre une recrudescence des infections. Comme Sophia Yan Selon des informations de Pékin, les autorités prennent une répression radicale de l’épidémie, empêchant les personnes et les véhicules de partir. Consultez notre galerie pour des photos plus globales.