Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le PM prévoit de tester en masse les chauffeurs de camion pour rouvrir les ports

Alors que la frontière britannique avec la France reste fermée, Boris Johnson élabore des plans d’urgence pour tester tous les chauffeurs de camion transportant des marchandises de l’autre côté de la Manche afin de mettre fin aux perturbations dans les ports britanniques. Les ministres sont censés préparer une «infrastructure» pour permettre à des milliers de camionneurs d’être testés pour Covid après que la France a insisté sur le fait que les transporteurs devraient être déclarés négatifs avant d’entrer dans le pays. Les ports ont été fermés dimanche en réponse aux nouvelles selon lesquelles une souche mutante nouvellement découverte était « hors de contrôle » à Londres et dans le sud-est. Il a contraint environ 6000 camions à être détournés de Douvres, avec une file d’attente de jusqu’à 500 camions en attente sur l’autoroute. Lisez les histoires de chauffeurs de camion coincés dans leur taxi, craignant de ne pas revenir à temps pour la dinde.

Près de 50 pays sur cinq continents – le dernier en date étant l’Espagne – ont coupé tous les liaisons aériennes et de transport de passagers avec le Royaume-Uni au cours des 48 dernières heures en raison de la propagation rapide de la nouvelle souche plus contagieuse du virus. La mutation aurait pu isoler la Grande-Bretagne du monde, mais Global Health Security Editor Paul Nuki explique pourquoi les données présentées par les ministres ne sont peut-être pas aussi effrayantes qu’il y paraît. C’est là que la souche a été détectée dans le monde entier, de Gibraltar à l’Australie.

Les écoles pourraient être fermées en janvier

Les ministres envisagent de garder les écoles fermées pendant tout le mois de janvier, craignant que la nouvelle souche Covid ne se propage plus rapidement parmi les enfants. Les scientifiques du gouvernement ont déclaré qu’ils craignaient que les jeunes ne provoquent une nouvelle vague à travers le pays, les cas ayant augmenté de 55% en une semaine. Les syndicats d’enseignants ont écrit hier à Boris Johnson pour lui demander de retarder la réouverture des écoles le trimestre suivant au milieu de preuves croissantes que la variante du coronavirus infecte les enfants « plus efficacement ». Pendant ce temps, le conseiller scientifique en chef a averti que les restrictions de niveau 4 étaient susceptibles de se propager à travers le pays, à mesure que la variante se déplaçait. Recherchez les numéros de cas par code postal. Et permettre Mat pour faire sourire avec le dessin animé d’aujourd’hui.

Les communautés can-do ne laisseront pas l’esprit festif mourir

Que dites-vous à quelqu’un qui vient d’apprendre que ses projets de Noël ont été annulés? Au cours du week-end, beaucoup ont trouvé plus facile et plus exaltant de transmettre une blague à leurs proches au lieu d’offrir des larmes et de la compassion. Dans le plus pur style britannique, les gens ont utilisé l’humour pour faire face – et, comme Alice Hall écrit, il en va de même pour les offres d’aide et d’esprit communautaire qui ont suivi. Télégraphe les lecteurs qui passent Noël seuls nous disent comment ils restent positifs. Pour des histoires de soutien plus édifiantes, je peux recommander notre newsletter Good News.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Se rapprocher d’un accord | La Grande-Bretagne et l’UE se sont rapprochées d’un compromis sur la pêche, les députés ayant été invités à se préparer à voter sur un éventuel accord mercredi prochain. Il a été affirmé que le gouvernement avait déposé une proposition de la onzième heure selon laquelle le bloc réduirait la valeur de ses prises de pêche dans les eaux britanniques d’environ un tiers sur une période de transition de cinq ans. Mais le Premier ministre Boris Johnson a minimisé la perspective d’un accord imminent. Sans un, c’est ainsi que le no-deal pourrait frapper la vie quotidienne.

Autour du monde: Biden, son temps

Joe Biden, le président élu américain, a reçu hier sa première dose de vaccin Covid à Newark, Delaware. Il a été diffusé à la télévision en direct dans le cadre d’un effort croissant pour convaincre le public américain que les vaccinations sont sûres. Voir plus de photos du monde de la journée.