Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Obtenir du jab « pourrait inciter le public à abandonner les règles »

Avoir une vaccination contre le coronavirus n’est pas une licence pour abandonner le verrouillage. C’est ce que les ministres sont exhortés à dire aux Britanniques après avoir été avertis que des millions de personnes commenceront probablement à ignorer les restrictions de Covid une fois vaccinées. Les scientifiques du gouvernement craignent que ceux qui reçoivent des jabs soient susceptibles de relâcher leur attitude à l’égard de la distanciation sociale et d’autres règles. Les articles publiés par Sage révèlent que des changements dans le comportement de ceux qui ont reçu le vaccin pourraient plus que compenser les avantages du programme de vaccination. Éditeur de la santé Laura Donnelly rapporte que les scientifiques suggèrent que les ministres devraient se préparer à réintroduire des mesures de verrouillage plus strictes en cas de baisse de l’adhésion. Les responsables ont refusé de fournir des détails sur le moment où le verrouillage pourrait être assoupli. Lisez tout ce que nous savons sur les règles – et comment elles pourraient changer.

Pendant ce temps, les données du NHS semblent révéler une «loterie de code postal» dans la fourniture de vaccins. Il a révélé que moins d’une personne sur 20 avait été vaccinée à Londres, contre une sur 12 dans le nord-est, le Yorkshire et le sud-ouest. Utilisez notre outil de suivi des vaccins au Royaume-Uni et consultez la liste des priorités pour les jabs Covid. Et permettre Mat pour élever un sourire lié aux vaccins avec le dessin animé d’aujourd’hui.

Trump prépare une foule de pardons le dernier jour

Le président américain sortant Donald Trump est sur le point de délivrer une série de pardons lors de sa dernière journée complète à la Maison Blanche aujourd’hui. Pas moins de 100 pardons et commutations seraient prévus pour qu’il signe avant mercredi après-midi, lorsqu’il remettra le pouvoir à Joe Biden. Les personnes choisies rejoindront une liste de personnes graciées depuis les élections, mais M. Trump ne tentera apparemment pas de se pardonner. Cela s’est produit lorsque M. Trump a nommé des personnages célèbres et historiques qu’il envisage de commémorer dans un « Jardin national des héros américains », y compris des leaders noirs des droits civiques. Du jour au lendemain, il est apparu que M. Biden bloquerait la levée par M. Trump des restrictions de voyage au Royaume-Uni.

Ne vous fâchez pas – ce verrouillage, faites de la marmelade

Dans tout le pays et dans le monde entier, les personnes sous-occupées trouvent des moyens créatifs de passer le temps pendant le verrouillage. Le levain a fait ses preuves. Tout le pain aux bananes est cuit. Les spas ont gelé. Alors, qu’y a-t-il d’autre à faire maintenant? Alors que Liz Hurley se transforme en marmelade pour rester occupée, Guy Kelly découvre comment les A-listers et les influenceurs gardent le moral lors du troisième verrouillage.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Les autoroutes intelligentes doivent être révisées | Un coroner a appelé à un examen de la sécurité des autoroutes intelligentes après avoir constaté que la mise au rebut des épaules dures « présente un risque permanent de décès futurs ». David Urpeth a conclu que le manque d’épaule dure sur un tronçon de la M1 a contribué aux «meurtres illégaux» de deux hommes qui se sont arrêtés sur la voie directe intérieure pour échanger des détails d’assurance lorsqu’un camion les a percutés.

Partout dans le monde: Navalny appelle à des manifestations de rue

Alexei Navalny a appelé ses partisans à « descendre dans la rue » après avoir été emprisonné pendant au moins 30 jours lors d’un procès extraordinaire qui s’est déroulé dans un poste de police plutôt que dans un tribunal. Comme Nataliya Vasilyeva Selon des informations en provenance de Moscou, le chef de l’opposition a appelé ses partisans à se rassembler contre « cette meute de voleurs qui volent la Russie depuis 20 ans ». Consultez notre galerie d’images du monde les plus frappantes de la journée.