Le jab d’Oxford ne peut être efficace que 10pc contre la variante

S’agit-il de faire deux pas en avant et un pas en arrière? Le vaccin Oxford-AstraZeneca n’est peut-être que 10pc efficace contre la variante sud-africaine de Covid, a-t-il émergé, alors que les experts préviennent que 147 cas au Royaume-Uni pourraient être la «pointe de l’iceberg». Les résultats d’une nouvelle étude montrent que le vaccin n’offre pratiquement aucune protection contre les maladies légères à modérées, ce qui signifie qu’il est susceptible de permettre au virus de se propager. Mais les scientifiques pensent que le coup qui supporte actuellement la majeure partie du fardeau du déploiement au Royaume-Uni devrait protéger contre l’hospitalisation et le décès de la variante. Tous les détails ont été révélés alors que les ministres britanniques cherchaient à renforcer la confiance du public dans le programme de vaccination. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la médecine « prend lentement le dessus sur la maladie » et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré au briefing de Downing Street ce soir: « Nous franchissons un tournant dans notre bataille contre le coronavirus ». Il a également exhorté les plus de 70 ans qui n’ont pas encore été vaccinés à contacter le NHS. Recherchez les taux de vaccins par code postal et posez des questions pour nos questions-réponses en direct.

Pendant ce temps, le Premier ministre a insisté sur le fait que des contrôles aux frontières plus stricts ne sont efficaces que lorsque les taux de cas au Royaume-Uni sont « vraiment beaucoup plus bas ». Il est apparu qu’aucun hôtel n’avait encore signé de contrat formel pour mettre en quarantaine les arrivées de 33 pays de la «liste rouge» – juste une semaine avant le début des restrictions plus strictes. Lucy Aspden séjourné dans un hôtel d’aéroport pour savoir ce qui attend les personnes en quarantaine pendant 10 jours à partir de lundi prochain.

Analyse: le plus grand défi de l’UE en matière de vaccins à venir

Lorsque la Commission européenne a cherché à empêcher AstraZeneca d’exporter le vaccin Covid-19, elle ne s’attendait probablement pas à ce que cette décision se retourne de manière aussi spectaculaire. La présidente Ursula von der Leyen a rapidement fait marche arrière. C’était humiliant et de nombreux commentateurs politiques ont rapidement qualifié cet épisode d’argument pour le Brexit en soi. Mais une fois que le déploiement de la vaccination dans l’UE aura commencé, l’épisode sera probablement oublié parmi les États membres, selon le correspondant de Bruxelles. James Crisp dans cette analyse vidéo du moment décisif à venir.

Journée de neige: apprentissage à distance annulé pour la luge

Pour ceux qui ont besoin de voyager, cela a causé le chaos. Mais pour beaucoup travaillant à la maison, la neige signifiait qu’aujourd’hui était moins fatigante que d’habitude. Et certaines écoles ont même dit aux élèves que l’apprentissage à distance était annulé au profit du jeu. Une primaire du sud de Londres a déclaré que les enfants ne devaient faire qu’un bonhomme de neige, faire de la luge ou se battre avec des boules de neige. Les conditions glaciales devraient rester dans toute la Grande-Bretagne cette semaine après que la tempête Darcy a apporté de fortes chutes de neige et des vents violents dans le sud et l’est de l’Angleterre. Voir les meilleures photos météo et voir les dernières prévisions. Faire un voyage essentiel? Suivez nos conseils pour conduire en toute sécurité dans la neige et la glace.

Prison épargnée | Le plus jeune terroriste britannique condamné, qui dirigeait une cellule néo-nazie depuis la maison de sa grand-mère à Cornwall, a évité la détention. Le garçon n’avait que 13 ans lorsqu’il a commencé à commettre des délits, se procurant même des instructions pour les explosifs. Un juge a déclaré que le garçon « était entré dans un monde en ligne de préjugés pervers », mais avait « montré des remords ».

Partout dans le monde: les canons à eau ont allumé les foules

Les manifestants qui se sont rassemblés contre la prise de contrôle militaire au Myanmar ont été avertis aujourd’hui qu’ils pourraient faire face à des poursuites judiciaires, alors que la police a tiré des canons à eau sur des foules scandant les rues de la capitale. La menace contre les manifestants a marqué la première fois que le régime a rompu son silence sur la construction du mouvement de désobéissance civile depuis que des dizaines de milliers de personnes à travers le pays ont commencé à marcher samedi.

Entretien de lundi: « J’avais vraiment peur de faire des pièces de théâtre à l’école »

Le jeune acteur Archie Barnes était autrefois un artiste réticent. Maintenant, il est dans The Dig sur Netflix et un public charmant. Il dit Chris Harvey sur les secrets de sa brillante performance – tours de magie, éraflures de cyclisme, chagrin familial et siestes intempestives. Lisez l’interview complète.