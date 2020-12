Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

La nouvelle variante de Covid accusée de la forte augmentation des cas

Une nouvelle souche de coronavirus a été identifiée – et elle pourrait être à l’origine de la propagation de Covid dans le sud-est de l’Angleterre. Tous les arrondissements londoniens et certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire sont soumis aux restrictions de niveau 3 les plus sévères à partir d’une minute après minuit mercredi après « des augmentations très fortes et exponentielles » des cas. Présentant aujourd’hui un examen programmé du système de niveaux anglais, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré aux députés que les cas impliquant la nouvelle variante «augmentaient rapidement», l’analyse suggérant qu’elle se développe plus rapidement que la souche existante. Dans certaines régions, les taux de Covid doublent tous les sept jours et dans tous les groupes d’âge. Utilisez notre outil de code postal pour vérifier à quel niveau votre région sera à partir du 16 décembre. C’est ce que signifie le niveau 3 pour sortir et rencontrer des amis.

Pendant ce temps, Downing Street a exigé que les écoles restent ouvertes jusqu’à la fin du trimestre et a insisté sur le fait que l’assouplissement de Noël de la distanciation sociale se poursuivrait malgré les avertissements qu’il entraînerait une augmentation des cas de Covid. Le n ° 10 a souligné que le public devrait rester « très prudent » pendant la période des fêtes, mais a déclaré qu’il n’était pas prévu de revoir les orientations après une « année très difficile pour beaucoup de gens ». Ce sont les règles qui permettent aux bulles de jusqu’à trois ménages de se mélanger. De nombreux pays européens adoptent une ligne plus dure.

L’accord sur le Brexit peut être conclu cette semaine, dit Barnier

Un accord commercial sur le Brexit peut être conclu cette semaine si les deux parties trouvent un compromis sur la pêche, a insisté Michel Barnier. Le négociateur en chef de l’UE a déclaré aux ambassadeurs que le Royaume-Uni avait adopté des négociations équitables, mais qu’il n’y avait eu « aucun mouvement substantiel » sur le poisson. Après la prolongation des négociations dans l’impasse hier, la livre a fortement augmenté aujourd’hui. Mais des différences majeures demeurent. Ce sont les principaux points de friction. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a attisé les flammes en affirmant que la Grande-Bretagne serait les «grands perdants» du Brexit. Et Ross Clark écrit que pousser les négociations aussi près du fil pourrait causer des dommages incalculables.

Meghan l’investisseur – avec Oprah comme premier promoteur

La duchesse de Sussex a dévoilé sa nouvelle carrière – en tant qu’investisseur. Meghan se concentrera sur le soutien aux entreprises fondées par des femmes. Son premier investissement est dans Clevr Blends, une entreprise en démarrage qui fabrique des lattés instantanés au lait d’avoine. Sa voisine, la reine de l’émission de chat, Oprah Winfrey, a fait la promotion des produits de la société sur Instagram après avoir reçu un panier de Noël de l’ancienne actrice de Suits, Meghan. Pendant ce temps, la duchesse est revenue à un style raffiné lors d’une apparition à la télévision hier soir.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Attaque de piratage | Les services de sécurité britanniques enquêtent pour savoir si des pirates informatiques russes ont eu accès à des fichiers confidentiels au Royaume-Uni à la suite d’une brèche de sécurité majeure de plusieurs mois contre des agences gouvernementales américaines. Le National Cyber ​​Security Center sonde les fuites de sécurité potentielles après qu’un groupe ait piraté un logiciel qui, selon un document de l’entreprise vu par Le télégraphe, est utilisé par les départements gouvernementaux, notamment le GCHQ, le ministère de la Défense, le Cabinet Office et le ministère de la Justice.

Partout dans le monde: la Chine fait tourner les vis

Le cas récent d’un étudiant taïwanais banni d’une conférence de l’Unesco montre que la vision du monde de Pékin influence de plus en plus les organisations mondiales. Correspondant Asie Nicola Smith regarde à l’intérieur de la campagne de la Chine pour plier les institutions internationales à son propre programme.

Entretien de lundi: Le milliardaire apporte le bien-être à l’ensemble des Cotswolds

Lady Bamford, matriarche de l’empire de l’alimentation biologique de Daylesford, prend Helen Kirwan-Tayor lors d’une visite de son nouveau spa holistique. Lisez l’interview complète.