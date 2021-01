Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le PM dit que les enfants sont des « victimes oubliées » de la pandémie

L’école est finie… mais pour combien de temps? Un contrecoup grandit contre les plans qui pourraient garder les salles de classe fermées jusqu’à Pâques. Les députés conservateurs ont déclaré que les écoliers de Boris Johnson étaient devenus les «victimes oubliées» de la pandémie. Une douzaine de députés conservateurs – dont Esther McVey, ancienne ministre du Cabinet, et Sir Graham Brady, président du comité de 1922 – soutiennent aujourd’hui une campagne du groupe de pression des parents UsforThem pour rouvrir complètement les écoles. Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, devrait annoncer dès cette semaine que les écoles resteront fermées à tous sauf aux plus vulnérables et aux enfants des principaux travailleurs au-delà de la pause de mi-mandat de février. Voyez les signes que vous souffrez de «burnout parental» et essayez nos conseils pour naviguer dans le champ de mines de l’école-maison.

Comme les chiffres montrent que le nombre d’infections quotidiennes à Covid a diminué de 22% au cours des sept derniers jours, les appels se sont intensifiés pour que le Gouvernement présente des plans pour lever le verrouillage. Il est apparu que la Grande-Bretagne fait face à une «maison de transition» de trois mois après Pâques, avec une réouverture complète retardée jusqu’à ce que tous les plus de 50 ans aient reçu leur deuxième dose du vaccin. Les ministres étudient des propositions pour commencer à rouvrir des pans de l’économie en avril sous des restrictions similaires à celles en vigueur au cours de l’été, avec la «règle des six» et des mesures de distanciation sociale.

Le personnel chargé des vaccins offre des injections « de rechange » à la famille et aux amis

Les centres de vaccination du NHS offrent des vaccins Covid à des amis et à la famille âgés de moins de 70 ans en violation de la politique nationale. Des sources de haut niveau des services de santé ont menacé de prendre des mesures disciplinaires contre les hôpitaux et les médecins généralistes offrant des coups restants à des personnes n’appartenant pas aux quatre cohortes prioritaires. Les patrons de la santé ont insisté sur le fait qu’une «liste d’amis et de famille» permet d’éviter le gaspillage en s’assurant qu’ils ne jettent aucun vaccin. Les ministres sont déterminés à ce que les jeunes ayant un lien avec le personnel du NHS ne soient pas autorisés à «sauter la file d’attente» au-dessus des personnes vulnérables. En savoir plus sur la liste des priorités des vaccins Covid.

Manger local, perdre du poids: les secrets de la grande diète britannique

Les régimes alimentaires les plus sains au monde sont des aliments frais. En Grande-Bretagne, nous pouvons obtenir les mêmes nutriments, vitamines et minéraux considérés comme la clé d’une vie longue et saine – et nous n’avons qu’à nous tourner vers nos propres côtes pour fournir les produits. Dans la première partie d’une série de quatre semaines, Eleanor Steafel explique comment perdre du poids et se sentir mieux en adoptant le Great British Diet. Amelia Freer propose des idées pour adapter les repas au fil des saisons.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Avertissement de l’ex-PM | Le Royaume-Uni risque de devenir un «État en faillite» à moins que Boris Johnson ne considère des idées radicales comme le remplacement de la Chambre des Lords par un «Sénat des régions», dit aujourd’hui Gordon Brown. En écrivant pour nous, l’ancien Premier ministre a déclaré que M. Johnson devrait également utiliser le NHS et les forces armées pour démontrer les «bénéfices quotidiens» de l’Union. Il est intervenu alors qu’un nouveau sondage a montré que les électeurs des quatre pays britanniques s’attendent désormais à ce que l’Écosse devienne indépendante dans les 10 prochaines années.

Partout dans le monde: savourer l’instant

Kamala Harris – la première femme, la première noire et la première vice-présidente des États-Unis d’Amérique d’origine asiatique – a écrit sur Twitter: « Le début de notre nouveau voyage », en partageant une image d’elle-même avec son mari, Douglas Emhoff, la toute première seconde monsieur, dans son nouveau bureau à la Maison Blanche. Consultez notre galerie de photos plus frappantes du week-end.