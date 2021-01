Des règles plus strictes sur l’exercice et les masques sont envisagées

Les restrictions relatives aux coronavirus pourraient bientôt devenir plus strictes. Les ministres envisagent de durcir les règles, craignant que le dernier verrouillage ne soit pas suivi assez strictement. Des règles interdisant aux personnes de ménages différents qui ne sont pas dans une bulle de soutien de faire de l’exercice ensemble sont en discussion. Comme une source gouvernementale a déclaré que cela « servait d’excuse aux gens pour aller prendre un café dans le parc avec leurs amis », la police a dit aux gens de cesser de chercher des moyens de contourner la loi. L’élargissement des règles sur le port du masque pourrait rendre le masque facial obligatoire dans les bureaux et les espaces extérieurs, tels que les files d’attente dans les supermarchés. Boris Johnson a rencontré des collègues du Cabinet hier soir pour discuter du fonctionnement du verrouillage. Ce sont ses options pour adopter une ligne plus dure. 563 décès supplémentaires et 54 940 nouveaux cas ont été enregistrés hier. Recherchez des numéros par code postal.

Pendant ce temps, les vaccinations Covid doivent être intensifiées avec de nouveaux centres d’injection de masse. Sept centres régionaux de vaccination doivent ouvrir ce matin dans des stades et des centres d’affaires en Angleterre. Les sites à grande échelle – capables de fournir des milliers de vaccins chaque semaine – administreront initialement le vaccin aux plus de 80 ans et au personnel de santé et de soins de première ligne. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a insisté sur le fait que chaque adulte se verra offrir un vaccin d’ici l’automne. Il s’agit de la liste prioritaire des vaccins Oxford et Pfizer.

Délai de 24 heures pour démettre Trump de ses fonctions

La présidente de la Chambre des communes américaine, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle donnerait au vice-président Mike Pence 24 heures pour invoquer le 25e amendement visant à révoquer Donald Trump de ses fonctions – ou lancer une procédure de destitution. La démocrate la plus âgée de la Chambre a déclaré qu’elle pensait que le président représentait une « menace imminente » pour la démocratie. La pression monte pour que M. Trump parte avant la fin de son mandat au milieu des craintes de plus de troubles avant l’investiture de Joe Biden le 20 janvier. Le président a attisé une foule qui a pris d’assaut le Capitole, faisant cinq morts. Lisez les options pour sa suppression.

Interview de Joe Wicks: « Je ne voulais pas refaire ça »

PE With Joe revient aujourd’hui. L’entraîneur de fitness Joe Wicks a commencé les entraînements sur YouTube en mars dernier, passant de star d’Instagram à trésor national. La relance est douce-amère. «Je ne voulais plus être ici», a-t-il dit Maria Lally. «Mais je vais continuer à le faire aussi longtemps que nous serons en lock-out, car je crois vraiment que nos enfants en ont plus que jamais besoin. Lisez notre entretien avec l’enseignant d’éducation physique du pays, parlant de famille et de forme physique.

Vert royal | Le prince de Galles lancera aujourd’hui une campagne sans précédent pour «mettre la nature au cœur des grandes entreprises» avec une feuille de route ambitieuse pour le secteur privé pour sauver la planète. La Terra Carta – ou Traité de la Terre – est sa plus grande initiative environnementale à ce jour et marque l’aboutissement de 50 ans de travail sur la durabilité. La charte a déjà été soutenue par des sociétés telles que BP, HSBC et Unilever.

Partout dans le monde: des boîtes noires, mais pas de survivants

Les enquêteurs indonésiens espèrent découvrir la raison pour laquelle un Boeing 737 avec 62 personnes à bord s’est écrasé dans la mer, après que des plongeurs ont retrouvé hier les boîtes noires de l’avion. Comme Louise Watt rapports de Taipei, le vol Sriwijaya Air est entré dans une plongée profonde dans la mer de Java. Consultez notre galerie du week-end pour plus de photos du monde entier.