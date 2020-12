Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les approvisionnements en vivres et vaccins Covid menacés d’interdiction

L’Europe ferme la porte à la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni a été frappé d’une interdiction de voyager par une multitude de pays pour arrêter la propagation de la nouvelle souche de coronavirus plus infectieuse. Les vols de passagers et le transport de marchandises en provenance du Royaume-Uni ont été interrompus, menaçant de perturber les approvisionnements alimentaires, les cadeaux de Noël et même le vaccin Covid – ainsi que les plans de voyage festifs. La France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Irlande figuraient parmi les 11 pays européens à fermer leurs frontières aux vols et à l’essentiel du fret à partir de minuit. L’UE tiendra une réunion d’urgence ce matin pour discuter d’une interdiction générale. Elle est survenue alors que l’Italie détectait un patient infecté par la nouvelle souche, craignant qu’elle n’explose de l’autre côté de la Manche. Signe de l’inquiétude croissante, le Premier ministre Boris Johnson présidera aujourd’hui une réunion du comité d’urgence Cobra pour discuter « du flux régulier de fret entrant et sortant du Royaume-Uni ». C’est ainsi que les marchés ont réagi.

Les interdictions ont été déclenchées après que la Grande-Bretagne a alerté l’Organisation mondiale de la santé sur la nouvelle variante, qui, selon le Premier ministre, était jusqu’à 70% plus transmissible que les souches précédentes. Les scientifiques du gouvernement se précipitent pour prouver que les vaccins peuvent repousser la nouvelle mutation, car les experts ont averti que cela pourrait rendre les jabs « moins efficaces ». Les résultats des tests à Porton Down sont attendus dans quelques semaines. Paul Nuki explique pourquoi les ministres ne devraient pas parier sur le succès du déploiement des vaccins d’ici le printemps. Et lisez tout ce que nous savons sur la nouvelle souche Covid.

Le verrouillage de niveau 4 pourrait rester jusqu’à Pâques

Le niveau 4 pourrait être renforcé et rester en place jusqu’à près de Pâques, ont admis des sources gouvernementales. Les ministres croient qu’au moins 20 millions de personnes devront être vaccinées contre Covid avant tout assouplissement significatif des mesures. Matt Hancock a déclaré que la Grande-Bretagne faisait face à quelques mois « très difficiles », avertissant que la propagation du virus à travers les pans de l’Angleterre était « incontrôlable ». Éditeur de la santé Laura Donnelly fait état des craintes du procès-verbal d’un comité gouvernemental selon lesquelles les mesures les plus dures pourraient ne pas suffire pour arrêter la marche de la nouvelle souche. Voici les règles pour les zones de niveau 4. Recherchez les restrictions par code postal.

Esprit de Noël: histoires de chagrin et d’espoir

Le Premier ministre a condamné 16 millions de personnes à Noël sans voir leurs proches lorsqu’il a introduit le niveau 4 pour des pans du Sud-Est. Des familles ressentant la douleur d’être séparées – au simple problème de savoir quoi faire avec une dinde qui nourrit six personnes, les gens de partout au pays ont trouvé leurs projets tournés vers la tête. Huit lecteurs racontent leurs histoires de recherche de joie de Noël en ce sombre hiver.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Pari sur le Brexit | Emmanuel Macron a été accusé d’avoir risqué un Brexit sans accord en faisant une « erreur de calcul massive » selon laquelle la Grande-Bretagne sera forcée de retourner à la table des négociations dans la nouvelle année. Downing Street pense que le président français joue devant son public national avant les élections dans 18 mois. Les négociations se poursuivent malgré le passage d’un délai de 23 heures sans conclusion aux pourparlers. Lisez ce qui se passe ensuite.

Partout dans le monde: Mossoul « aussi sûre que Washington »

Depuis les fenêtres à l’épreuve des bombes du bureau de son gouverneur à Mossoul, Najim al-Jabouri a l’un des défis de rénovation urbaine les plus difficiles au monde. Colin Freeman l’interroge au sujet de son offensive de relations publiques pour persuader le monde que Mossoul – autrefois bastion de l’Isil – est désormais un endroit sûr où vivre, travailler et investir. Voir des images du monde plus frappantes.