Le PM dit que le programme de vaccination va maintenant s’accélérer

Tous les résidents des foyers de soins se sont maintenant vu offrir une vaccination Covid. Le gouvernement annoncera aujourd’hui que le jalon, qu’il s’était engagé à atteindre d’ici la fin janvier, a été franchi. Le Premier ministre Boris Johnson s’engage maintenant à «accélérer» le programme dans toute la population. Recherchez les taux de vaccination par code postal. Près de 9 millions de personnes ont maintenant reçu leur première dose – dont neuf personnes sur 10 de plus de 80 ans et trois quarts de celles âgées de 75 à 79 ans, selon les chiffres de l’Angleterre. Avec l’ouverture de plus de centres de vaccination cette semaine, les personnes dans la soixantaine devraient commencer à recevoir des invitations à se faire vacciner d’ici quelques semaines. Éditeur de la santé Laura Donnelly rapporte que le programme devrait s’intensifier considérablement en mars, en avance sur l’objectif de vacciner toutes les personnes de plus de 50 ans d’ici la fin avril. Pour des nouvelles plus encourageantes, découvrez comment trois des quatre tests pour l’itinéraire hors verrouillage montrent des signes prometteurs.

Entre-temps, nous comprenons que la Grande-Bretagne accordera la priorité à l’offre de vaccins de rechange à l’Irlande une fois que les stocks seront sécurisés pour le déploiement au Royaume-Uni. Les ministres envisagent de partager des vaccins avec d’autres pays pour « nous protéger, nous et le reste du monde », dès que les approvisionnements pour le programme national sont assurés. Cela fait suite à une dispute avec l’UE au sujet de l’approvisionnement en vaccins. Hier soir, la France et l’Allemagne ont menacé de poursuites judiciaires contre AstraZeneca alors qu’ils se démenaient pour expliquer leurs pénuries.

Le capitaine Tom Moore à l’hôpital avec un coronavirus

Le capitaine Sir Tom Moore, dont les exploits de collecte de fonds ont inspiré la nation lors du premier verrouillage, a été admis à l’hôpital avec Covid-19 et une pneumonie. Sir Tom, qui a levé 32 millions de livres sterling pour le NHS en parcourant 100 tours de son jardin pour marquer son 100e anniversaire, avait du mal à respirer. Il n’avait pas reçu de vaccin contre le coronavirus par crainte qu’il n’interfère avec les médicaments. La nouvelle de sa maladie a provoqué une vague de messages de rétablissement. Lisez l’histoire de la vie de Sir Tom.

Comment sauver votre enfant de la dépendance à l’écran

L’utilisation des écrans par les enfants a explosé pendant la pandémie – des experts en santé mentale alarmants. Dans une étude, les trois quarts des parents britanniques ont déclaré que leur enfant regardait un écran neuf heures par jour, soit près du double de la moyenne avant la pandémie. Au début de la semaine de la santé mentale des enfants, Tanith Carey explique les quatre façons dont les écrans nuisent à l’esprit des enfants – et ce que nous pouvons faire pour lutter contre les effets.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Avertissement royal | Le duc de Cambridge a déclaré que les entreprises de médias sociaux devaient faire plus pour arrêter la propagation des abus racistes après que plusieurs footballeurs aient été ciblés. L’intervention du duc, président de la Fédération de football, accroît la pression sur des plateformes telles que Twitter et Facebook et fait suite à des avertissements similaires de son frère, le duc de Sussex. Cela est arrivé alors que la duchesse de Sussex avait insisté sur le fait que le changement de son nom sur le certificat de naissance de son enfant était «dicté» par le palais de Buckingham.

Partout dans le monde: coup d’État militaire au Myanmar

Un coup d’État militaire est en cours au Myanmar, avec le chef du pays, Aung San Suu Kyi, arrêté. L’armée a remis le pouvoir aux militaires en réponse à la «fraude électorale». Il a imposé un état d’urgence d’un an, selon un communiqué sur une chaîne de télévision appartenant à des militaires. Suivez les dernières mises à jour dans notre blog en direct. Et regardez une galerie de plus de photos du monde.