Point de presse du jeudi matin: comment les écoles rouvriront

Exclusif: les parents doivent faire des tests Covid deux fois par semaine

Lunchbox… étui à crayons… test d’écoulement latéral négatif? Les parents seront invités à tester leurs enfants pour le coronavirus deux fois par semaine dans le cadre de plans pour un retour progressif en classe. Le télégraphe peut divulguer que les familles d’élèves du secondaire seront invitées à faire passer des tests à domicile pendant les trimestres sur proposition du gouvernement. Il est entendu que les écoles ne superviseront les tests de masse des élèves du secondaire qu’une seule fois, au retour des élèves, après que les syndicats aient conclu un accord. Toutes les écoles d’Angleterre devraient rouvrir le 8 mars, mais les secondaires seront autorisés à échelonner le retour de certains groupes d’année afin que chaque élève puisse être testé à l’arrivée. Quelle est la vérité sur les dispositifs à flux latéral? Découvrez à quel point ils sont fiables et précis. Il est également rapporté que les masques seront rendus obligatoires pour les élèves du secondaire en Angleterre en dehors des bulles de classe.

Cela s’est produit alors que le Premier ministre Boris Johnson faisait face à la pression des ministres pour assouplir les restrictions de distanciation sociale dans les magasins et les pubs à mesure que les vaccins étaient déployés. Selon des sources de Whitehall, une étude montrant l’impact des vaccins sur la transmission, prévue le mois prochain, serait essentielle pour déterminer dans quelle mesure l’industrie hôtelière pourrait «revenir à la normale». M. Johnson exposera lundi sa feuille de route pour mettre fin au verrouillage. Lisez tout ce que nous attendons du plan. Mat trouve une blague dans l’incertitude du dessin animé d’aujourd’hui.

Lord Frost remplace Gove alors que les pourparlers post-Brexit s’intensifient

Boris Johnson a remplacé hier soir Michael Gove par son allié Lord Frost pour diriger les discussions post-Brexit avec Bruxelles. Le pair, qui a dirigé les négociations sur les accords commerciaux, a été nommé au Cabinet et présidera désormais les deux comités critiques chargés des relations entre le Royaume-Uni et l’UE. Des sources de Whitehall ont déclaré que le changement avait été opéré alors que le Premier ministre souhaitait une position plus ferme avec Bruxelles, les discussions sur les accords douaniers en Irlande du Nord devant s’intensifier. Rédacteur politique Ben Riley-Smith dit que Lord Frost et les alliés de M. Gove se sont déplacés pour minimiser toute suggestion de rupture.

Nouvelles règles de la société romance pour l’aristocratie des célébrités

C’est un triangle amoureux verrouillé digne de Nancy Mitford. Peter Morgan de la Couronne a soudainement abandonné la beauté de la société Jemima Khan pour revenir à son ex-petite amie, l’actrice Gillian Anderson – avec qui il avait une relation de quatre ans, avant de la quitter en décembre. Alors que nous, les spectateurs, avons la mâchoire molle, dans la nouvelle société – où l’aristocratie et la célébrité se mélangent parfaitement – les relations tournent sur un axe différent. Anna Pasternak explique les nouvelles règles de la romance sociale.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Mettre fin à une « économie inégale » | Sir Keir Starmer lancera aujourd’hui un « appel aux armes » pour la plus grande reconstruction nationale depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un discours après des semaines d’attaques contre ses dirigeants. Appelant à repenser l’économie comme dans le rapport Beveridge de 1942, le dirigeant travailliste présentera une vision pour son parti au cours de la prochaine décennie.

Partout dans le monde: le Texas gèle

Les responsables texans ont tenté de blâmer les éoliennes gelées pour les pannes de courant catastrophiques alors qu’ils cherchaient à contrer les mouvements à long terme vers les énergies renouvelables par l’administration de Joe Biden. Une tempête hivernale dévastatrice a tué deux douzaines de personnes et laissé des millions de personnes sans électricité dans un État qui est de loin le plus grand producteur de pétrole et de gaz aux États-Unis. Voir des images du monde plus frappantes de la journée.