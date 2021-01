Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

100000 décès de coronavirus: ce que nous avons appris

La Grande-Bretagne a franchi aujourd’hui la sombre étape de 100000 décès de coronavirus, près d’un an jour pour jour depuis le premier décès enregistré. Peter Attwood, 84 ans, de Chatham, dans le Kent, décédé à l’hôpital le 30 janvier de l’année dernière après être tombé malade de toux et de fièvre, serait la première victime du virus au Royaume-Uni. Aujourd’hui, près d’un an plus tard, le coronavirus s’est propagé dans tout le pays, laissant dans son sillage un héritage de morts, de verrouillages et de dommages collatéraux. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, Boris Johnson a déclaré qu’il était « difficile de calculer le chagrin contenu dans cette sinistre statistique ». Bien sûr, nous en savons beaucoup plus sur le virus maintenant que l’an dernier. Dans neuf graphiques, Sarah Knapton et Alex Clark révéler ce qui se passe réellement en Grande-Bretagne et ce que nous avons appris.

Pendant ce temps, le ministre de l’Intérieur a déclaré aux députés que le gouvernement «n’hésitera pas» à prendre de nouvelles mesures et à renforcer les restrictions aux frontières pour protéger le Royaume-Uni des nouvelles variantes du Covid-19. L’adresse de Priti Patel à la Chambre des communes intervient au moment où il est apparu que plus tard dans la journée, des hôtels de quarantaine seraient probablement annoncés pour les voyageurs en provenance de pays à haut risque, notamment d’Amérique du Sud, du Portugal et d’Afrique du Sud. Alors, à quoi ressemblerait un séjour dans un hôtel de quarantaine? Voici tout ce que vous devez savoir sur quoi Zoe Strimpel ressemble à une dystopie affreuse et impensable. Cela signifie-t-il que les vacances d’été sont désactivées? Nadhim Zahawi, le ministre des Vaccins, a déclaré qu’il était « trop ​​tôt » pour savoir s’ils iraient de l’avant.

Les injections de coronavirus de l’UE « pourraient avoir abouti » en Grande-Bretagne

Les vaccins Oxford-AstraZeneca destinés et payés par l’UE auraient pu aboutir en Grande-Bretagne, ont affirmé aujourd’hui des sources diplomatiques à Bruxelles. On soupçonne que la société pharmaceutique anglo-suédoise a fourni le Royaume-Uni à partir du stock de vaccins de l’UE parce que la Grande-Bretagne a payé un prix plus élevé pour la dose et l’a approuvée plus tôt. Aujourd’hui, le ministre des vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que la dispute ne menacerait pas l’approvisionnement britannique, car Bruxelles a imposé hier soir des contrôles plus stricts sur les exportations. Pendant ce temps, AstraZeneca a riposté aux rapports des médias allemands affirmant que son vaccin avait une faible efficacité chez les plus de 65 ans, qualifiant ces affirmations de « complètement incorrectes », tandis que le ministère allemand de la Santé a déclaré que les rapports étaient faux.

La duchesse cloue un dressing diplomatique – même en lock-out

Des broches en feuille d’érable au Canada aux shalwar kameezes au Pakistan, la duchesse de Cambridge a connu de nombreux triomphes diplomatiques au fil des ans. Lundi soir, Kate a démontré de sa manière la plus avant-gardiste que le style diplomatique pouvait encore être atteint par la puissance de Zoom. Lisez comment elle a obtenu le ton parfaitement adapté pour Burns Night et – après plusieurs de vos célébrations avec un dram ou deux – est-il toujours acceptable de célébrer le « très, très weinsteinien » Robert Burns?

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Scandale Epstein | Ghislaine Maxwell, qui est accusée d’avoir recruté des adolescentes pour le financier Jeffrey Epstein à des fins d’abus sexuels dans les années 1990, a demandé à un juge de classer l’affaire pour plusieurs motifs. Détails ici.

Partout dans le monde: manifestations d’extrême gauche dans l’Amérique de Biden

Alors que les feux d’artifice pleuvaient sur Washington DC le soir de l’inauguration, un autre type de spectacle de lumière commençait à Portland. Des centaines de personnes se sont affrontées avec la police dans une cacophonie de drapeaux enflammés, de cartouches de gaz lacrymogène et de hurlements alors que les manifestants fracassaient les bâtiments et les portes des bureaux du Parti démocrate. Désormais, les experts craignent que l’affrontement ne signale une fracture des électeurs de gauche privés de leurs droits qui pourraient bientôt devenir l’une des plus grandes afflictions de l’administration Biden. Margi Murphy analyse pourquoi les manifestations d’extrême gauche secouent encore l’Amérique de Joe Biden.

Entretien du mardi

‘J’ai décidé d’embrasser chaque ride’