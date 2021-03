Point de presse de mardi matin au Royaume-Uni: histoire de réussite des vaccins Covid

Pendant ce temps, les responsables de la santé sont particulièrement préoccupés par la variante brésilienne du Covid-19. La recherche a révélé que la mutation découverte au Royaume-Uni pouvait échapper au vaccin ou réduire son efficacité dans jusqu’à 60% des cas. Lisez tout ce que nous savons sur la souche brésilienne. Notre Sécurité sanitaire mondiale L’équipe explique pourquoi le suivi du «Patient X» au Royaume-Uni est un mauvais cas de déjà vu. Mat voit le côté drôle du dessin animé d’aujourd’hui.

Lord Hague dit aux conservateurs de se préparer aux hausses d’impôts

Certains impôts des entreprises et des particuliers « doivent augmenter », déclare aujourd’hui Lord Hague, ancien chef conservateur et proche allié du chancelier. Lisez son article pour Le télégraphe, dans lequel il écrit que les gens qui s’opposent à une forme d’augmentation des impôts dans le climat actuel achètent dans des «illusions dangereuses». L’intervention de la veille de Rishi Sunak se lève pour présenter son budget soulèvera les sourcils compte tenu du débat acharné sur les augmentations d’impôts dans le parti et les relations étroites du couple. Alors qu’est-ce qui pourrait monter? Un impôt sur la propriété… les retraites… ou la fortune? Nous examinons la probabilité de différents leviers de revenus considérés.

La santé du prince Philip « plus importante qu’Oprah »

La famille royale a « des choses plus importantes à craindre » que l’interview d’Oprah Winfrey du duc et de la duchesse de Sussex, ont déclaré les assistants du palais de Buckingham hier soir, alors que le duc d’Édimbourg était transféré dans un hôpital cardiaque de premier plan. Quelques heures à peine après la publication d’un clip des commentaires «choquants» des Sussex par une chaîne de télévision américaine, le prince Philip, 99 ans, a été transporté en ambulance. Il y a maintenant des spéculations selon lesquelles l’interview du couple pourrait devoir être retirée. Éditeur associé Camilla Tominey dissèque les messages secrets dans les teasers publiés en ligne.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres du jour

Exclusif | Des scientifiques des principales universités britanniques – dont Cambridge, Édimbourg et Manchester – ont travaillé sur des projets avec le personnel de l’institut chinois de recherche sur les armes nucléaires, Le télégraphe peut divulguer. Des universitaires britanniques ont publié des dizaines d’articles aux côtés de scientifiques de l’institution, qui figure sur une liste de sanctions américaines en raison de ses recherches sur le développement de l’arsenal nucléaire de Pékin. Lisez notre rapport.

Partout dans le monde: des nuages ​​de gaz lacrymogène au Myanmar

Hier, la dirigeante civile détenue au Myanmar, Aung San Suu Kyi, a été accusée de «semer la peur et l’alarme». Cela s’est produit alors que les manifestants marchaient à nouveau, se protégeant des nuages ​​de gaz lacrymogène, alors que dimanche était le jour le plus sanglant à ce jour des manifestations anti-coup d’État. Lire le correspondant Asie Nicola Smithle rapport et voir une galerie de photos du monde plus frappantes de la journée.